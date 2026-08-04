2026-08-04 08:00 廖嘉紅
兄弟姊妹特留分刪除！立遺囑留給愛的人，財產終於能更接近自己的心意
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：立法院三讀通過民法修正，刪除兄弟姊妹特留分。
- 重點二：遺囑合法有效時，兄弟姊妹不得再主張扣減遺產。
- 重點三：兄弟姊妹繼承權仍在，無遺囑時依法定順序辦理。
「立遺囑把財產留給太太，兄弟姊妹還能主張特留分？民法修法終於改了！」
「我的財產，是我辛苦一輩子賺來的，想全部留給太太，難道兄弟姊妹還能要求分一杯羹？」
過去，這個答案可能讓許多人感到意外。
即使被繼承人生前已經立下遺囑，把財產留給配偶或子女，兄弟姊妹仍可能因為享有「特留分」，主張自己的權利。
但這項規定，現在終於改了！
📢 2026年7月28日，立法院三讀通過《民法》繼承編修正案。
這次修法的重點其實很單純：
🔥 兄弟姊妹的特留分，正式刪除！
未來只要遺囑合法有效，即使兄弟姊妹原本具有法定繼承人的身分，也不能再以「我的特留分不夠」為理由，要求扣減遺囑或遺贈財產。
換句話說，如果你希望把財產留給配偶、子女，或其他真正想照顧的人，遺囑安排將更能依照你的意願執行。
⚠️ 不過，這裡有一個非常重要的提醒：
🚨 刪除兄弟姊妹特留分，不等於兄弟姊妹從此失去繼承權！
如果你沒有立遺囑，而且沒有配偶、子女、孫子女或父母等前順位繼承人，兄弟姊妹仍可能依法成為繼承人。
這次修法改變的是：
✅ 有合法遺囑時
兄弟姊妹不能再用「#特留分」限制你的遺產安排。
❗但沒有遺囑時
仍要依照法定繼承順序處理，兄弟姊妹的繼承權並沒有因此消失。
另外，法務部原本提出的其他修法配套，例如照顧長輩或協助家業的人，是否可以多分遺產，以及部分遺產分割規則的調整，這次都沒有一併通過，相關制度仍維持現行規定。
📌 所以，這次修法並不是全面翻修繼承制度，而是只做了一項非常重要的改變：
🔥 刪除兄弟姊妹的特留分。
💬 R姐提醒：
修法只是把更多選擇權還給財產的主人。
但如果你從來沒有立遺囑，法律仍會依照既定的繼承順序分配遺產，不一定符合你的期待。
傳承不是等到離開後，再讓家人猜測你的心意。
而是在還能做決定的時候，先把想照顧誰、財產怎麼分，以及如何避免家人爭執，清楚地安排好。
❤️ 一份合法、清楚，而且能真正執行的遺囑，才是讓財產依照你的心意傳承的開始。
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#民法繼承修法#兄弟姊妹特留分#遺囑規劃#財富傳承#遺產分配#繼承權
精華 FAQ
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本次修法的核心就是刪除兄弟姊妹的特留分。未來只要遺囑合法有效，兄弟姊妹就不能再以特留分不足為由，要求扣減遺囑或遺贈的財產。
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不是。這次改變只影響有遺囑時的特留分權利，並不取消法定繼承資格。若被繼承人沒有遺囑，且又沒有前順位繼承人，兄弟姊妹仍可能依法繼承。
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對立遺囑的人來說，財產安排會更接近個人心意。若遺囑合法有效，財產可更明確留給配偶、子女或其他想照顧的人，不再受兄弟姊妹特留分限制。
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