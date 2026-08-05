【房子給了孩子，這4件事你以為沒事了——其實還沒】—— 其中1件，幾乎每一個台灣家庭都沒有想到

AI重點 文章重點整理： 重點一： 死亡前2年內贈與子女，房產仍可能併入遺產課稅。

死亡前2年內贈與子女，房產仍可能併入遺產課稅。 重點二： 拋棄繼承不必然免責，相關稅負可能轉由其他繼承人承擔。

拋棄繼承不必然免責，相關稅負可能轉由其他繼承人承擔。 重點三：生前大額贈與與遺囑安排，仍可能受特種贈與與特留分限制。





那位女士進辦公室的時候，手上拿著一張通知單。

不是什麼難看懂的東西，就是國稅局寄來的一個數字。但她看著那個數字的眼神，讓人覺得，那不只是一筆稅，是一個問題她怎麼想都想不通的答案。

「爸爸把房子給了哥哥。哥哥說不繼承了。這張稅單，為什麼是我的名字？」

台灣越來越多家庭，正在問同一個問題。根源只有一個：父母以為財產安排好了就沒事了。

但法律看的，是每一個細節。

以下這4件事，是大多數家庭以為已經解決、但其實還沒解決的地方。

▋ 第1件：提早過戶，不等於提早解決遺產稅

這是最多父母誤解的一關。

他們的邏輯很直觀——把房子先過戶給孩子，等自己走了，遺產裡少一筆，稅就少算一截。

這個邏輯，在時間夠早的時候，是成立的。

問題就在「夠早」兩個字。

《遺產及贈與稅法》第15條有一個規定叫做「擬制遺產」——死亡前2年內，把房子或財產贈與給配偶或繼承人，就算早就完成過戶、名字早就改了，國稅局在計算遺產稅時，仍然可以把這筆財產重新拉回來，併入遺產總額課稅。

房子是你的了。但算稅的時候，它可能還是爸爸的。

不是過戶沒有用。是2年這條線，決定了過戶有沒有達到你以為的效果。

▋ 第2件：拿了房子再拋棄繼承，稅單可能轉身找上兄弟姊妹

這是讓最多家庭當場崩潰的一關。

哥哥生前拿走了房子。爸爸走了，哥哥辦了拋棄繼承。然後，遺產稅通知單，進了妹妹的信箱。拿走好處的那個人，可以在某個時間點對繼承這件事說「我不要了」。但因為他受贈房屋而被拉進遺產總額、因此增加的那筆稅，不會跟著他一起消失。

那筆稅，還在。它轉了個方向，落到了其他人身上。

2024年憲法法庭的判決裡，有一個清楚的原則：誰實際取得財產利益，誰就應合理承擔相應的稅負。沒拿到房子的繼承人，是有機會去主張的。主張讓那個實際受益的人，一起負擔那筆因他而產生的稅。

但你要先知道這條路在哪裡。

▋ 第3件：「先拿」的那份，可能在最後被算回去

民法第1173條裡有一個制度，叫做「特種贈與歸扣」。

說的是這樣一件事：如果孩子曾因為結婚、分居或創業，而從父母那裡拿到一大筆贈與，爸媽走了之後，這筆錢可能要被加進遺產總額重新計算，然後再從那個孩子自己的應繼份裡扣掉。

白話是：你生前先多拿的那份，到頭來要從你自己碗裡算回去。

這個設計是為了公平——不讓某個孩子生前先拿一大份，父母走了之後又跑來和兄弟姊妹一起平分。一般的生活費、醫療費、節慶紅包，通常不算在這裡。

但如果當初的金額很大，又沒有任何「不計入遺產」的說明，等到父母走了，這件事就可能從沒人提、到突然成為撕破臉的那個引爆點。

▋ 第4件：遺囑寫了，不代表可以完全照你的意思走

很多父母以為，把遺囑寫好，事情就搞定了。

寫了遺囑，當然比沒寫好。但遺囑有它管不到的地方。

台灣民法設有「特留分」的保障——每一個繼承人，都有法律保障的最低繼承比例，就算遺囑這樣寫，也不能完全剝奪。一般生前贈與，原則上動不了特留分，繼承人通常沒辦法主張扣減。

但死因贈與——也就是財產在死亡後才移轉的那種——性質上接近遺贈，如果侵害了其他繼承人的特留分，被侵害的人是可以依法主張的。遺囑裡的遺贈，也是一樣的道理。

遺囑是你的意思。但法律在旁邊，為每一個繼承人留了一道門。

▋ 沒說清楚的財產，最後傷的從來不是財產本身

那位女士走的時候，比進來時安靜了很多。

她在門口停了一下，說：「爸爸當時，只是想把房子留給最辛苦的哥哥。」

這句話，我每次聽到都覺得很沉重。

因為每一個做這種決定的父母，想的都是愛，不是吵架，不是對簿公堂。他們想的是，讓付出最多的孩子多得一點，讓自己走了之後，孩子們少一點麻煩。但沒有配套的安排，「愛」只是一個說法。

法律不看說法，法律看的是文件、時間點、每一件事有沒有說清楚。

提早規劃的意思不是對孩子不信任，不是把家人當對手。是在你還清醒、還能說話的時候，把那些大家都心知肚明、但從來沒有說清楚的事，白紙黑字地安排好。

這樣你走了之後，孩子們不需要對著那些沒說完的話，各自解讀，各自受傷。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。