2026-08-04 09:38 女子漾／編輯金柔葳
許富凱自爆偷爸爸錢玩扭蛋！二選一秒選1000萬美金笑喊：看我多務實
金曲歌王許富凱近日接受LiTV《歐飛柑仔店》專訪，分享童年偷爸爸錢玩扭蛋挨揍的趣事，也大方聊到感情觀、寵粉心聲與新專輯合作幕後。即將於父親節登上台北小巨蛋開唱的他，面對「百老匯巡演」與「1000萬美金」二選一，更毫不猶豫選擇現金，笑喊「看我多務實」，展現舞台下真誠又反差萌的一面。
許富凱父親節攻蛋，分享珍藏寶物
金曲歌王許富凱將於父親節（8月8日）在台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，近期積極投入彩排，也接受LiTV《歐飛柑仔店》專訪。談到人生中的「寶貝」，除了黑膠唱片、二姊江蕙寫給他的鼓勵信、父親留下的金戒指與音樂外，他也害羞表示：「我的粉絲也是我的寶貝。」
回憶童年偷錢玩扭蛋，回家被爸爸揍
配合節目「柑仔店」主題，許富凱回憶童年趣事，笑說小時候曾偷偷拿爸爸口袋裡的錢去轉復古鐵製扭蛋機，因為家門口就有柑仔店，每次偷拿錢後回家都被爸爸狠狠修理，讓全場笑翻。
百老匯VS千萬美金，秒選現金
節目進行殘酷二選一時，當被問到要「拾歌巡演登上百老匯」還是「拿1000萬美金」，許富凱毫不猶豫選擇1000萬美金，笑說：「可以做很多事情，看我多務實。」即使金額縮水到100萬美元，他依然選擇現金，直言若有1000萬美元就能財富自由，之後想唱自己喜歡的歌、做公益都沒問題。
寵粉出名，勸粉絲量力而為
談到有粉絲為了追星翹班、翹課，甚至影響生活作息，許富凱坦言確實知道有這樣的情況，但希望大家量力而為。他最擔心的是歌迷看完晚場演出後返家安全，因此認為透過網路、社群支持也是一種陪伴。如果粉絲不聽勸，他笑說自己不會兇人，只會苦口婆心勸導。
主動邀icyball合作，感情觀佛系
新專輯中與icyball冰球樂團合作〈愛你敢有望〉獲得不少好評，許富凱透露，其實是自己主動提出合作邀約。因為平時喜歡City Pop風格，公司旗下正好有icyball冰球樂團，因此希望量身打造歌曲，沒想到對方一口答應，也讓他嘗試新的唱腔與共鳴方式。
談到感情，許富凱坦承自己屬於不擅長告白的類型，笑稱處女座個性比較ㄍㄧㄥ，現在對愛情抱持隨緣、佛系態度，也認為找到真正契合、能理解演藝工作的另一半並不容易。
盼更多年輕人愛上台語
近年有不少年輕歌迷因為許富凱開始接觸台語歌，甚至學習台文，讓他相當欣慰。他表示，希望透過自己的音樂，讓更多年輕人願意接觸台語，也樂見越來越多華語歌手、樂團投入台語創作，讓台語文化持續傳承。
父親節小巨蛋歌單曝光
對於即將到來的「一五一拾」演唱會，許富凱透露，歌單將橫跨不同年代，收錄許多爸爸媽媽年輕時耳熟能詳的經典歌曲，只要前奏一下，全場都能跟著唱。此外，現場也將準備字幕歌詞，方便歌迷一起大合唱。他也邀請歌迷在父親節帶著家人一起到小巨蛋，共度充滿回憶與溫暖的音樂時光。
精華 FAQ
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他將於8月8日在台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，目前正積極彩排。歌單會橫跨不同年代，並準備字幕歌詞，邀歌迷帶家人一起共度父親節。
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許富凱回憶小時候曾偷拿爸爸口袋裡的錢，去轉家門口柑仔店的復古扭蛋機，結果每次回家都被爸爸狠狠修理，讓現場聽完都覺得又好笑又真實。
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節目二選一時，他完全不猶豫地選了1000萬美金，笑說這樣可以做很多事、讓自己財富自由，之後還能唱喜歡的歌並投入公益，展現相當務實的一面。
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