2026-08-04 09:52 女子漾／編輯ANDREA
全網瘋等重生爽劇！王鶴棣、孟子義《將門獨后》殺青，3大必看亮點：謝小侯爺帥到心臟爆擊！
各位劇迷們，準備好迎接下一部爆款古裝大劇了嗎？改編自千山茶客超人氣大IP《重生之將門毒后》的古裝陸劇《將門獨后》，終於在2026年7月底正式宣佈殺青啦！這部由王鶴棣、孟子義領銜主演的古裝巨作，從官宣陣容到開拍就自帶超高熱度，不只有讓人血脈賁張的「重生復仇」戲碼，男女主角「雙強聯手」的極致拉扯更是讓人超期待！一起來搶先看看《將門獨后》的劇情亮點與角色魅力吧！
劇情亮點解析：告別戀愛腦，極致的重生復仇爽文
《將門獨后》的最大看點，絕對是那痛快淋漓的「重生復仇」主線！前世的女主沈妙為了痴戀的皇室傾盡所有，最終卻遭背叛，換來滿門覆滅、自己慘死冷宮的下場。含恨重生回到14歲後，她徹底撕掉「戀愛腦」標籤，憑藉前世記憶步步為營，開啟手撕仇敵、護住家族的逆襲之路！
除了精采的宅鬥，劇集更融入了宏大的朝堂奪嫡與權謀博弈。為了呈現真實的戰爭場面，劇組特別遠赴銀川沙漠與峽谷實景拍攝，拒絕粗糙的棚拍摳圖，追求真實的風沙與馬蹄揚塵質感。搭配上明齊的木構素色與大梁的紅黑金濃重色調，以及特別考究溯源漢制禮制的精緻婚服，絕對是一場高質感的視覺饗宴。
角色分析：雙強CP頂峰相見，張力拉滿
王鶴棣 飾演 謝景行
這次王鶴棣挑戰擁有雙重身份的男主「謝景行」，絕對會讓萬千少女再次心跳漏拍！他表面上是臨安侯府裡桀驁不馴的紈絝小侯爺，實則卻是腹黑深沉、手握重兵的「大梁瑞王」。從隱忍的「困龍」蛻變到君臨天下，棣棣自帶的霸氣與劍眉星目的少年感，完美契合了書迷心中那位鮮衣怒馬、深情專一的謝小侯爺！
孟子義 飾演 沈妙
孟子義飾演的女主角「沈妙」是一位將門嫡女。經歷了前世悲劇重生的她，褪去了天真，化身為冷靜狠辣、殺伐果決的復仇者。劇中她不僅展現了深閨宅鬥的機智，更具備拉弓上陣的將門颯爽。孟子義將沈妙那種堅韌清醒的「狼性」與「毒」詮釋得淋漓盡致，同時也保留了少女獨有的嬌憨特質。
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