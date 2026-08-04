2026-08-04 10:26 女子漾／編輯王廷羽
8月韓劇6部新劇推薦！宋江《四手聯彈》退伍回歸、丁海寅《我的荒糖戀愛》上演失憶同居戀
8月韓劇準備掀起男神回歸潮！宋江退伍後首部電視劇《四手聯彈，兩首奏鳴曲》即將開播，搭檔李濬榮化身藝術高中的鋼琴天才；丁海寅則在《我的荒糖戀愛》中挑戰拳擊教練，與失憶女檢察官展開甜蜜又可疑的同居生活。這篇女子漾整理2026年8月必追6部韓劇，播出日期、平台、集數與劇情亮點一次看！
文章目錄
8月韓劇必看1.《我的偶像總裁》
開播日期：8月3日
播出平台：HBO Max
集數：12集
《我的偶像總裁》集合追星、職場與辦公室戀愛元素，由金慧峻、姜勳、車優慜主演，女主角成功進入偶像創立的公司工作，原以為即將展開夢幻追星人生，沒想到真正讓她心動的人，竟然是看似冷淡又難以接近的公司社長。
劇中不只有粉絲近距離接觸偶像的「成德」情節，也將描寫新創公司的職場競爭與角色成長。姜勳化身外冷內熱的年輕社長，與金慧峻展開歡喜冤家式互動，甜蜜辦公室戀情值得期待。
《我的偶像總裁》劇情簡介
《我的偶像總裁》劇情講述南多凜陰錯陽差進入偶像李燦創立的公司工作，從普通粉絲一躍成為偶像身邊的員工，她努力隱藏粉絲身分、適應職場生活，卻頻頻與公司社長姜夏基發生衝突。隨著兩人在工作中逐漸了解彼此，原本互看不順眼的關係也悄悄發生變化！南多凜一邊努力守護偶像，一邊又被姜夏基吸引，展開一段追星夢想與辦公室愛情交錯的浪漫故事。
8月韓劇必看2.《財閥X刑警2》
開播日期：8月7日
播出平台：Disney+
集數：14集
安普賢回歸《財閥X刑警2》，繼續飾演擁有超強財力與人脈的財閥警察陳利手。第一季中，他靠著名車、私人直升機與金錢能力破解案件，創造出有別於一般刑警劇的爽快辦案風格；第二季加入鄭恩彩飾演的新角色朱慧羅，這位嚴格又難以親近的警察學院教官，將成為陳利手的新搭檔。兩人的辦案方式與個性完全不同，從互相衝突到逐漸建立默契，也將成為新一季的重要看點。
《財閥X刑警2》劇情簡介
《財閥X刑警2》劇情延續財閥三世陳利手加入警隊後的故事。經過警察學院的正式訓練，他終於取得警察資格，卻在回歸重案組後，遇上曾經在警察學院嚴格訓練他的教官朱慧羅。一個習慣利用金錢、人脈與財閥資源辦案，一個堅持紀律與傳統搜查原則，兩人被迫組成搭檔，共同追查接連發生的犯罪案件，也在一次次危險任務中逐漸建立信任。
8月韓劇必看3.《我的荒糖戀愛》
開播日期：8月7日
播出平台：Netflix
集數：12集
丁海寅在《我的荒糖戀愛》中挑戰浪漫喜劇，飾演拳擊教練張泰河，搭檔因《鐵拳教育》受到關注的河瑛。這次他不只要展現溫柔男友魅力，也將面對女主角完全忘記自己的尷尬處境。失憶、假男友與同居等熱門元素一次到齊，甜蜜互動背後又隱藏著女主角失去記憶的真相，丁海寅與河瑛從互相試探到逐漸靠近，預計將帶來一段又甜又棘手的夏日戀曲！
《我的荒糖戀愛》劇情簡介
《我的荒糖戀愛》劇情講述女檢察官高恩世意外失去記憶，醒來後不只想不起自己的過去，也無法確認身邊的人是否值得信任。此時，拳擊教練張泰河突然出現，聲稱自己就是她的男朋友。為了找回記憶與真實身分，高恩世只能暫時與這名陌生男子共同生活，兩人在相處過程中頻頻發生衝突，卻也逐漸產生感情，而張泰河隱藏的祕密，也讓這段同居關係變得更加複雜。
8月韓劇必看4.《好，離婚吧》
開播日期：8月19日
播出平台：friDay影音
集數：12集
李珉廷與金知碩在《好，離婚吧》中飾演一對準備結束婚姻的夫妻，兩人共同經營婚紗店，每天見證新人走進幸福婚姻，自己的感情卻早已被現實生活磨光。不同於傳統先婚後愛題材，這部劇從「準備離婚」開始，描寫夫妻如何面對財產、事業、家人與多年共同回憶。兩人在分開前重新審視關係，究竟會順利離婚，還是重新找回愛情，也讓人相當好奇。
《好，離婚吧》劇情簡介
劇情講述一對共同經營婚紗店的夫妻，長期受到工作壓力、生活摩擦與家庭問題影響，原本甜蜜的婚姻逐漸只剩疲憊與爭吵。兩人終於決定辦理離婚，卻發現要結束一段多年婚姻，遠比想像中更加困難。隨著財產分配、店面經營與過往回憶一一浮現，他們也開始重新思考，這段關係是否真的已經無法挽回。
8月韓劇必看5.《鼠惑》
開播日期：8月28日
播出平台：Netflix
集數：待公布
柳俊烈與薛景求主演的《鼠惑》，靈感來自韓國傳統民間故事「吃下人類指甲的老鼠會變成人」。作品結合身分冒用、心理驚悚與犯罪懸疑，光是設定就讓人不寒而慄。柳俊烈飾演與世隔絕多年的小說家，某天卻發現有人擁有與他相同的長相，甚至以他的名字在外生活。當自己的身分、關係與人生逐漸被陌生人奪走，他只能主動追查這個「另一個自己」。
《鼠惑》劇情簡介
《鼠惑》劇情講述小說家濟文載為了躲避高利貸，選擇隱居長達十年，幾乎完全切斷與外界的聯繫。某天，他意外發現有人冒用自己的姓名與外貌，取代他在社會上生活。這名冒牌貨不只擁有與他相同的臉，還逐步接管他原本的人際關係。為了奪回自己的身分，濟文載被迫與曾經追捕他的高利貸業者合作，追查這名神祕人物的真面目。
8月韓劇必看5.《四手聯彈，兩首奏鳴曲》
《四手聯彈，兩首奏鳴曲》是宋江退伍後首部電視劇作品，他將搭檔李濬榮、張圭悧，化身藝術高中的音樂天才。宋江飾演從小備受矚目的菁英鋼琴家，李濬榮則飾演起步較晚、靠努力追上天才腳步的學生。兩位男主角既是最強勁的競爭對手，也是最理解彼此音樂的人，一架鋼琴、兩位少年，在友情、夢想、愛情與競爭之間，譜出一段充滿青春氣息的成長旅程。
《四手聯彈，兩首奏鳴曲》劇情簡介
《四手聯彈，兩首奏鳴曲》劇情以藝術高中為背景，講述天賦異稟的鋼琴家飛悟，遇見大器晚成的音樂少年正瑤。兩人的成長環境與學習方式截然不同，卻都對音樂懷抱強烈執著。他們從互相較勁的競爭對手，逐漸成為能夠四手聯彈的搭檔，在一次次演奏與比賽中理解彼此。面對升學、夢想與感情的選擇，兩人也將共同走過最耀眼又迷惘的青春時光。
精華 FAQ
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文章共整理6部2026年8月必追韓劇，涵蓋浪漫喜劇、職場戀愛、刑偵辦案、婚姻題材與驚悚懸疑，並附上各劇開播日期、平台、集數與主要劇情亮點。
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宋江退伍後首部電視劇是《四手聯彈，兩首奏鳴曲》，以藝術高中為背景，描寫天才鋼琴家與大器晚成少年從競爭到合作，在音樂、友情、夢想與感情中成長。
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戀愛類有《我的偶像總裁》《我的荒糖戀愛》《好，離婚吧》；懸疑驚悚則有《鼠惑》。其中《我的荒糖戀愛》結合失憶同居，《鼠惑》則圍繞身分被冒用的恐怖謎團。
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