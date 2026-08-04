9位「配角演成主角」陸劇女星！趙麗穎《老九門》成經典 《長歌行》趙麗穎至今難超越

陳偉霆主演的《九門》開播後，也讓不少劇迷再次想起趙麗穎在《老九門》飾演的「尹新月」。儘管她當年並非第一女主角，古靈精怪的千金小姐形象，以及與張啟山的感情線，至今仍是許多人心中的經典。以下整理9位「不是第一女主角卻超搶鏡」的陸劇女星，鄭合惠子演到第3集就讓觀眾捨不得，陳都靈更靠一身紅衣美出圈！

「配角演成主角」陸劇女星1：趙麗穎《老九門》

趙麗穎《老九門》。圖片來源：微博

趙麗穎在《老九門》中以特邀出演身分飾演「尹新月」，是北平新月飯店老闆的掌上明珠。她出身優渥、個性嬌俏，遇見陳偉霆飾演的張啟山後，立刻展開毫不掩飾的追愛行動，與冷面寡言的「張大佛爺」形成強烈反差。

趙麗穎《老九門》。圖片來源：微博

趙麗穎把尹新月的任性、可愛與勇敢拿捏得恰到好處，不僅沒有讓角色顯得討人厭，反而讓觀眾愈看愈喜歡。她與陳偉霆組成的「啟月夫婦」也成為劇中熱門CP，直到《九門》推出，仍有不少劇迷敲碗她再次回歸。

「配角演成主角」陸劇女星2：鄭合惠子《花間令》

鄭合惠子《花間令》。圖片來源：微博

《花間令》採用「換臉」設定，鄭合惠子飾演換臉前的楊采薇。楊采薇臉上帶有傷疤，長期遭受旁人排斥，性格因此變得敏感又戒備，只有劉學義飾演的潘樾始終沒有忘記她。

鄭合惠子《花間令》。圖片來源：微博

鄭合惠子主要演出前兩集，並在第3集正式下線，卻成功把楊采薇的自卑、堅韌與不安演得十分自然。她與劉學義之間的感情火花也獲得不少好評，角色退場後，網路上更出現希望她繼續演完整部劇的聲音，成為近年最令人意難平的短暫出演之一。

陳都靈《永夜星河》。圖片來源：微博

陳都靈近年堪稱陸劇「客串女神」，經常只靠幾個畫面就能帶走觀眾目光。她在《永夜星河》客串鏡妖，一改過去清冷柔弱的形象，換上一身鮮豔紅衣，搭配魅惑又帶著危險感的眼神，呈現出截然不同的氣場。

陳都靈《永夜星河》。圖片來源：微博

雖然鏡妖並非主要角色，陳都靈充滿古典韻味的外型，加上邪氣、妖媚又帶有破碎感的表演，仍讓角色成為播出期間備受討論的客串亮點。短暫登場卻存在感十足，也再次證明她的古裝扮相有多吸睛。

「配角演成主角」陸劇女星4：楊冪《三生三世枕上書》

楊冪《三生三世枕上書》。圖片來源：微博

楊冪在《三生三世枕上書》中再次以「白淺」身分登場，讓等待多年的劇迷終於看到白淺與夜華的大婚場面。雖然她並非這部作品的主角，主要戲分也集中在婚禮橋段，角色一出現，仍瞬間把觀眾拉回《三生三世十里桃花》的回憶。

楊冪《三生三世枕上書》。圖片來源：微博

楊冪再度演出白淺時，依然保留角色慵懶、霸氣又帶點嫵媚的氣場。相關報導指出，她在劇中僅約8分鐘的戲分，登場後便帶動多個相關話題，也讓這場婚禮成為全劇最受關注的橋段之一。

「配角演成主角」陸劇女星5：王楚然《慶餘年2》

王楚然《慶餘年2》。圖片來源：微博

王楚然在《慶餘年2》中飾演「桑文」，是一位才貌兼具的南慶女子。她以樂伎身分登場，看似身處風月場所，實際上卻有自己的心氣與判斷力，也在抱月樓事件中扮演重要角色。

王楚然《慶餘年2》。圖片來源：微博

王楚然的古裝造型向來備受討論，這次以清麗又帶著故事感的扮相亮相，再次展現她的外型優勢。儘管桑文並非主要角色，王楚然仍憑著氣質、造型與角色背後的祕密引起話題，成為《慶餘年2》美女配角群中的亮點之一。

李一桐《蒼蘭訣》。圖片來源：微博

李一桐在《蒼蘭訣》特別出演小蘭花的師父「司命」。司命性格瀟灑、喜歡飲酒，看似隨興又有點不可靠，實際上一直默默關心並保護小蘭花，與虞書欣飾演的軟萌徒弟形成鮮明對比。

李一桐《蒼蘭訣》。圖片來源：微博

司命同時也與九鷺非香另一部作品《司命》有所連結，角色本身便帶著神祕色彩。雖然李一桐登場時間不長，成熟、自由又帶點慵懶感的氣質仍令人印象深刻，也讓不少觀眾期待未來有機會看到司命的獨立故事。

「配角演成主角」陸劇女星7：金晨《你是我的榮耀》

金晨《你是我的榮耀》。圖片來源：微博

金晨在《你是我的榮耀》特別出演于途的前女友「夏晴」。夏晴與于途、喬晶晶是高中同學，不僅外型亮眼、成績優秀，進入職場後也成為能力出眾的女強人，登場時自帶強大氣場。

金晨《你是我的榮耀》。圖片來源：微博

夏晴雖然是感情線中的情敵，卻不是只為製造衝突而存在的工具型角色。她有驕傲、不甘與好勝心，也會因喬晶晶的存在而感到不安。金晨把角色的銳利感與複雜情緒演得相當鮮明，即使觀眾支持于途與喬晶晶，仍很難忽略她每次登場時的存在感。

趙露思《長歌行》。圖片來源：微博

《長歌行》由迪麗熱巴與吳磊領銜主演，趙露思則飾演大唐公主「李樂嫣」。她一開始是被保護得很好的皇族少女，性格溫柔、膽小又不諳世事，後來意外流落民間，親眼看見百姓的生活與苦難。

趙露思《長歌行》。圖片來源：微博

李樂嫣從柔弱少女一路成長為能夠獨當一面的公主，人物變化相當完整。她與劉宇寧飾演的皓都從害怕、誤解走向彼此理解，感情線也受到劇迷喜愛。趙露思沒有靠強勢人設搶戲，而是用細膩的成長過程，讓原創角色李樂嫣成為全劇人氣不輸女主角的存在。

周也《山河令》。圖片來源：微博

周也在《山河令》中飾演鬼谷少女「顧湘」，是溫客行身邊最親近的人之一。她表面上潑辣直接、說話毫不客氣，實際上內心單純重情，對人世與愛情仍保有天真的期待。

周也《山河令》。圖片來源：微博

顧湘與曹蔚寧的感情線前期甜蜜可愛，後期卻走向令人心碎的結局，成為不少劇迷心中的最大意難平。周也成功演出顧湘從不懂人間情感，到願意為愛付出一切的轉變，也憑藉這個討喜又悲劇色彩濃厚的角色打開知名度。

戲分多少不重要，角色有沒有生命力才是關鍵

這些女星之所以能在有限篇幅中被觀眾記住，不只因為外型出眾，更重要的是，她們都在短時間內替角色建立了鮮明個性。有人靠反差造型驚艷登場，有人用細膩演技讓觀眾迅速共情，也有人憑經典角色與CP濾鏡，一出現便喚醒大批劇迷的追劇回憶。

對演員而言，角色大小從來不等於存在感大小。只要人物足夠立體、表演具有說服力，即使不是第一女主角，也可能成為觀眾多年後仍然忘不了的那個人。