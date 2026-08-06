2026-08-06 08:00 廖嘉紅
房子是大家的，憑什麼叫我搬？爸媽過世5年老家被強佔…3個策略解決糾紛保全親情
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：共有房產若由一人獨占居住，常引發其他共有人無法使用與補償爭議。
- 重點二：生前先用遺囑、保險與附條件繼承，可降低繼承後的共有衝突。
- 重點三：已成共有時，仍可依《土地法》第34條之1程序處分不動產。
【房子是大家的，憑什麼叫我搬？爸媽過世5年老家被強佔…3個策略解決糾紛保全親情】
「爸媽過世已經 5 年了，大哥一家繼續住在老家透天，不搬走，也不付租金。
我們剩下的人連門都進不去，想賣房根本是天方夜譚……」
更麻煩的是，大哥雙手一攤，理直氣壯地說： 「房子是大家的，憑什麼叫我搬？」
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這種因為「共有產權」引發的家族風暴，處理起來曠日廢時，還傷感情。
第一個問題：住的人和沒住的人開始對立
有人住在老家，其他共有人卻無法使用、出租，甚至連進去看看都很困難。
住的人覺得：「房子是大家的，我為什麼要搬？」
沒住的人則想：「既然你一個人住，為什麼不用補償我們？」
原本的兄弟姊妹，最後變成彼此計算使用利益的對手。
第二個問題：陌生人變成共有人
如果某個共有人急需用錢，將自己的持分設定抵押，甚至最後遭到查封拍賣，新的陌生人就可能成為你們的共有人。
原本只是兄弟姊妹共有。
最後，卻變成你必須和不認識的人一起處理父母留下的房子。
第三個問題：你不同意，不代表房子永遠不能處分
符合《土地法》第34條之1的法定門檻與程序時，多數持分共有人可能依法處分共有不動產。
所以「只要我不同意，房子就不能動」也不一定正確。
一間充滿家庭回憶的房子，最後可能變成一場漫長的法律戰爭。
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真正的解套關鍵：產權單純化
R姐要先說最重要的結論：
生前規劃，遠比死後解套簡單。
父母還在時，是黃金的規劃期。這時還能一起討論、調整資產、準備資金，甚至利用保險工具做產權與現金的對調設計。
策略一：遺囑+保險
如果父母希望老家由大兒子承接，就可以提前規劃遺囑、資產配置與保險，讓未來由大兒子承接房產，透過保險讓其他孩子公平合理取得應繼承的財產。
讓房子歸適合持有的人，避免下一代一開始就被迫成為共有人。
保險可以成為未來補償資金的重要來源
策略二：善用「遺囑＋附條件繼承」，約定內部補償
遺囑指定由大兒子繼承整棟房產，但「附加條件」：大兒子在繼承房產後的特定期限內，必須自行籌措、借貸，另外支付一筆約定好的補償金給老二與老三。
但前提是：
大哥有沒有錢？
銀行願不願意貸款？
策略三：如果已經共有，怎麼辦？
依《土地法》第34條之1，如果共有人過半數，而且持分也合計過半數；或持分合計超過三分之二，就可能依法處分整筆共有土地或建物。
但不是湊到比例就直接賣掉。
仍要依法通知其他共有人，並處理他們應得的價金。土地法第34條之1的程序很多。
處理共有不動產，往往都要付出時間與金錢，更可能讓手足關係徹底破裂。
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所以，R姐一直提醒長輩：
父母還在時，傳承是規劃問題。
父母不在後，傳承往往就變成法律問題。
長輩總以為，把房子平均分給孩子就是公平。
但一間房子分成三份，可能只是把房子變成三個人的戰場。
真正的公平，是讓每個人拿到適合自己的資產，同時不要為了父母留下的財產，從家人變成對手！
讓愛不傷人，讓財富有溫度！
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#資產傳承 #共有物分割 #遺產分配 #土地法34條之1 #單獨繼承
精華 FAQ
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因為房子一旦變成共有，住的人與沒住的人很容易對立：前者認為自己有權居住，後者則要求補償與處分權，最後親情常被使用利益與金錢問題取代。
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可先用遺囑明確指定由誰承接房產，再搭配保險或資產配置，讓其他子女取得相對公平的補償資金，避免下一代一開始就成為共有關係。
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若符合《土地法》第34條之1的法定門檻，多數共有人可依法處分共有不動產，但仍須通知其他共有人並分配價金，程序複雜，也可能讓家族關係破裂。
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