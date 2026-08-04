2026-08-04 10:24 女子漾／編輯ANDREA
2026必追6部「極致復仇」古裝陸劇！陳都靈《翹楚》手撕渣男，張凌赫、林允《歸鸞》備受期待
2026古裝劇真的太會了！繼《墨雨雲間》掀起重生復仇熱潮後，今年不只大女主集體開掛，還有冷面王爺、落難侯爺、黑化女主接力登場。以下整理6部以復仇、權謀為主軸的新劇，喜歡看主角一路翻盤、仇人逐一落馬的劇迷，這份片單先收藏！
TOP6：譚松韻、劉學義《蘭香如故》
譚松韻首次挑戰復仇大女主，劇情講述女主一家因父親被誣陷謀反而遭到滅門，她成為唯一倖存者後，選擇隱姓埋名、潛入仇家調查真相。加上《步步驚心》作者桐華操刀劇本，宅鬥、權謀和複雜三角戀一次集滿，期待值直接拉高。
TOP5：包上恩、何與《窈窈有期》
改編自《嫡謀》的《窈窈有期》，主打重生復仇與家國權謀。包上恩飾演的任瑤期前世家破人亡，重生後決心親手斬斷悲慘命運，故事也將從家族恩怨一路延伸至朝堂危機。女主不再等待別人拯救，而是自己布局、自己討回公道，爽度很可以。
TOP4：張凌赫、林允《歸鸞》
《歸鸞》走「尊貴翁主×市井地痞」的反差設定，女主溫瑜為復國借兵，途中遇上武藝高強的蕭厲，兩人攜手在戰場與權謀中殺出一條路。復仇、鬥智、戰爭大場面都有，張凌赫這次化身草根梟雄，和林允的組合也被網友形容為「性轉版《逐玉》」。
TOP3：孟子義、何與《百花殺》
孟子義飾演的沈羲和前世遭皇帝猜忌，落得滿門抄家的下場，重生後成為郡主，決心向仇人反擊、守住家族。這部不只宅鬥，而是直接把女主推進權力核心，還有「女帝登基」的大場面，重生復仇搭配雙強愛情，爽感相當有看頭。
TOP2：陳都靈、周翊然《翹楚》
《翹楚》已於2026年6月2日開播，全劇共24集，Netflix與優酷同步上線。陳都靈飾演楚朝，前世被愛人利用，最後家破人亡、飲下毒酒；重生後她不再當棋子，與周翊然飾演的謝燕來聯手破局。雙強聯手、朝堂博弈加上快節奏反轉，很適合想看大女主一路逆襲的觀眾。
TOP1：張凌赫、田曦薇《逐玉》
已播出的《逐玉》把「殺豬女×落難侯爺」拍出全新火花，張凌赫飾演的謝徵背負滅門血仇，田曦薇飾演的樊長玉則從市井女子一路披甲上戰場，兩人由假婚到並肩查案、守護天下。甜虐、戰場、復仇和雙向成長通通有，40集追完非常過癮。
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