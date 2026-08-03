《天才女友》開播掀校園戀愛熱！開學前必追4部青春陸劇，哪種戀愛最讓你心動？

暑假進入倒數，學生們即將重返校園，不少人開始期待新同學、新生活，甚至偷偷幻想：新學期會不會遇見一個讓自己心跳加速的人？由胡一天、田曦薇主演的《天才女友》於8月2日開播，從學霸同桌、青春競賽一路寫到多年陪伴，再次證明「校園愛情」依然是陸劇市場最讓人無法抗拒的題材之一。沒有談到校園戀愛也沒關係！女子漾盤點4部高顏值青春愛情陸劇，從純甜學霸戀、社恐少女追愛，先在開學前過過癮。

AI摘要 文章摘要整理： 隨著《天才女友》開播，文章盤點《折月亮》、《熾夏》、《耀眼》等4部青春陸劇，從學霸同桌到久別重逢，展現校園戀愛的多種心動樣貌。

主演：胡一天、田曦薇

戀愛設定：陽光社交學霸×不擅交際的數學天才

《天才女友》講述天才少女林知夏個性直接、幾乎不懂人情世故，進入省一中後，因為一場解題比拚，認識了擅長與人相處的學霸江逾白，兩人還陰錯陽差成為同桌。江逾白帶著林知夏參加社團、融入班級，林知夏則用自己最擅長的數學，陪他面對課業與競賽。兩人從互相較勁變成並肩作戰，感情也在一天天的相處中悄悄發芽。

圖片來源：微博@天才女友官微

這部最讓人心動的地方，不只是「學霸愛上天才少女」，而是江逾白沒有強迫林知夏改變，而是站在她身邊，陪她慢慢理解友情與愛情。胡一天自帶沉穩學長感，搭配田曦薇靈動又有點遲鈍的反差演出，很容易讓人一路掛著姨母笑。喜歡《致我們單純的小美好》式清爽校園戀愛，或偏愛「從校服一路走向婚紗」的長情故事，《天才女友》可以直接加入片單。

圖片來源：微博@天才女友官微

開學前校園戀愛劇推薦2：《折月亮》

主演：林一、盧昱曉

戀愛設定：清冷理工男神×社恐暗戀少女

改編自竹已同名小說的《折月亮》，與《偷偷藏不住》、《難哄》同屬「南蕪」故事系列，目前已列入愛奇藝2026年待播片單。劇情聚焦社恐少女雲厘與天才少年傅識則，從年少暗戀、成年重逢，一路走到分手與重新追愛。雲厘高中時便悄悄喜歡傅識則，多年後為了證明自己能夠獨立生活，報考南蕪的研究所，沒想到竟在開學前夕，再次遇見心中的白月光。面對依舊清冷疏離的傅識則，她決定暫時放下社恐，主動靠近這輪遙不可及的「月亮」。

圖片來源：《折月亮》官方微博

林一修長清冷的外型，與沉默寡言的天才理工男相當契合；盧昱曉則很適合詮釋細膩、敏感又藏著倔強的暗戀少女。這段感情不是一路撒糖，中間還會經歷價值觀衝突、分離與破鏡重圓，甜中帶酸，更有成年愛情的療癒感。曾經暗戀過同學，或正在經歷「到底要不要主動」的內心掙扎，《折月亮》很可能會讓人看得特別有共鳴。

圖片來源：《折月亮》官方微博

開學前校園戀愛劇推薦3：《熾夏》

主演：周柯宇、包上恩

戀愛設定：桀驁富家少年×清冷堅韌女學霸

《熾夏》改編自甜醋魚小說《墜落》，講述優等生周挽為了替重病的奶奶籌措醫療費，帶著目的接近陸氏集團少爺陸西驍，沒想到這場建立在算計上的關係，最後卻讓兩人都動了真心。該劇共29集，目前已播出完畢。陸西驍早已看穿周挽接近自己的理由，卻沒有立即拆穿她，反而放任自己愈陷愈深。一個不敢坦白真相，一個明知道可能受傷仍選擇靠近，讓這段校園戀愛從一開始就充滿試探與危險感。

《熾夏》官方微博

兩人的初戀最終遭到現實撕裂，直到十年後重逢，昔日戀人才一邊假裝報復，一邊重新確認彼此的心意。周柯宇演出的陸西驍帶著痞帥、叛逆與富家少爺的張揚感，包上恩飾演的周挽則外表清冷，內心卻比誰都倔強。比起輕鬆純甜的校園戀愛，《熾夏》更適合喜歡強烈拉扯、久別重逢與雙向救贖的觀眾。

《熾夏》官方微博

開學前校園戀愛劇推薦4：《耀眼》

主演：關曉彤、李昀銳

戀愛設定：落難千金×痞帥小鎮少年

《耀眼》講述原本在北京過著優渥生活的晴也，因為家庭突然發生變故，被迫來到海島小鎮「扎扎亭」，並與染著金髮、個性桀驁的少年邢武住進同一個屋簷下。一個是從大城市跌落谷底的千金小姐，一個是看似玩世不恭、其實比誰都講義氣的小鎮少年。兩人起初互看不順眼，日常不是鬥嘴就是互相挑釁，卻在面對家庭壓力、高考與現實生活時，逐漸成為彼此最可靠的戰友。

《耀眼》官方微博

《耀眼》不像一般校園甜劇只聚焦上課、考試與告白，故事還加入家庭變故、小鎮生活與青春群像，讓男女主角的感情更有現實重量。關曉彤本身帶有明豔又倔強的氣場，李昀銳則把邢武的痞帥外表與溫柔內心演出反差，兩人站在一起有種勢均力敵的火花。喜歡歡喜冤家、同住屋簷下，或偏愛男女主角一起對抗生活難題，《耀眼》會比單純撒糖更有後勁。

《耀眼》官方微博

4部校園愛情劇，你最想談哪一種戀愛？

有人期待像《天才女友》一樣，與同桌從朋友慢慢走成戀人；有人嚮往《折月亮》的勇敢追愛，也有人偏愛《熾夏》與《耀眼》那種帶著傷痕、卻願意為彼此奮不顧身的青春。校園戀愛之所以讓人百看不膩，或許正是因為那個年紀的喜歡最單純。可能只是一場考試、一張借來的講義，或放學後刻意放慢的腳步，都足以成為多年後仍記得的心動瞬間。新學期即將開始，會不會遇見命中注定的人還不知道，但在走進校園之前，不妨先用這4部青春陸劇，替自己補充滿滿的戀愛能量。