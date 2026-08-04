全網瘋等重生爽劇！王鶴棣、孟子義《將門獨后》殺青，3大必看亮點：謝小侯爺帥到心臟爆擊！

2026-08-04 09:52 女子漾／編輯ANDREA
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各位劇迷們，準備好迎接下一部爆款古裝大劇了嗎？改編自千山茶客超人氣大IP《重生之將門毒后》的古裝陸劇《將門獨后》，終於在2026年7月底正式宣佈殺青啦！這部由王鶴棣孟子義領銜主演的古裝巨作，從官宣陣容到開拍就自帶超高熱度，不只有讓人血脈賁張的「重生復仇」戲碼，男女主角「雙強聯手」的極致拉扯更是讓人超期待！一起來搶先看看《將門獨后》的劇情亮點與角色魅力吧！

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劇情亮點解析：告別戀愛腦，極致的重生復仇爽文

《將門獨后》的最大看點，絕對是那痛快淋漓的「重生復仇」主線！前世的女主沈妙為了痴戀的皇室傾盡所有，最終卻遭背叛，換來滿門覆滅、自己慘死冷宮的下場。含恨重生回到14歲後，她徹底撕掉「戀愛腦」標籤，憑藉前世記憶步步為營，開啟手撕仇敵、護住家族的逆襲之路！

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除了精采的宅鬥，劇集更融入了宏大的朝堂奪嫡與權謀博弈。為了呈現真實的戰爭場面，劇組特別遠赴銀川沙漠與峽谷實景拍攝，拒絕粗糙的棚拍摳圖，追求真實的風沙與馬蹄揚塵質感。搭配上明齊的木構素色與大梁的紅黑金濃重色調，以及特別考究溯源漢制禮制的精緻婚服，絕對是一場高質感的視覺饗宴。

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角色分析：雙強CP頂峰相見，張力拉滿

王鶴棣 飾演 謝景行

這次王鶴棣挑戰擁有雙重身份的男主「謝景行」，絕對會讓萬千少女再次心跳漏拍！他表面上是臨安侯府裡桀驁不馴的紈絝小侯爺，實則卻是腹黑深沉、手握重兵的「大梁瑞王」。從隱忍的「困龍」蛻變到君臨天下，棣棣自帶的霸氣與劍眉星目的少年感，完美契合了書迷心中那位鮮衣怒馬、深情專一的謝小侯爺！

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孟子義 飾演 沈妙

孟子義飾演的女主角「沈妙」是一位將門嫡女。經歷了前世悲劇重生的她，褪去了天真，化身為冷靜狠辣、殺伐果決的復仇者。劇中她不僅展現了深閨宅鬥的機智，更具備拉弓上陣的將門颯爽。孟子義將沈妙那種堅韌清醒的「狼性」與「毒」詮釋得淋漓盡致，同時也保留了少女獨有的嬌憨特質。

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#孟子義 #王鶴棣 #將門獨后 #復仇陸劇 #陸劇推薦2026

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2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

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🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

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✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

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✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

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🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

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不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

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太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
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有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看

2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供

Netflix台劇聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供
伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供

文章目錄

《聰明鎮》第1集分集劇情

在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。

梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供
陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第2集分集劇情

經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。

以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供

沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。

梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第3集分集劇情

崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。

資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供
資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。

來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供
來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第4集分集劇情

玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供
鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。

整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第5集分集劇情

玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。

邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供
邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供

兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第6集分集劇情

書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。

以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供

另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。

潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供
潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第7集分集劇情

王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。

佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。

余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供
余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第8集分集劇情

佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。

宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。

宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第9集分集劇情

佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。

書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。

孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供
孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第10集分集劇情

一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。

精華 FAQ

  • 故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。

  • 濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。

  • 在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。

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孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

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1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

圖片來源：나무위키
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挑情醜聞》改編自法國 18 世紀著名情慾小說《危險關係》，同時也是 2003 年裴勇俊、全度妍主演的現象級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的全新重塑劇版。

故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

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