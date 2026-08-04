2026-08-04 10:51 女子漾／編輯金柔葳
中元普渡採買攻略！全家、7-ELEVEN福箱拚優惠 雀巢澎派祭、好市多新品一次看
中元節將至，各大品牌與通路紛紛搶攻普渡採買商機，從零食飲料、咖啡、奶粉到早餐穀物都有優惠。全家、7-Eleven不只推出人氣IP福箱、滿額贈品及線上代普服務，雀巢也在多家量販通路祭出中元優惠；好市多則獨家開賣Cheerios雀巢全穀麥圈，無論準備拜拜供品、家庭囤貨，或替毛孩祈福，都能找到適合的選擇。
文章目錄
推薦一：全家中元IP福箱，拜拜、抽獎與實用好物一次滿足
喜歡一次備齊普渡供品，可鎖定全家推出的中元福箱。《玩具總動員》與《怪獸電力公司》人氣角色登上包裝，共有「全家總動員箱」、「怪獸驚喜箱」及蛋奶素可食用的「TOY蔬多力箱」，每箱售價399元，內含餅乾、泡麵、罐頭及IP小物，還有30%機率可額外獲得超值「商品兌換卡」乙張。每箱贈送「永豐金證券股票禮品卡」乙張，張張皆有獎，最高可獲得3,000元存股投資金；使用全盈＋PAY或My FamiPay購買指定肖像福箱，再加贈15,000 Fa點。
7月27日全家也推出犬用「西莎澎湃箱」與貓用「全家便利箱」，讓毛孩家庭也能參與中元祈福。偏好自由搭配的消費者，購買門市中元端架指定商品可享多件折扣，符合條件還能獲得玩具總動員保冷袋(8/5活動開跑)。「全家行動購」則提供優惠券、整單回饋抽獎，並攜手大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等宮廟推出線上代普及寵物普渡服務。
推薦二：7-ELEVEN搞怪拜中元，AI靈籤、三麗鷗與代客普渡吸睛
想要替傳統普渡增加趣味，7-ELEVEN推出多款創意零食及祈福商品，包括可以抽好籤的「Pocky百奇御神好籤筒」、以半導體晶片為靈感的蜂蜜香蕉口味餅乾，以及三麗鷗、小小兵等IP零食組合。指定零食享多件折扣，購買符合條件的中元商品，還可加購三麗鷗可愛鬼束口托特包。
祈福選品方面，7-ELEVEN集結白沙屯媽祖御守、虎爺淨身平安包及神轎球吊飾，其中「AI天后靈籤守護」結合媽祖祈福意象與AI互動，增添年輕化話題。
不方便親自前往宮廟的民眾，也可利用7-ELEVEN與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮及西螺福興宮合作的代客普渡服務，一次完成代辦、代拜或物資捐贈。今年同樣提供毛孩普渡，普渡後的犬貓用品將捐贈給流浪動物機構，讓祈福也能結合公益。
推薦三：雀巢中元澎派祭，咖啡、奶粉與早餐穀物適合家庭囤貨
準備公司、社區或家庭普渡供品，可留意雀巢「中元澎派祭」。活動於全聯、大全聯、愛買、大買家及萬家福等通路陸續展開，品項涵蓋咖啡、美祿、克寧奶粉與早餐穀物，最高現折300元。
雀巢商品種類多元，除了可作為中元祭拜供品，也適合普渡後留作家庭日常飲用與早餐搭配。對需要大量採買，或希望挑選兼具實用性與品牌辨識度商品的消費者而言，是相對容易搭配的選擇。
推薦四：好市多獨家Cheerios全穀麥圈普渡後也能當早餐
想讓普渡供品兼顧日常實用性，可留意好市多獨家開賣的「Cheerios雀巢全穀麥圈」。產品以全穀為主要原料，每份含61%全穀，並含膳食纖維、鐵、鋅、維生素B2等營養素，不含人工色素與香料。經典圓圈造型搭配爽脆口感，可直接當作零食，也能加入牛奶、優格或水果作為早餐。
好市多推出3入家庭分享組，售價379元，適合拜拜後全家分食，也能作為學生點心或上班族的快速早餐，減少普渡食品吃不完的困擾。
精華 FAQ
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全家推出《玩具總動員》與《怪獸電力公司》IP福箱，售價399元，內容含餅乾、泡麵、罐頭與小物，還有機率抽到商品兌換卡，並可獲股票禮品卡與Fa點加贈。
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7-ELEVEN結合Pocky好籤筒、IP零食、祈福商品與AI靈籤，並提供大甲鎮瀾宮等宮廟代客普渡，還能做物資捐贈與毛孩普渡，兼具話題與公益。
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雀巢在多家量販通路推出咖啡、美祿、奶粉與早餐穀物優惠，適合大量採買；好市多獨賣Cheerios全穀麥圈，能當供品也能直接當早餐，方便普渡後日常食用。
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