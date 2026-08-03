2026-08-03 12:05 女子漾／編輯ANDREA
趙正平睽違1年登《不熙娣》！脫口「林襄是小S 2.0」小S秒暴走轟出場
藝人趙正平（趙哥）睽違整整一年再度登上《小姐不熙娣》，跟主持人小S（徐熙娣）、派翠克久違同框。才剛登場，他就自嘲懷疑慘遭節目封殺，讓小S驚呼：「誰封殺你？」雖然他連忙解釋只是沒遇到合適主題，但秒被派翠克吐槽滿臉怨氣。看著昔日火爆的趙哥變得圓滑許多，小S好奇追問原因，趙正平這才吐露真心話：「不是怕，是我還有孩子要養啊！」
修修臉遭掀底破防！飆罵小S「誰准妳講出價錢」
小S隨即發揮毒舌功力，當場猛糗趙正平：「他現在不只是一個爸爸，還是一個雙眼皮總算變得很自然的男人！」甚至直接掀底他花了3萬塊割雙眼皮。原本努力克制脾氣的趙正平一秒破防，火大開嗆：「誰准妳把價錢講出來的！而且是3萬5！」兩人久違的激烈鬥嘴笑翻全場。
大讚林襄是「小S 2.0」！小S氣炸搬椅子驅逐
聊到當年《康熙來了》的合作默契，小S感嘆當時拿捏得恰到好處，趙正平卻不給面子直嗆：「妳胡說八道！那時候是妳年輕氣盛，我才容忍妳，現在新人輩出好不好！」小S順勢追問他心中的主持女神是誰，沒想到趙正平竟脫口發貼：「林襄！我覺得林襄就是小S 2.0版！」
這句話瞬間踩到小S地雷，讓她當場氣炸大吼：「那你去上她的節目啊！幹嘛還來這裡！」講完直接上手把趙正平的椅子一路搬到攝影棚外。儘管趙正平急忙求生解釋林襄只是「新生代榜一」，小S仍難平怒火，開嗆革命情感比不上新人，爆笑互動掀起全場高潮。
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