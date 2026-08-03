2026-08-03 15:10 女子漾／編輯金柔葳
安海瑟薇、伊旺麥奎格被恐龍追殺！《橡樹街末日》大巨蛋造勢，味全龍球場驚現恐龍蛋
暑假恐龍災難電影《橡樹街末日》上映前搶先攻進台北大巨蛋！電影攜手中華職棒味全龍隊展開跨界合作，伊旺麥奎格特別錄製影片向台灣龍迷喊話，邀請球迷進戲院體驗恐龍世界；安海瑟薇也驚喜現身，隔空替現場觀眾加油。活動當天，味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」手持電影中的「恐龍蛋」拋送給幸運球迷，搭配大螢幕播放電影片段，讓球場瞬間變成史前世界，也替電影上映掀起話題。
《橡樹街末日》聯手味全龍，台北大巨蛋變恐龍世界
《橡樹街末日》與味全龍隊在台北大巨蛋打造限定合作，不僅透過球場大螢幕播放電影精彩畫面，伊旺麥奎格與安海瑟薇也以影片方式現身，向台灣球迷送上問候。現場更安排呼應電影世界觀的互動橋段，小龍女將象徵史前危機的恐龍蛋隨機拋向觀眾席，重現片中恐龍突然降臨的驚喜感，立刻引起全場歡呼。
安海瑟薇、伊旺麥奎格首度合作，夫妻帶兩個孩子逃命
《橡樹街末日》是安海瑟薇與伊旺麥奎格首度合作，兩人在片中飾演夫妻。當一場神祕宇宙事件撕裂原本平靜的社區，整條橡樹街竟被傳送到由恐龍統治的未知世界，一家四口被迫展開末日求生。面對凶猛恐龍、陌生環境與接連而來的危機，伊旺麥奎格飾演的丈夫挺身保護妻子與兩個孩子，而一家人能否放下原有矛盾、重新團結，也成為生存的關鍵。
安海瑟薇爆料：伊旺揮鐵鎚像揮光劍
談到合作對象，安海瑟薇大讚伊旺麥奎格多年累積的動作與特技經驗，在電影大型動作場面中完全派上用場。她笑說，伊旺在片中揮舞巨大鐵鎚時，就像揮動光劍一樣輕鬆，不論高難度動作或特技幾乎都能迅速上手。即使穿著超短短褲，不斷翻越一道又一道圍籬，也從未抱怨，讓她形容伊旺根本是把「絕地武士」的身手直接帶進恐龍世界。
伊旺麥奎格：劇本瘋狂到完全猜不到下一步
恐龍結合時空穿越的瘋狂設定，正是伊旺麥奎格決定接演《橡樹街末日》的原因。他透露，劇本的發展完全出乎意料，開場帶有1980年代家庭冒險電影的氛圍，卻隨著故事推進，逐漸走向讓人無法預測的方向。對他而言，這不只是一部單純的恐龍災難電影，故事同時加入家庭危機、未知世界與神祕事件，讓他翻開每一頁劇本時都充滿驚喜。
致敬《侏羅紀公園》，融合家庭、末日與史前生物
導演大衛羅伯特米切爾表示，《橡樹街末日》受到史蒂芬史匹柏多部經典作品啟發，其中包括恐龍電影代表作《侏羅紀公園》，以及營造神祕氛圍的懸疑作品。電影將家庭情感、末日災難與史前生物三種元素融合，不只有大型恐龍追逐與生存危機，也透過普拉特一家人的關係變化，替刺激冒險加入情感溫度。
精華 FAQ
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電影此次與中華職棒味全龍隊跨界合作，在台北大巨蛋舉辦宣傳活動，透過大螢幕播放片段、球場互動與球迷喊話，成功把電影話題帶進棒球現場。
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現場安排大螢幕播放電影畫面，味全龍啦啦隊小龍女拋送象徵性的恐龍蛋給球迷，搭配電影世界觀互動橋段，讓觀眾感受到史前危機突然降臨的臨場感。
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本片是安海瑟薇與伊旺麥奎格首度合作，兩人飾演夫妻，帶著兩個孩子在恐龍統治的世界求生，故事融合家庭矛盾、末日危機與未知冒險，兼具刺激與情感。
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