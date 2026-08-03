2026-08-03 13:30 廖嘉紅
大老婆拿走3億股票、拋棄繼承卻免繳稅？「誰拿財產、誰繳稅」遺產稅修法來了!
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：死亡前2年內贈與配偶或子女的財產，仍會被加回遺產課稅。
- 重點二：舊制下可出現拿走大筆財產者拋棄繼承，稅單卻由他人承擔。
- 重點三：修法後將改為按受贈財產比例分擔遺產稅，避免稅負失衡。
🔥 一場轟動全台的「大老婆復仇案」，意外推動台灣遺產稅制重大修正！
先生過世前，把價值 3 億元的股票贈與元配。
過世後，元配與婚生子女俐落地辦理「拋棄繼承」。
但因為這筆股票是在死亡前 2 年內贈與，國稅局依法仍將 3 億元加回遺產總額計算遺產稅，最後核定高達 5,700 萬元的遺產稅。
問題是：
元配拿走了 3 億元股票，卻因為拋棄繼承，不必負擔遺產稅。
反而是一名年僅 6 歲、只繼承 1,500 萬元遺產的非婚生女童，成了遺產稅的納稅義務人。1
😱 拿到 1,500 萬元，卻要負擔 5,700 萬元稅金！
這種「拿走大筆資產的人不用繳稅，留下少量遺產的人卻得扛全部稅單」的極端結果，被外界形容為「大老婆的逆襲」。
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⚖️ 這起案件改變的，不只是某個家庭的恩怨。
憲法法庭認為，原本的制度可能造成財產權受到過度侵害，因此宣告相關規定違憲，也促成《遺產及贈與稅法》啟動修法。
📢 115 年 7 月 30 日，行政院會通過《遺產及贈與稅法》修正草案，後續將送立法院審查。
白話來說：
過去，死亡前 2 年內送給配偶、子女的財產，雖然會被加回遺產計算遺產稅，但受贈人只要拋棄繼承，就可能出現：
💰 財產先拿走
🚪 繼承再放棄
🧾 稅單留給其他繼承人
未來若修法完成，規則將改為
👉 死亡前 2 年內拿到贈與的人，要依自己取得財產占遺產總額的比例，負擔相對應的遺產稅。
也就是：「誰拿走財產，誰就要負擔相對應的稅。」
即使後來拋棄繼承，也不能把稅單全部留給其他家人。
而且，受贈人的稅負會以當初受贈財產的價值為上限，避免出現「繼承 1,500 萬財產，卻被要求繳 5,700 萬元稅」的不合理情況。
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📌 用一個案例，看懂修法前後差多少
假設父親過世前 2 年，先贈與長子 4,000 萬元。
過世時，只留下 1,000 萬元遺產給次女。
因為這 4,000 萬元是在死亡前 2 年內贈與，依法仍要加回遺產。
因此，遺產淨額合計為 5,000 萬元，國稅局核定遺產稅為 500 萬元。
❌ 舊制度可能出現：
長子拿走 4,000 萬元後，再辦理拋棄繼承。
結果：
長子拿了 4,000 萬元，遺產稅可能一毛都不用繳。
次女只繼承 1,000 萬元，卻可能要負擔全部 500 萬元遺產稅。
✅ 未來若修法完成：
長子取得的 4,000 萬元，占遺產總額的 80%。
因此，500 萬元遺產稅中，長子應負擔約 400 萬元。
次女取得的 1,000 萬元，占遺產總額的 20%，則負擔約 100 萬元。
同樣是一筆 500 萬元遺產稅：
修法前，可能是拿 1,000 萬元的人，獨自繳掉 500 萬元。
修法後，則是拿 4,000 萬元的人負擔 400 萬元，拿 1,000 萬元的人負擔 100 萬元。
這才比較符合：
✨ 取得多少財產，就負擔多少稅負。100字摘要 關鍵字 標題
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💡 R姐提醒：
近期台灣的傳承制度，正在出現重要變化。
◾一方面，兄弟姊妹特留分制度調整，讓遺囑自由受到更多重視。
◾另一方面，「大老婆條款」也讓死亡前 2 年贈與的稅負，逐步回到真正取得財產的人身上。
但這不代表：「只要提早超過 2 年贈與，就一定最省稅！」
傳承規劃，還要思考：
🔹 贈與後，長輩是否還有足夠的生活與醫療保障？
🔹 財產交出去後，是否還保有控制權？
🔹 不同子女取得的財產，會不會造成新的不公平？
🔹 未來出售房地產，是否增加房地合一稅？
🔹 如果子女離婚、負債或發生財務問題，資產是否受到保護？
真正好的傳承，讓財產、權利、責任與稅負，都能事先安排在合理的位置。
【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到R姐
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「大老婆條款」不是鼓勵家人互相防備！
而是提醒我們：
📌 拿走財產的人，不應把責任留給別人。
傳承，是一套讓愛不傷人、讓財富有溫度的長期設計！
精華 FAQ
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主要是解決「拿走財產的人不繳稅，留下少量遺產的人卻要扛全部稅單」的問題。舊制下，死亡前2年內受贈者可先拿財產，再透過拋棄繼承把稅負轉嫁給其他繼承人。
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因為該股票雖在死亡前2年內贈與，會加回遺產總額計稅，但元配若辦理拋棄繼承，就不成為納稅義務人。結果稅單可能由只繼承少量財產的其他家人負擔。
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未來若修法通過，死亡前2年內取得贈與的人，將依自己取得財產占遺產總額的比例負擔遺產稅，且以受贈財產價值為上限，不會再讓少數繼承人獨自承擔全部稅額。
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