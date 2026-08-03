兩度流產又罹病！住進風水「下下籤」的房子10年 她悟出真正的改命之道

住進下下籤的陽宅，我卻因此悟出改變命運的方法。我曾經住過一間，在陽宅風水裡可說是「下下籤」的房子，而且一住就是十年。

身體往往比羅盤更誠實

因為我的體質對環境氣場比較敏感，每次從外縣市做完法會回家，都會出現同樣的情況——在寺廟宮院的禪房，我總能一躺下就睡著；回到娘家，也能安穩入眠。唯獨回到夫家的房子，每一次都必須翻來覆去，一個星期後才能慢慢適應。

這種狀況，持續了整整十年。住進去大約半年後，我察覺事情並不單純，於是用文王卦占問這間房子的吉凶，結果得到的是六沖卦，這代表這個環境對我而言，所願所想皆難成。

入住第七年，一位研究陽宅風水多年的道友來家中交流勘查。

玄學工具交叉驗證

他的結論是：這間房子位在兩宮交界空亡線，大門又落在二黑病符位，同時還帶著一個曜煞。如果用白話來比喻，就像一棟房子蓋在兩個國家的邊界上，不屬於任何一方（空亡），而邊界旁又設有一座炮台（曜煞），隨時都有爆發衝突的可能，令人整日心驚膽顫，難以安寧（二黑病符）。

道友分享，以他的經驗，有些房子甚至同時帶有兩個曜煞，住戶罹患癌症的比例很高，因此通常都建議搬離。而我的房子雖然只有一個曜煞，但因為坐落在兩宮交界、氣場混亂，仍然建議有機會就搬家。只是，人生不是每一件事都能立刻改變。

不能立刻改變環境就先改變自己

所以，我依然住在那裡整整十年。這十年間，我懷孕三次，也經歷了兩次流產；類風濕性關節炎也在這段時間發病。然而，就在這段人生裡，我開始透過占卜尋找適合自己的調養方式，以東方養生、煉氣修習、中醫調理，一步一步恢復健康。整個過程沒有服用任何西藥。

第一年，類風濕指數恢復正常。第三年，身體終於恢復到能像一般人一樣自在行走，不再被灼熱、酸軟與刺痛折磨。回頭看，我才真正體會：再差的環境，都不代表人生只能走向失敗。

修行不是改變世界 而是不再被世界所困

那段期間，我也開始跟隨章成禪師學習禪修。禪師曾用太極來比喻修行（大意）。太極圖中的黑與白，看似對立，卻彼此包含；黑中有白，白中有黑。

真正的修行，不是站在黑或白的任何一邊，而是超越二元對立，培養一顆能夠轉動太極的智慧。當一個人的心不再被環境牽著走，任何地方，都能成為修行的道場。何處不是淨土？何處不是佛國？

真正的風水始終在人心 這也是我粉專命名的由來

因此，我想分享的，不是「陽宅不重要」。風水確實會影響人，但它不是唯一決定命運的力量。如果能改善環境，就盡力改善；如果一時無法改變環境，就先提升自己。

真正決定一個人高度的，不是只有他住在哪裡而已，而是當身處逆境時，是否願意拿回清明的力量，持續照見自己。古人常說：「一命、二運、三風水，四積陰德，五讀書。」改變命運，從來不是只有風水一項。

修身、修心、修德，才能真正突破命盤與環境的限制。

所以，也難怪命理界一直流傳著一句話：真正有修行的人，命會越算越不準。不是命理失靈了，而是因為他的心，已經不再完全受制於命盤與環境。當一個人的心性能夠不斷提升，命盤所呈現的，只是生命原本的慣性；而修行，則讓人有機會超越這份慣性，走出另一條道路。這與道家所說的修行，有著異曲同工之妙。道家真正追求的，既不是遠離人間的出世，也不是沉溺於名利的入世，而是在世間歷練後，磨練出足以超越一切對立面的能力，達到超世的境界。

真正的修行，不是被風水左右，也不是否定風水；不是被命運束縛，也不是否定命運，而是在明白天地運行的法則之後，依然能以智慧轉境、以德行立命、以願力改命。風水可以趨吉避凶，但真正改變命運的，不是陽宅，而是人心。當一個人的心能轉境，天地萬象，皆可為助力。

所以，真正的改命，不是等待住進一間上上籤的陽宅，而是讓自己成為一個無論身處何種風水，都能安住其心、轉化其境的人。

因為，真正決定一個人命運的，不是他所處的環境，而是他面對環境時的心境。當心能轉境，境隨心轉；當德能載物，福自心生。這，就是我住進下下籤陽宅十年，所悟出的改命之道。