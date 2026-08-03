2026-08-03 20:03 唐蘋想很多
好劇推薦—台劇《看看你有多愛我》三段親子關係，讓父母自我省思
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：劇集以懸疑綁架案包裝親子關係與網紅文化反思。
- 重點二：親子網紅母女因流量與控制失衡，衝突全面爆發。
- 重點三：三段父母子女關係各自受傷，凸顯教養與愛的代價。
台劇《看看你有多愛我》用懸疑綁架案探討親子關係與網紅文化。劇情描述親子網紅媽媽陳怡安(楊謹華飾)單親扶養一對性格迥異的雙胞胎女兒，凱希(林思廷飾)從小因甜美形象爆紅，和媽媽成為親子網紅拍檔。
隨著凱希長大，網紅身份讓她在學校招惹不少麻煩，在網路上也要承受網友的批評，她越來越抗拒配合媽媽經營的粉絲團，母女衝突越演越烈。
莉莉(詹子萱飾)因個性內向不擅面對鏡頭，因此媽媽把心思都放在凱希身上，長期被忽視下，她羨慕凱希能得到媽媽的關注，凱希卻是想逃離媽媽的控制，形成強烈對比。
為了衝流量，陳怡安和經紀人設計凱希「假失蹤」，沒想到卻陰錯陽差變成「真綁架」。綁匪要求陳怡安開直播，逼凱希控訴媽媽對她做的一些事，要網友投票評斷她是不是鏡頭前呈現的「好媽媽」。
這部劇深刻描述三段親子關係，一是陳怡安與母親，陳母對陳怡安教養非常嚴厲，並有高期待，常不經思考說出惡毒的話，讓她傷痕累累沒有自信。
二是陳怡安與兩個女兒，為了養活孩子，身為網紅的她充滿控制與焦慮，把單純的親子關係變複雜，讓凱希想從鏡頭裡逃出來，莉莉長期被忽略讓她自責，網紅家庭的光鮮表象，私下其實是千瘡百孔。
三是綁匪爸爸與兒子，因女兒死於車禍一直走不出傷痛，又因為妻子生兒子而喪命，讓他痛不欲生，他沒有把愛留給兒子，卻把所有精力都用在復仇，甚至要兒子當幫兇。
這三個父母的角色很能讓人省思是否也犯了相同的錯？是身為父母的人值得一看得好劇。
播出平台：中華電信MOD、Hami Video、Netflix，共6集
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精華 FAQ
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這部劇以懸疑綁架案作為外層情節，內裡則聚焦親子關係與網紅文化，藉由直播、流量與家庭衝突，呈現現代教養的壓力與扭曲。
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媽媽陳怡安為了經營流量與維持形象，對女兒充滿控制與焦慮；凱希則因長期被推上鏡頭、承受批評而想逃離，母女關係因此愈演愈烈。
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劇中呈現陳怡安與母親、陳怡安與兩個女兒，以及綁匪爸爸與兒子3段關係，分別反映嚴厲教養、忽視與復仇陰影，提醒父母反思自己的愛是否也成了傷害。
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