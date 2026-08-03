2026-08-03 15:27 女子漾／編輯金柔葳
《人生無限好公司》首播收視奪冠！沈玉琳白髮翁夢成預言，馬力歐喊話衝破0.8
東森綜合台全新實境節目《人生無限好公司》首播傳出捷報，在30至44歲都會女性收視族群拿下0.65，登上實境節目第1名。沈玉琳更透露，播出前曾夢見白髮老翁比出數字「6」，沒想到竟像是在預告節目收視突破0.6，讓他又驚又喜。除了沈玉琳、潘若迪與馬力歐三位主持人反應熱烈，艾融、短今也開心分享親友觀後感。節目靠著爆笑互動、真實體驗與溫暖故事成功吸引觀眾，馬力歐更喊話，希望下一步能將收視推升至0.8以上。
《人生無限好公司》首播開紅盤，女性收視登冠軍
《人生無限好公司》每週日晚間8點於東森綜合台32頻道播出，首集便在30至44歲都會女性族群拿下0.65收視，榮登實境節目第1名。沈玉琳開心表示，節目由三位年齡加總超過150歲的男藝人主持，原本便期待能繳出亮眼成績，如今首播獲得肯定，也讓拍攝期間的辛苦變得值得。
沈玉琳夢見白髮翁，數字「6」竟預言收視
沈玉琳透露，自己日前夢見一位滿頭白髮的老翁，對著他比出像是打電話的手勢，當時還以為對方要他打電話，後來才發現手勢可能代表數字「6」。沒想到節目首播收視真的突破0.6，讓他笑稱這場夢彷彿提前預告好成績。他也表示，節目在女性觀眾族群的表現尤其亮眼，證明不同年齡層都能從中找到樂趣。
女兒原本只想看遊戲，卻被沈玉琳炒栗子吸引
沈玉琳分享，身邊朋友原以為節目只走搞笑路線，實際看完後卻紛紛表示內容比預期更感人。就連平時對實境節目興趣不高的女兒，原本只想看爸爸玩遊戲，沒想到看到沈玉琳在節目中炒栗子、展現不同於平常的一面，竟一路看到節目結束，也讓他認為《人生無限好公司》具有老少咸宜的魅力。
潘若迪自虧「老屁股」，感謝幕後團隊
潘若迪則將首播好成績歸功於幕後團隊，表示工作人員才是節目真正辛苦的功臣，主持人的任務就是把自己的角色做好。他透露，許多朋友都認為，週日晚間正需要這種輕鬆、舒壓又不必過度動腦的節目。他也幽默形容，觀眾可以繼續期待三個「不被年紀打敗的老屁股」，接下來還會碰撞出哪些新火花。
馬力歐不滿足0.65，喊話至少衝破0.8
雖然節目首播登上實境節目冠軍，馬力歐仍認為成績還能更好，直接訂下收視突破0.8的目標。他表示，同學看完後覺得節目相當好笑，父母則認為節目前段較平淡，但進入市場後節奏明顯變得熱鬧。由於實際拍攝內容受到節目長度限制，仍有不少畫面未能播出，讓他覺得有些可惜，但觀眾的正面回饋也成為團隊繼續努力的動力。
艾融許願前進港澳，目標收視破1
聽到首播捷報後，艾融立刻許願，希望節目未來能解鎖港澳之旅，並進一步朝收視破1邁進。她也笑說，身邊朋友都很羨慕她能跟著沈玉琳、潘若迪與馬力歐三位「哥」到處跑，認為私底下一定有聽不完的笑話與故事，甚至起鬨要她隨時記錄有趣對話，在群組裡與大家分享。
短今圓夢與沈玉琳主持，父母看完感動力挺
短今則表示，能與偶像沈玉琳一起主持，已經像是實現心願，如今節目又拿下好成績，更讓她感到開心。她分享，媽媽當天在餐廳工作，播出時間一到便立刻放下手邊工作收看，節目結束後還傳訊稱讚女兒表現亮眼，認為節奏與剪輯都相當吸引人；爸爸則特別打電話與她聊了一個小時，直說看完節目非常感動。
精華 FAQ
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節目首集在30至44歲都會女性收視族群拿下0.65，並登上實境節目第1名，成為首播即開紅盤的代表案例，也讓主持群對後續表現更有信心。
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沈玉琳說自己曾夢見白髮老翁比出像打電話的手勢，後來聯想到可能是數字6，結果節目首播收視真的突破0.6，讓他覺得這個夢彷彿提前預告了好成績。
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潘若迪感謝幕後團隊，馬力歐則希望收視至少衝到0.8以上，艾融許願未來能前進港澳、挑戰破1，短今也因父母看完節目後感動力挺而相當開心。
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