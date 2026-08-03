2026-08-03 11:40 女子漾／編輯ANDREA
鬼門開反而更旺！命理專家點名「4生肖」財運噴發，第一名談加薪必成、投資回本
隨著農曆七月的到來，不少人對「鬼月」心存敬畏，但對於特定生肖來說，這反而是財源廣進的好時機！命理專家小孟老師特別分析，從8月13日鬼門開之後，有四個生肖的財運將會「馬上開」，不僅有貴人相助，甚至還有機會在投資市場觸底反彈，大發利市。
以下為命理專家小孟老師點名的四大財運旺盛生肖：
第四名：屬雞－貴人提攜、精準投資
屬雞的朋友在鬼門開之後，將會迎來貴人扶持。除了人際關係順遂，你在投資理財方面也變得更有眼光，能夠精準找到理想的投資標的，不論是股票還是基金，都有望看到往上標漲的機會。
第三名：屬狗－偏財手氣旺、小試身手驚喜多
屬狗的人在鬼門一開，偏財運勢將會變得非常旺盛。小孟老師建議，如果想要嘗試一些偏財活動，像是刮刮樂或是買樂透，這段時間可以小試身手，或許會有意想不到的收穫。
第二名：屬龍－事業突破、理財有道
屬龍的朋友過去在工作或事業上若感到無法突破，鬼月後將在財運方面迎來重大的轉機。你會找到新的投資理財方法，讓財務狀況跟過去相比有明顯的改善，且是往好的方向發展。
第一名：屬兔－正財爆發、薪資翻轉
本次財運最強的生肖就是屬兔的人！在8月份，屬兔者非常適合主動出擊，找主管或上司討論薪資問題，很有機會能談到滿意的薪水。此外，若過去在股票或基金投資上遇到下滑，鬼月後也將發覺運勢「觸底反彈」，重拾獲利契機
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