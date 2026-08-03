《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看

奇幻古裝劇《千香》由宋威龍、鞠婧禕主演，故事從「小棒槌」姜黎非前往雛鳳書院尋找師兄展開，她先後結識背負滅族血仇的雷修遠，以及越國英王紀桐周，三人因法器「千香引」命運相連，卻也捲入仙門、魔族與建木延續千年的恩怨。

隨著雷修遠夜叉魔君身分曝光、姜黎非建木真身覺醒，原本並肩作戰的三人逐漸走上不同道路，紀桐周更因失去親人、愛而不得陷入心魔，從溫柔王爺一步步走向瘋狂。以下整理《千香》1至33集分集劇情，帶你一次看懂人物關係、宿命真相與最終結局！

注意！前方有《千香》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

《千香》第1集分集劇情

小棒槌跟著師父吳艮四處驅邪捉妖，兩人看似過著平凡日子，吳艮卻突然留下銀兩與一張難以辨認的畫像，要她前往雛鳳書院尋找大師兄。小棒槌追趕師父未果，意外跌落山崖，遇見身受重傷的九尾狐日炎，面對震雲子逼問，她堅持不肯透露日炎下落。

另一方面，雷修遠背著重傷的魯山華逃亡，為了救人不得不接受震雲子的條件，尋找寄宿在小棒槌體內的日炎。兩人在雛鳳書院再度相遇，還為爭取入學資格各自編造悲慘身世，最後小棒槌因包袱裡掉出大量銀兩當場露餡，只能暫時離開，卻又在破廟與雷修遠狹路相逢。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第2集分集劇情

雛鳳書院舉行靈根測試，雷修遠測出罕見的頂級金靈根，小棒槌原本毫無反應，靠著藏在髮絲中的日炎相助，才出現微弱霜靈根順利過關。小棒槌也因此發現日炎寄宿在自己身上，得知九尾狐必須休養兩三年才能恢復。

為套出雷修遠的目的，小棒槌在飯菜裡加入真話藥，卻因付不起帳，乾脆把雷修遠抵押給燕坊主表演。試煉開始後，蘭雅故意將小棒槌推入危險畫境，雷修遠及時出現救人，兩人一起跌落懸崖，他更主動輸送靈力替她取暖，卻在此時產生傷害小棒槌、逼日炎現身的念頭。

《千香》第3集分集劇情

雷修遠正想趁機震碎小棒槌心脈，試煉場景卻突然轉換，兩人順利通過第一關。眾人進入森林後遭到黑霧與妖鳥圍攻，蘭雅趁亂綁住小棒槌，雷修遠再次冒險救人，兩人躲入山洞時，雷修遠腦中不斷浮現自己化身面具戰神、與神祕仙子糾纏的前世片段。

試煉中的九尾狐其實只是日炎一根毛髮幻化，眾人最後全數過關。前往書院途中，蘭雅又把小棒槌推下神鹿車，雷修遠飛身抱住她，兩人被墨言凡救下。左丘認出小棒槌是吳艮的徒弟，正式替她取名「姜黎非」，也讓她第一次擁有真正屬於自己的名字。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第4集分集劇情

姜黎非發現雷修遠的面具，直接以匕首逼問他接近自己的真正目的，雷修遠坦承自己受到威脅，甚至握住她的手，主動將匕首刺進胸口，以命證明並非故意欺騙。姜黎非原以為只是苦肉計，看到他滿身傷痕後仍心軟救治，也猜出幕後之人可能正是震雲子。

換上女裝的姜黎非驚豔眾人，卻因完全不會御劍而挨餓，還誤食靈魚，被附身後把雷修遠與紀桐周打成熊貓眼。她為打聽大師兄下落，拿出吳艮留下的畫像詢問胡嘉平，對方雖然否認認識，反應卻明顯不自然。

《千香》第5集分集劇情

姜黎非希望重鑄爐鼎，拉著金靈根的雷修遠前往朱翁藥園尋找奇珍，卻意外碰觸建木，讓千年靈木瞬間失去光芒。雷修遠看著姜黎非時，再度將她與夢中的仙女重疊，甚至失控想要親吻她，幸好被姜黎非用匕首及時制止。姜黎非靠符文成功改寫法陣，第一次順利御劍，卻又被胡嘉平放出的蜜蜂追得墜落，與雷修遠一同掉進廚房。兩人夜闖書塔尋找修復爐鼎的方法，姜黎非修煉時突然爆發建木氣息，額間花鈿若隱若現，最後在強大靈力中昏迷，被雷修遠飛身接住。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第6集分集劇情

書塔出現金龍追擊，雷修遠一度失去理智攻擊紀桐周，直到姜黎非醒來才恢復正常。左丘召集眾人調查夜闖書塔之人，宗權更利用法器鎖定姜黎非，雷修遠為保護她受傷，其他弟子也紛紛出手相助，讓左丘出面阻止宗權帶走眾人。姜黎非向墨言凡索要能感應同伴安危的法器，原本是想送給雷修遠，最後又替紀桐周多要一份。三人因此締結「千香引」，從此能共同感受彼此的疼痛與危險，也約定生死與共。月考開始後，宗權暗中襲擊姜黎非，雷修遠為救她與她一同墜落。

《千香》第7集分集劇情

雷修遠替姜黎非擋下攻擊後重傷昏迷，姜黎非餵他吃下黑石精靈送來的朱果，沒想到雷修遠突然魔氣纏身，掐住她的脖子。姜黎非情急反擊，身上爆發綠色力量，竟讓四周枯萎的花草重新恢復生機。

雷修遠清醒後因姜黎非身上的香氣失控，忍不住咬上她的脖頸，卻對其他人隱瞞此事。樂采苓暗中試探雷修遠，更稱呼他為「尊上」，暗示他的身分並不單純。宗權再次以術法控制姜黎非離開書院，雷修遠趕來保護，卻遭宗權重創。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第8集分集劇情

紀桐周、葉燁與百里歌林等人聯手對抗宗權，日炎也現身擊退敵人，但雷修遠傷勢過重，只能前往青丘尋找甘華之境。姜黎非為救雷修遠不惜割掌放血，甚至想取出內丹，被紀桐周及時阻止。

姜黎非想起小時候吳艮曾帶她進入神祕山洞，終於找到能修復經脈的斷木。她以自身靈力替雷修遠療傷，成功讓他恢復，自己卻昏迷三天。醒來後她激動抱住雷修遠，紀桐周在一旁看著兩人相擁，眼中第一次流露明顯嫉妒。

《千香》第9集分集劇情

眾人在青丘共度中秋，姜黎非希望大家永遠團圓，左右手分別挽住雷修遠與紀桐周，兩人看向她的眼神都藏著愛意。喝醉後，姜黎非拉著雷修遠不肯放手，還咬上他的脖子，宣告兩人互相咬過，雷修遠從此就是她的人。

雷修遠收到震雲子傳訊，得知魯山華命在旦夕，姜黎非與紀桐周主動陪他前往星正館。震雲子以魯山華性命逼迫雷修遠抽離日炎，雷修遠最後仍心軟斬斷術法，震雲子卻親自出手攻擊姜黎非，讓三人全部陷入危機。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第10集分集劇情

震雲子控制失去神智的魯山華攻擊雷修遠，魯山華短暫恢復清醒，哭著要求雷修遠親手殺死自己。雷修遠含淚結束魯山華性命，眼睜睜看著他化作光芒消失，姜黎非與紀桐周目睹一切，對雷修遠徹底失望。

姜黎非回到書院後宣布與雷修遠劃清界線，認為他從接近自己開始便步步算計。她試圖解除千香引，卻被告知必須三人心意一致才能成功。另一方面，沈蕉為愛追到書院，公開與墨言凡的過往，也讓姜黎非重新思考感情是否真的能一刀兩斷。

《千香》第11集分集劇情

墨言凡準備離開書院前，替姜黎非、雷修遠與紀桐周解除千香引，卻發現三人都對彼此懷有深厚情義，只要其中一人仍放不下，契約便無法解除。紀桐周坦承喜歡姜黎非，也邀請她前往越國，姜黎非卻只想尋回吳艮，過普通人的生活。

書院最終試煉遭到魔氣侵襲，雷修遠為替姜黎非與紀桐周爭取時間，以自身鮮血吸引魔物，幾乎化為石像。三人成功點燃鍛劍爐後結束試煉，但蘭雅因多次傷害同門被逐出書院。無月廷前來招收弟子，廣微真人看中雷修遠，卻嫌棄姜黎非資質太差，雷修遠因此提出只有帶上姜黎非才願意入門。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第12集分集劇情

姜黎非四處拜託無月廷長輩收徒，最後以「不想再被欺負，也想保護重要的人」打動衝夷，正式拜入墜玉峰。百里歌林則決定離開姐姐與葉燁，獨自前往萬仙門，眾人在離開雛鳳書院前重遊舊地，約定三年後海隕來臨時再度相聚。

進入無月廷後，姜黎非靠一桌好菜迅速收服師門，並四處打聽大師兄下落。雷修遠則被樂采苓提醒不要耽誤修行，卻仍一心尋找姜黎非與吳艮相關卷宗，也顯示他始終放不下姜黎非。

《千香》第13集分集劇情

姜黎非跑遍無月廷十六峰仍找不到大師兄，雷修遠則屢次偷偷跟在她身後，她闖入幻月祠查閱卷宗時，雷修遠以隱身術幫忙，還替她擋下廣微真人的攻擊，自己因此被困入必須突破三階才能離開的法陣。

姜黎非偷走六稜鏡闖入禁地，終於見到胡嘉平，對方親口承認自己就是她一直尋找的大師兄。胡嘉平要求她暫時不要追查吳艮，並傳授靜心訣。另一方面，秦揚靈暗中藏下魔族功法，逐漸對力量產生執念，也開始注意姜黎非純淨特殊的靈力。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第14集分集劇情

雷修遠想以禁術把靈力轉給姜黎非，卻被她痛斥總是以保護之名替別人作決定。姜黎非心脈受損，被衝夷安排到月蓮池修煉，秦揚靈則故意以受傷為由接近她，還送出珍貴飛綾，引發雷修遠強烈醋意。

無月廷弟子頌風因修煉魔功失控，雷修遠出手制伏，獲贈龍淵劍並負責調查魔功來源。姜黎非在月蓮池遭魔氣干擾，秦揚靈趁機想吸收她的純靈之力，雷修遠及時救人，隨後又冒險潛入池底替她採摘靈珠果，卻被秦揚靈鎖在水底，雙眼也在危急時變成異樣紅色。

《千香》第15集分集劇情

雷修遠爆發魔氣掙脫鎖鏈，卻為隱瞞身分，把靈珠果交給秦揚靈代送，導致所有人誤以為救姜黎非的人是秦揚靈。姜黎非後來得知真相，開始重新看待雷修遠對自己的付出。頌風公開指控雷修遠是魔族奸細，姜黎非不顧兩人仍在冷戰，主動站出來替他作證。翠玄檢查後發現雷修遠身上有左丘封印，暫時洗清嫌疑。蓍草珠大試正式開始，雷修遠為幫姜黎非尋找吳艮決定參賽，姜黎非也靠各種出其不意的招式一路晉級。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第16集分集劇情

無月廷展開魔功清查，唐德因偷練禁術失去比賽資格，姜黎非意外進入四強。秦揚靈以協助修煉為由，要求與姜黎非靈力相融，還向她告白，姜黎非明確拒絕，雷修遠也及時出手斬斷束縛她的飛綾。

姜黎非靠紀桐周送來的赤焰石，以及雷修遠暗中指點成功奪勝。決賽本應由她對上雷修遠，雷修遠卻故意以受傷為由棄權，把魁首讓給她，並向樂采苓表明自己心中只有姜黎非。姜黎非利用蓍草珠詢問吳艮下落，卻反而吸收珠中全部靈力，也夢見滿身傷痕的師父被困在楓林。

《千香》第17集分集劇情

眾人進入栗烈谷加固魔族封印，姜黎非發現大量魔族骸骨被鐵鏈囚禁，開始質疑仙門口中的正邪界線。秦揚靈趁她昏迷吸取靈力，沒想到反被姜黎非倒吸力量，只能倉皇逃走。

雷修遠遭朱厭襲擊後魔化，再次咬上姜黎非脖頸，姜黎非以自身靈力讓他恢復。秦揚靈反過來指控姜黎非是魔族，東陽以真話靈芝查明真相。姜黎非逐漸懷疑雷修遠與金瞳魔君夜叉有關，雷修遠則從樂采苓口中得知，前往白崖便能知道自己的真正身世。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第18集分集劇情

翠玄帶領弟子進入白崖異民墓，眾人遭魔陣與魔氣圍困。姜黎非與雷修遠以為必死無疑，終於說出埋藏已久的真心，姜黎非坦承自己早已原諒雷修遠，正因曾經最信任他，遭到背叛時才會如此難過。雷修遠隨後被魔氣帶走，吸收夜叉力量後徹底化身金瞳魔君。姜黎非沒有下殺手，反而咬破舌尖吻住他，以自己的鮮血喚回雷修遠神智。兩人在水下找到一截神祕斷臂，斷臂更直接融入雷修遠體內，讓他開始相信自己可能真的就是夜叉。

《千香》第19集分集劇情

紀桐周趕到端明城與姜黎非、雷修遠重逢，三人再度聚首，但紀桐周得知雷修遠曾多次保護姜黎非後，對兩人的關係產生更深戒心，雷修遠詢問姜黎非，如果自己真是夜叉，她是否會殺了他，姜黎非堅定表示他永遠只是雷修遠。

眾人登島搜查魔族時接連陷入夢魘，姜黎非夢見夜叉殺死吳艮，雷修遠則夢見自己再次傷害姜黎非。紀桐周的夢境中，他與姜黎非成親當日失去所有親人，透露出他最深的恐懼，就是得到姜黎非後又被徹底拋下。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第20集分集劇情

魔物突破屏障攻入城內，雷修遠被穹奇跪拜為尊上，卻命令魔族撤退，不許傷害百姓。姜黎非等人發現施承天利用毒物操控妖靈，決定冒險劫獄，即使與仙門翻臉也要救出無辜者。紀桐周為保護姜黎非，當眾向玄山表示要與她結為道侶，甚至拿出祝融石作為定情信物。日炎與燕坊主出面救下妖靈後準備前往海外，離開前警告雷修遠不得辜負姜黎非。雷修遠也在摩崖向姜黎非承諾，千香不滅、生死不離，永生永世都想與她在一起。

《千香》第21集分集劇情

施承天供出自己受紅衣魔族指使下毒，仙門內部暫時停止互相猜疑。百里唱月、葉燁與百里歌林也終於解開感情心結，葉燁向唱月求婚，歌林則選擇放下，並接受陸離以鳳族名義許下的守護誓言。越國突然遭宗權攻陷，紀桐周趕回星正館，只看見滿地屍體與皇兄的遺骸。玄山為保護他使出玄華聖火，最終戰死，紀桐周在夢中不斷呼喊師父與皇兄，醒來後一度失去求生意志，雷修遠提醒他仍有百姓與責任需要守護。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第22集分集劇情

紀桐周決定振作，救回太子景梧與越國百姓。蘭雅與宗權合作設局，妙青則暗中救出景梧並照顧至今。紀桐周利用蘭雅對自己的感情，假意承諾只要她殺死宗權，便讓她成為唯一的皇后。蘭雅交出同心蠱試探紀桐周，他表面毫不猶豫服下，實際早有防備。眾人聯手圍攻宗權，姜黎非爆發建木力量，雷修遠則施展魔族功法將其斬殺。宗權死前認出姜黎非就是建木，也讓她開始懷疑自己與雷修遠的前世宿命。

《千香》第23集分集劇情

紀桐周撕破與蘭雅的虛假約定，指責她協助宗權滅掉自己全族，最終以玄華聖火將蘭雅焚燒。翠玄隨後以尋找建木為由包圍越國府邸，姜黎非假裝虛弱拖延時間，衝夷則暗中提醒她盡快逃走。

為轉移翠玄注意，紀桐周與雷修遠設局，由妙青假扮姜黎非進入祭天台，結果妙青遭釋火丹重傷。姜黎非深感自責，雷修遠提出兩人回青丘隱居，蓋房、種花、養雞鴨，過最平凡的日子。就在兩人準備離開時，胡嘉平傳訊，透露吳艮被困在胡射峰。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第24集分集劇情

姜黎非與雷修遠闖入翠玄的小千世界，發現遍地花草竟由魔靈元神煉化，也找到奄奄一息的吳艮。吳艮用最後力量震碎小千世界，逼姜黎非離開，自己則死在翠玄手中。回到青丘後，姜黎非沉浸在失去師父的悲痛裡，雷修遠卻因傷勢與魔性逐漸失控。樂采苓化身羅剎現身，揭露夜叉一族的詛咒，每一代魔君都會愛上建木，又必須吸食建木才能活命，雷修遠若不吞噬姜黎非，最終便會撕魂裂魄而死。

《千香》第25集分集劇情

羅剎指責姜黎非貪生怕死，不願犧牲自己救雷修遠，姜黎非卻拒絕接受宿命，認為若她死去，雷修遠同樣會生不如死，兩人應該一起尋找活下去的方法，即使最後失敗，也可以一起死。姜黎非在谷底看見吳艮留下的文字，終於得知完整真相。吳艮就是仙門高手青城，姜黎非則是建木果實化成的女孩，雷修遠是被青城封印魔力、送入雷家的夜叉。青城為讓姜黎非平安長大，放棄成仙化名吳艮，將她視如親生女兒照顧，最後卻被翠玄設局殺害。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第26集分集劇情

雛鳳書院將建木現世的消息傳遍各大門派，眾人表面要公審姜黎非，實際都想瓜分她的力量。翠玄要求姜黎非交出森羅大法，並承認自己殺害青城，就是為了得到建木、突破修為並掌控仙門。公審當日，姜黎非利用回溯術公開翠玄殺害青城、吸食建木力量的真相，仙門眾人卻仍像失去理智般撲向她。雷修遠以夜叉身分現身，斬斷囚禁姜黎非的鎖鏈。廣微真人在混亂中提醒雷修遠莫忘本心，讓仙魔兩股力量在他體內激烈衝撞。

《千香》第27集分集劇情

雷修遠魔性大發，表面上攻擊姜黎非，實際是藉由力量替她打破封印，他履行不傷害姜黎非的承諾後，身體逐漸消散，千香引也隨之熄滅，姜黎非以為雷修遠已死，當場崩潰痛哭。

紀桐周趕到後保住姜黎非，卻開始暗中吸取她的建木之力，甚至拉著妙青一起恢復傷勢。另一方面，羅剎與穹奇帶回雷修遠肉身，等待他重新甦醒，魔族也以葉燁等人的性命威脅仙門交出姜黎非。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第28集分集劇情

司墨遭魔族殺害，葉燁與百里唱月被俘，姜黎非決定以自己交換兩人。她與紀桐周設局接近雷修遠，甚至用祝融石困住他，雷修遠悲痛請求姜黎非相信自己，並承諾只想帶族人返回故鄉。

姜黎非雖然仍相信雷修遠，卻無法接受魔族持續殺人。紀桐周則因嫉妒逐漸失控，要求妙青變成姜黎非的模樣陪伴自己。胡嘉平也向阿慕坦白，他其實是夜叉護法，卻因青城多年照顧，最終選擇延續青城促成仙魔和平的遺願。

《千香》第29集分集劇情

雷修遠的詛咒開始發作，若不吸食姜黎非便會魂魄撕裂。姜黎非則準備前往端明城對抗海隕，衝夷雖然極力反對，最後仍把青城留下的兕之角交給她，並約定一定要平安回來。

沈先生突然遇害，現場留下鳳羽，陸離成為最大嫌疑人，姜黎非相信這是離間計，調查時又落入震雲子陷阱，雷修遠暗中救人，最後親手殺死害死魯山華的震雲子。兩人短暫重逢，卻因紀桐周趕來，只能再次分開。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第30集分集劇情

姜黎非以建木力量淨化修煉魔功的百姓，雷修遠則隱身在她身後輸送力量。為阻止仇恨擴大，雷修遠帶走穹奇，姜黎非也勸他率領族人離開中土，並表示若他再次闖入結界，兩人便只能成為敵人。

紀桐周公開宣稱姜黎非是自己的道侶，姜黎非因感覺時間所剩不多，取回曾拒絕的玉佩，決定完成與紀桐周的婚約。婚禮當日，雷修遠與胡嘉平設局引開仙門，姜黎非卻發現紀桐周聯手翠玄埋伏，轉而與雷修遠並肩作戰，最終聯手殺死翠玄，替青城報仇。

《千香》第31集分集劇情

姜黎非被紀桐周以聖火囚禁，紀桐周聲稱只有自己能保護她，實際卻想吸取建木力量突破玄華聖火第五層。秦揚靈闖入後承認自己才是殺害昭月的真兇，並與紀桐周一起吸收姜黎非力量，結果魔氣全數轉入紀桐周體內。

紀桐周徹底瘋魔，失手掐住姜黎非，隨後又因聽見雷修遠名字，殺死前來勸阻的葉燁與百里唱月。海隕正式爆發，雷修遠啟動玄天碧羅盤為族人打開歸鄉通道，羅剎與穹奇卻在幫助他時被暗靈吞噬，姜黎非也因聖火重傷昏迷。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第32集分集劇情

東陽與朱翁耗盡修為替姜黎非修復經脈，也揭露海隕真相。一千年前，仙門因恐懼建木的力量，圍殺能吸收天地靈氣的女子，引發天罰，海隕並非魔族造成，而是仙門排斥異類、貪婪殺戮的代價。

姜黎非決定以建木之力終結海隕，雷修遠也陪她共同承受天雷。兩人在日炎守護下消失，換來海面恢復平靜。十年後，姜黎非與雷修遠其實已破除詛咒、結為夫妻，紀桐周卻因執念徹底墮落，不但殺死葉燁與唱月，還囚禁歌林，逼陸離帶姜黎非回到中土。

《千香》第33集分集劇情

姜黎非與雷修遠回到雛鳳書院，與歌林、陸離、邓溪光等人聯手對抗紀桐周。眾人利用乾坤伏魔陣讓紀桐周進入幻境，他再次回到所有人都還活著的書院，也看見自己最渴望卻再也回不去的幸福時光。紀桐周清醒後仍執迷不悟，歌林一劍刺向他，妙青卻主動擋在面前。妙青臨死前表示自己從未真正恨過紀桐周，紀桐周終於明白自己失去了一直真心陪伴他的人，抱著妙青痛哭離去，三人手中的千香引也正式消失。

最終仙門與海外魔族共同進入雛鳳書院修行，延續青城期盼的和平。姜黎非與雷修遠回到青丘生活，她負責寫話本，雷修遠為她做飯，日炎在旁嫌棄兩人天天放閃，三人打鬧追逐，青丘也再次充滿久違的歡笑。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》大結局解析：姜黎非與雷修遠最後在一起了嗎？

《千香》大結局中，姜黎非與雷修遠成功活下來並正式成親，兩人在海隕之戰共同承受天雷，最終破除建木與夜叉延續多世的詛咒，雖失去強大靈力，卻得以回到青丘過上寫話本、做飯相伴的平凡生活。紀桐周則因接連失去親人，又被復仇與佔有慾吞噬，逐漸走向黑化，甚至殺死葉燁與百里唱月，還將妙青視為姜黎非的替代品，直到妙青為他擋劍身亡，他才真正明白自己親手失去了最真心陪伴的人，最後只能抱著妙青的遺體，帶著悔恨孤獨活下去。