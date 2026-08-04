2026-08-04 09:28 女子漾／編輯桑泥
Apple TV+《末日地堡》第三季回歸！地下世界最大秘密即將揭曉，４大必看亮點整理
Apple TV+ 人氣科幻劇《末日地堡》第三季正式回歸！改編自休．豪伊得暢銷小說系列，由《沙丘》女星蕾貝卡．弗格森領銜主演，第三季已經於今年 7 月 3 日正式上線，共 10 集，每週更新一集，並將一路播出至 9 月 4 日。
第二季留下大量懸念後，第三季不僅將繼續揭開地下世界的真相，更首度把故事時間線拉回數百年前，探索地堡計畫的起源，也讓不少影迷直呼：「終於要知道一切是怎麼開始的！」
1. 雙線敘事神展開！「前時代」的起源之謎終於揭曉
前兩季圍繞著女主角茱麗葉追查地堡真相展開，而第三季最大亮點，就是首次帶觀眾回到災難發生前的世界。故事新增一條設定在數百年前的時間線，揭露地堡如何誕生、人類為何必須躲進地下，以及這場末日災難真正的起點。
原著作者休．豪伊也表示，第三季將回答許多觀眾最想知道的核心謎團！
2. 茱麗葉回歸，卻陷入全新危機
由蕾貝卡．弗格森飾演的茱麗葉依舊是故事核心人物，然而第三季中，她歷經第二季事件後回到地堡，卻因神秘原因出現記憶缺失，同時還要面對叛亂後重建中的地堡，以及新的政治危機。這樣的設定雖然在開播初期引起部分觀眾討論，但隨著劇情推進，許多觀眾也開始理解這項安排與後續謎團密切相關。
而蕾貝卡·弗格森這次的演技層次再升級，從剛毅的工程師到充滿破碎感的倖存者，讓觀眾看了揪心又熱血沸騰！
3. 懸疑升級，地下世界真正秘密逐步揭曉
《末日地堡》之所以受到全球觀眾喜愛，正是因為層層堆疊的懸疑氛圍。第三季將不再只是探索單一地堡，而是逐步揭露整個地堡系統背後的真相，包括誰建立了這套制度、真正掌權的人是誰，以及外面的世界究竟發生了什麼。
隨著故事逐漸接近最終章，許多埋藏已久的伏筆也將一一揭曉。
4. 第四季最終章已確認，所有謎團將完整收尾
Apple TV+ 已確認《末日地堡》將以第四季作為最終章，而第三季不僅延續了前作的驚悚與壓抑，更直接補全了整個反烏托邦宇宙的核心拼圖，這部劇真的越看越上癮！
原著作者休．豪伊表示影集將完整改編小說結局，所有關於地堡、末日與人類未來的關鍵問題，都會在最終季獲得解答。
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