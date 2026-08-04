《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》解析：被遺忘的島二郎、外來的賽蓮，以及一葉二葉的身分疑點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推測賽蓮是外來神性生物，並非島上守護神。

文章推測賽蓮是外來神性生物，並非島上守護神。 重點二： 島二郎可能才是原本神明，卻因失去供奉而沉默。

島二郎可能才是原本神明，卻因失去供奉而沉默。 重點三：一葉二葉身分成謎，島民與外地人皆捲入悲劇。





⚠️本文包含《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》及原作人魚島篇的重要劇情。以下內容皆為個人考察，並非官方證實的角色設定。

《吉伊卡哇》人魚島篇看似是一個「島民遭到怪物攻擊，吉伊卡哇一行人前往討伐」的故事，但隨著真相逐漸揭開，整件事其實遠比單純的正邪對決複雜。

賽蓮為什麼會出現在這片海域？擁有強大力量的島二郎，為什麼一直沒有主動幫助島民？一葉與二葉看起來像普通的小可愛，卻為什麼和其他島民有些格格不入？

把這些細節放在一起後，我有了一個猜測：賽蓮可能是後來才出現在這片海域的外來神性生物，而島二郎才是這座島原本的守護神。

賽蓮真的是島上的神明嗎？

賽蓮擁有非常強大的力量。

她能透過歌聲操縱巨大的藤蔓，也能在海中自由活動，島民幾乎沒有能力與她正面抗衡。再加上「賽蓮」這個名字本身會讓人聯想到希臘神話中的 Siren，因此很容易讓人把她理解成海神或島上的神明。

但從劇情來看，賽蓮和島民之間似乎不存在真正的信仰關係。

島民不會向她祭拜，也沒有把她當成守護島嶼的存在。

賽蓮真正關心的也不是整座島，而是與她生活在一起的人魚。她之所以襲擊島民，是因為其中一隻人魚遭到一葉殺害，並被煮來食用。

因此，賽蓮可能只是跟隨人魚路過這片海域的強大神話生物。

她有堪比神明的力量，卻不一定擁有「守護這座島」的身分。

島二郎才是島上原本的神明？

相較之下，島二郎與這座島之間的連結反而更明顯。

他的名字直接帶有「島」，外型也曾被網友認為與日本佐久島上的「海神大人」藝術作品相似。雖然這項靈感來源沒有得到官方證實，但島二郎在劇情中展現的能力，確實不像一名普通的餐廳老闆。

日網討論截圖

他能用雙手控制海流，幫助吉伊卡哇一行人，也能正面擋住一陣子賽蓮以歌聲操縱的藤蔓。

即使島二郎沒有比賽蓮強，至少可以確定，他擁有足以干涉海洋與正面對抗賽蓮的力量。

但奇怪的是，這麼強大的島二郎，在島上開設的店卻幾乎沒有客人。他自己甚至會坦白說生意不太好。

島民長期受到賽蓮攻擊，卻沒有向島二郎求助，反而選擇用高額報酬吸引外地人上島討伐。

而島二郎出現在島民面前時島民好像也不認得他，就像被遺忘的神。

沒有供奉，神明就不再主動守護

如果島二郎原本是這座島的守護神，那麼他沒有一開始就出手，不是因為他不知道島上的危機，而是因為島民已經不再供奉他。

在許多民間信仰中，人類與神明之間並不是單方面的保護關係。人們透過祭拜、供奉與祈願建立連結，神明則回應信仰，守護信徒所在的地方。

當信仰消失，神明也可能不再主動干涉人類的選擇。

如此一來，島二郎所經營的店就有了另一層意思。

那間沒有人光顧的店，或許就像是一座失去香火的神社；所謂的「生意不好」，也可能是在暗示他早已不再受到島民重視。

島二郎不是失去了力量，而是失去了需要他守護、也願意相信他的信徒。

直到吉伊卡哇來到店裡，向他說明情況，才重新建立了「向神明求助」的關係。

島二郎也因此願意伸出援手。

他並沒有主動為背棄自己的島民解決問題，卻願意幫助真正向他提出請求、也沒有參與島上謊言的吉伊卡哇一行人。

吉伊卡哇 人魚島篇漫畫

一葉與二葉真的是普通的小可愛嗎？

除了賽蓮與島二郎，一葉和二葉的身分也存在不少違和感。

兩人的外型與吉伊卡哇、小八貓等角色相似，因此很容易被視為普通的小可愛。但如果仔細觀察，他們與其他島民之間似乎始終存在一些距離。

吉伊卡哇一行人登島時，其他島民戴著花圈、穿著相似的服裝，一起唱歌跳舞歡迎外地人。

一葉與二葉雖然也出現在迎賓場合，服裝卻與其他人略有不同，頭上也沒有戴著相同的花圈。

這可能只是角色造型上的區隔，但也可能暗示他們並不真正屬於島民的群體。

他們或許只是住在這座島上，卻不是島上原本的居民；也可能因為某些原因，一直沒有完全融入島上的生活。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》一葉、二葉和島民的服裝差異 （white截圖漫畫製作）

為什麼只有吉伊卡哇他們去探望？

一葉與二葉受傷後，前去探望他們的是剛認識不久的吉伊卡哇、小八貓與兔兔。

奇怪的是，其他島民並沒有出現。

如果一葉二葉長期居住在島上，也與大家一起面對賽蓮的威脅，理論上應該至少有幾位熟識的島民關心他們的傷勢。

但劇情中沒有呈現這樣的互動。

當然，這也可能只是因為篇幅有限，作者沒有把所有島民的反應畫出來。然而，若這是刻意安排的細節，就可能代表一葉二葉與島民其實沒有想像中親近。

其中一種可能，是他們原本就是外來者。

他們來到島上生活，卻始終沒有真正成為島民的一分子，所以在受傷後，只有剛好與他們建立關係的吉伊卡哇一行人前往探望。

另一種更黑暗的可能，是島民早已知道人魚事件與他們有關。

島民可能不知道全部真相，卻隱約知道賽蓮的憤怒並不是毫無原因，也知道一葉與二葉可能隱瞞了某些事。

因此，大家表面上維持和平，私下卻選擇與兩人保持距離。

一葉與二葉為什麼如此執著於彼此？

一葉與二葉最強烈的願望，就是兩個人可以永遠在一起。

這份感情看起來很可愛，卻也成為整場悲劇的起點。

他們因為害怕其中一人先死亡，得知吃下人魚肉可以獲得永生後，便殺害人魚，企圖讓兩個人永遠不必分開。

如果他們原本就沒有真正融入島民之中，那麼彼此可能不只是感情很好的夥伴，而是對方在這座島上唯一能依靠的人。

沒有真正接納他們的群體，也沒有其他親密的關係，所以「永遠在一起」才會變成近乎偏執的願望。

這也讓特裝版暗示的結局更加殘酷。

賽蓮可能真的讓他們獲得了永生，卻將兩人分別關在不同的籠子裡。兩人不會死亡，卻也永遠無法真正陪伴彼此。

他們最渴望的願望，以最扭曲的方式實現了。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》 疑似隱藏結局

人魚島篇沒有絕對的好人與壞人

人魚島篇最讓人感到沉重的地方，是劇情很難簡單地分成好人和壞人。

一葉與二葉殺害無辜的人魚，並將她煮來食用，這件事當然有無法逃避的責任。

但他們的動機並不是單純的殘忍，而是害怕死亡、害怕失去彼此。這讓人能夠理解他們的恐懼，卻不能因此認為他們的行為沒有錯。

賽蓮失去了重要的人魚，想找出兇手復仇也可以理解。

然而，她的攻擊並不只針對真正的兇手，而是隨機抓走島民，讓整座島上的人長期生活在恐懼中。

島民看似只是受害者，卻也選擇隱瞞真相，以豐厚報酬和美食作為誘餌，吸引不知情的外地人登島，代替自己承擔生命危險。

每一方都有自己的理由，但也都為了保護自己，而傷害了其他無辜的人。

所以比起「沒有誰對誰錯」，更準確的說法或許是：這個故事裡沒有絕對的善惡，但每個人仍必須為自己的選擇負責。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》吉伊卡哇發現秘密

一座失去信仰的島嶼

如果以上考察成立，人魚島篇描寫的或許是一座已經失去原有信仰的島嶼。

島二郎曾經是島上的守護神，卻因為不再受到供奉，退到沒有人光顧的店裡，不再主動介入島民的命運。

賽蓮與人魚則是後來出現在這片海域的外來存在。她們或許原本只想在這裡生活，卻因為一葉殺害人魚，與島民爆發了無法挽回的衝突。

一葉與二葉可能也是沒有真正融入島嶼的外來者。他們因為恐懼失去彼此，犯下禁忌，最後也被自己的願望永遠困住。

而島民選擇的不是面對真相，而是隱瞞、逃避，再將危險轉嫁給外地人。

直到吉伊卡哇一行人來到島上，這些被刻意藏起來的矛盾才全部爆發。

人魚島篇真正可怕的，或許不只是賽蓮的力量，也不是吃下人魚可以獲得永生的禁忌。

而是當一群人失去信仰、拒絕說出真相，又只想保護自己時，即使最初只是一個人的錯，最後也可能演變成所有人都無法逃離的悲劇。

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以上都是我看完《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》後，整理出的個人觀察與推測，並非官方設定。也歡迎大家在留言區分享自己的看法，看看你是否也注意到這些細節。

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