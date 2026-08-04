《九門》必看7大亮點！陳偉霆睽違10年再演佛爺 曾舜晞從吳邪「升輩分」變吳老狗

陳偉霆、曾舜晞、陳瑤主演的民國懸疑冒險陸劇《九門》正式開播！作為《老九門》相隔10年推出的續作，新劇再次將故事帶回暗潮洶湧的長沙城，從張啟山麾下401部隊離奇失蹤開始，牽引出隱藏地底的隔世樓與塵封百年的驚人祕密。

除了陳偉霆重新穿上軍裝、回歸飾演「佛爺」張啟山，曾在《終極筆記》演過吳邪的曾舜晞，這次更直接「升輩分」挑戰吳邪的祖父吳老狗，加上陳瑤、徐正溪、釋小龍、李乃文等演員加入，讓九門重要人物陸續現身。以下整理《九門》劇情、演員及7大必看亮點。

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》劇情介紹

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》故事發生在風雲再起的長沙城。一個雷雨交加的夜晚，張啟山麾下的401部隊與軍備醫院百餘人離奇消失，現場只留下難以解釋的線索。

身為長沙布防官與九門之首，張啟山為了追查失蹤真相，找來吳老狗、霍仙姑及九門眾人共同調查。眾人循著線索進入藏在地下的神祕空間「隔世樓」，卻發現樓內不只機關重重，還存在時間錯亂與難以理解的奇異現象。

從隔世樓到草盤山，一樁部隊失蹤案逐漸牽扯出延續百年的祕辛，也讓九門眾人在生死抉擇、門派利益與家國大義之間，被迫做出各自的選擇。

《九門》必看亮點1：《老九門》相隔10年推出續作

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

2016年播出的《老九門》，以民國時期的長沙城為背景，描寫張啟山、二月紅、齊鐵嘴等九門人物共同調查神祕礦山的故事，也是《盜墓筆記》影視宇宙中相當具代表性的作品。

相隔10年，《九門》再次延續九門人物與世界觀，將故事時間拉回1935年的長沙，從401部隊離奇失蹤揭開新的冒險篇章。南派三叔擔任原著、總監製並參與劇本創作，希望補充前作未說完的故事，也讓張啟山、吳老狗與霍仙姑等上一代人物的關係更加完整。

即使沒有追過全部《盜墓筆記》系列，觀眾仍能將《九門》當成一部獨立的民國懸疑冒險劇觀看，因為新故事從失蹤案件開始，主要人物與任務目標都有重新交代。

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》必看亮點2：陳偉霆睽違10年再演張啟山

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》最具情懷的看點，莫過於陳偉霆再次回歸飾演「張大佛爺」張啟山。

陳偉霆在《老九門》中以軍裝造型、俐落打戲及霸氣十足的領袖氣場，塑造出不少劇迷心中的經典佛爺。這次相隔10年重新穿上軍裝，角色除了保留果斷強勢的一面，也多了一份歷經時局考驗後的沉穩。

故事中，張啟山為追查401部隊下落，帶領九門眾人深入隔世樓，除了要面對層層機關與未知敵人，也必須在部隊、門派及長沙百姓之間承擔責任。陳偉霆更透露，劇組在大結局投入不少拍攝心力，希望能為前作留下的遺憾帶來更完整的交代。

《九門》必看亮點3：曾舜晞從吳邪變成吳老狗

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

曾舜晞過去曾在《終極筆記》中飾演吳邪，這次加入《九門》，卻直接從吳家後代「升輩分」，改演吳邪的祖父、九門五爺吳老狗，形成相當有趣的跨世代連結。

吳老狗出身吳家，熟悉地下機關與探墓技巧，行事風格與張啟山截然不同。兩人起初因立場及過往恩怨互不相讓，卻因401部隊失蹤案不得不攜手合作，在追查密道與隔世樓的過程中，逐漸建立默契。

一個是掌握軍權、行事強勢的九門之首，一個是熟悉江湖規則、個性更加靈活的吳家當家，陳偉霆與曾舜晞一剛一柔的搭檔組合，也成為《九門》前期最受關注的角色關係之一。

《九門》必看亮點4：陳瑤化身霍家女當家霍仙姑

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

陳瑤這次飾演霍家女當家霍仙姑，也是九門重要人物中少見能夠獨立掌管門派的女性角色。

霍仙姑外表冷靜強勢，面對門派利益與各方勢力時毫不退讓，同時也具備敏銳判斷力。她加入隔世樓調查後，與張啟山、吳老狗形成核心冒險組合，三人個性、立場及處事方式各不相同，從互相試探到共同面對危機，碰撞出不少火花。

相較於前作由趙麗穎飾演的尹新月，《九門》進一步增加霍仙姑的角色篇幅，讓女性人物不只是愛情線的陪襯，也能直接參與門派決策及地下冒險。陳瑤的旗袍造型、俐落動作場面與冷豔氣場，也成為新劇的一大視覺亮點。

《九門》必看亮點5：徐正溪、釋小龍等九門群像登場

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》不只集結三位主演，多位九門當家及熟悉角色也陸續登場，進一步擴大故事的門派群像。

徐正溪飾演九門二爺二月紅，角色是長沙著名梨園名伶，外表溫文儒雅，實際上身手不凡；李乃文飾演三爺半截李，釋小龍則化身個性孤僻、刀法高強的黑背老六。

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

曾在《老九門》飾演齊鐵嘴的應昊茗回歸原角色，季肖冰飾演解九，胡耘豪則繼續演出陳皮。此外，王奕婷接棒飾演尹新月，王茂蕾、章濤、鞏漢林等演員也加入陣容，讓九門、新月飯店與其他勢力之間的關係更加複雜。

不同人物有各自的門派利益與行動目的，有時並肩合作，有時彼此提防，讓《九門》不只有主角闖關，也加入更多江湖算計與群像衝突。

《九門》必看亮點6：隔世樓機關與時空異象拉滿驚悚感

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》雖然定位為民國懸疑冒險劇，實際觀看時卻帶有濃厚的志怪與驚悚氛圍。隱藏在軍備醫院地下的隔世樓，不只空間龐大、機關重重，樓內的時間與距離也可能出現異常。張啟山等人明明不斷向401部隊靠近，雙方卻始終維持固定距離，彷彿被困在無法破解的空間迷局中。

劇中還有地下密道、星宿機關、幻境與神祕生物等元素，加上低光源場景、突然出現的聲響及封閉空間，營造出接近恐怖片的壓迫感。觀眾不只能跟著角色尋找失蹤部隊，也得不斷判斷眼前看到的景象究竟是真實，還是隔世樓製造出的幻覺。

《九門》必看亮點7：《唐朝詭事錄》團隊打造民國奇局

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》由曾執導《唐朝詭事錄》系列的柏杉擔任導演，司元甲共同執導，幕後也集結多名參與《唐朝詭事錄》的製作人員，從動作設計、剪輯到後期視覺，都延續擅長營造中式懸疑氣氛的風格。

場景方面，劇組重新打造民國長沙街道、軍備醫院、地下密道及隔世樓等空間，並運用虛擬製片技術呈現規模更大的地下奇景。相較於單純依靠怪物或突然驚嚇，《九門》更著重機關設計、空間異常與角色心理壓力。觀眾能從畫面中的建築結構、牆面符號與人物行動尋找線索，讓冒險過程多了一層推理解謎的樂趣。

《九門》值得追嗎？

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

《九門》融合民國美學、地下探險、中式志怪、動作場面與九門群像，整體風格偏向硬派懸疑，前期主線集中在401部隊失蹤案及隔世樓祕密，節奏相對緊湊。

對《老九門》與《盜墓筆記》系列粉絲而言，陳偉霆重新飾演張啟山，以及吳老狗、霍仙姑、二月紅等人物陸續登場，都是相當具吸引力的情懷亮點。曾舜晞從吳邪演到祖父吳老狗，也為系列帶來有趣的跨世代呼應。

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

不熟悉前作的觀眾則可以把它視為一部失蹤查案劇，跟著主角從軍備醫院地下密道一路深入隔世樓。故事初期已清楚交代人物關係與案件背景，不需要先補完所有《盜墓筆記》作品也能觀看。

不過，《九門》的故事氣氛較陰暗，包含屍體、地下密室、神祕生物與突然驚嚇畫面，害怕恐怖題材的觀眾需要先做好心理準備。若喜歡《唐朝詭事錄》類型的中式懸疑、機關解謎及多人冒險，《九門》會是近期值得加入追劇清單的作品。

《九門》播出資訊

《九門》劇照。圖片來源：《九門》官方微博

播出日期：2026年7月30日

播出平台：優酷

導演：柏杉、司元甲

原著、總監製：南派三叔

主演：陳偉霆、曾舜晞、陳瑤

特別出演：王茂蕾、李乃文、釋小龍、應昊茗、季肖冰、胡耘豪、徐正溪、章濤等。