2026-08-04 14:10 女子漾／編輯金柔葳
白天當董事長、晚上當偶像！珍珠粉圓大亨華德發挑戰唱跳，跨世代團體出道
全球大型珍珠粉圓製造企業董事長華德發，過去帶領團隊將台灣珍珠粉圓推向國際市場，如今跨界挑戰唱跳，攜手Z世代隊長嚕比，以及獲選「2025百大MVP經理人」的德懷特，組成全新團體UncleLady，推出首支單曲〈早安早安！祝你有美好的一天〉，從企業董事長變身歌壇新人。
跨世代組成UncleLady
UncleLady由華德發、嚕比與德懷特組成，三人橫跨不同世代與職涯背景。團名結合「Uncle」與「Lady」，象徵跨年齡、跨領域合作，也希望傳達任何階段都能持續追夢、勇於創新的精神。團體進一步結合「手搖工業革命5.0」概念，希望將台灣珍珠奶茶從單純的產品輸出，提升為音樂、影像及流行文化輸出，讓更多海外觀眾看見台灣的文化創造力。
董事長放下身段從零學唱跳
為了正式出道，華德發從零開始接受歌唱、舞蹈及舞台訓練。白天忙著處理公司營運、國際客戶與市場策略，晚上則進錄音室練唱、到舞蹈教室排舞。他坦言，唱歌和跳舞比想像中更困難，但也因此重新找回創業初期勇於挑戰的熱情，希望證明人生不必被年齡或原本的身分限制，只要願意踏出第一步，任何時候都能展開新的可能。
首支單曲傳遞上班族正能量
UncleLady首支單曲〈早安早安！祝你有美好的一天〉由團員德懷特創作，融合Hip-hop與流行音樂元素，以輕快旋律傳遞正向能量。歌曲靈感來自工作壓力與事業挑戰並存的時期，希望透過一句簡單的「早安」，陪伴正在通勤、上班、上課或面對低潮的人，成為一天開始時的暖心打氣歌。
攜手世新大學拍攝MV
此次MV與世新大學廣播電視電影學系張瑋誠老師團隊進行產學合作，並於LVS智能攝影棚完成拍攝。UncleLady未來也計畫持續結合珍珠奶茶文化、音樂、影像與數位內容，將台灣手搖飲轉化為更具辨識度的流行文化符號。
精華 FAQ
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UncleLady由華德發、Z世代隊長嚕比與德懷特組成，三人來自不同世代與背景。團名結合「Uncle」與「Lady」，象徵跨年齡、跨領域合作，也代表任何階段都能持續追夢。
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華德發在白天處理公司營運、國際客戶與市場策略，晚上則進錄音室練唱、到舞蹈教室排舞，從零學習歌唱、舞蹈與舞台表現，希望證明年齡與身分不該限制新挑戰。
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首支單曲〈早安早安！祝你有美好的一天〉由德懷特創作，融合Hip-hop與流行元素，主打上班族正能量。MV則與世新大學產學合作，並在LVS智能攝影棚完成拍攝。
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