《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看

2026-08-03 12:22 女子漾／編輯王廷羽
《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看。圖片來源：官方微博
《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看。圖片來源：官方微博

奇幻古裝劇《千香》由宋威龍鞠婧禕主演，故事從「小棒槌」姜黎非前往雛鳳書院尋找師兄展開，她先後結識背負滅族血仇的雷修遠，以及越國英王紀桐周，三人因法器「千香引」命運相連，卻也捲入仙門、魔族與建木延續千年的恩怨。

隨著雷修遠夜叉魔君身分曝光、姜黎非建木真身覺醒，原本並肩作戰的三人逐漸走上不同道路，紀桐周更因失去親人、愛而不得陷入心魔，從溫柔王爺一步步走向瘋狂。以下整理《千香》1至33集分集劇情，帶你一次看懂人物關係、宿命真相與最終結局！

編輯推薦

注意！前方有《千香》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

文章目錄

《千香》第1集分集劇情

小棒槌跟著師父吳艮四處驅邪捉妖，兩人看似過著平凡日子，吳艮卻突然留下銀兩與一張難以辨認的畫像，要她前往雛鳳書院尋找大師兄。小棒槌追趕師父未果，意外跌落山崖，遇見身受重傷的九尾狐日炎，面對震雲子逼問，她堅持不肯透露日炎下落。

另一方面，雷修遠背著重傷的魯山華逃亡，為了救人不得不接受震雲子的條件，尋找寄宿在小棒槌體內的日炎。兩人在雛鳳書院再度相遇，還為爭取入學資格各自編造悲慘身世，最後小棒槌因包袱裡掉出大量銀兩當場露餡，只能暫時離開，卻又在破廟與雷修遠狹路相逢。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第2集分集劇情

雛鳳書院舉行靈根測試，雷修遠測出罕見的頂級金靈根，小棒槌原本毫無反應，靠著藏在髮絲中的日炎相助，才出現微弱霜靈根順利過關。小棒槌也因此發現日炎寄宿在自己身上，得知九尾狐必須休養兩三年才能恢復。

為套出雷修遠的目的，小棒槌在飯菜裡加入真話藥，卻因付不起帳，乾脆把雷修遠抵押給燕坊主表演。試煉開始後，蘭雅故意將小棒槌推入危險畫境，雷修遠及時出現救人，兩人一起跌落懸崖，他更主動輸送靈力替她取暖，卻在此時產生傷害小棒槌、逼日炎現身的念頭。

《千香》第3集分集劇情

雷修遠正想趁機震碎小棒槌心脈，試煉場景卻突然轉換，兩人順利通過第一關。眾人進入森林後遭到黑霧與妖鳥圍攻，蘭雅趁亂綁住小棒槌，雷修遠再次冒險救人，兩人躲入山洞時，雷修遠腦中不斷浮現自己化身面具戰神、與神祕仙子糾纏的前世片段。

試煉中的九尾狐其實只是日炎一根毛髮幻化，眾人最後全數過關。前往書院途中，蘭雅又把小棒槌推下神鹿車，雷修遠飛身抱住她，兩人被墨言凡救下。左丘認出小棒槌是吳艮的徒弟，正式替她取名「姜黎非」，也讓她第一次擁有真正屬於自己的名字。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第4集分集劇情

姜黎非發現雷修遠的面具，直接以匕首逼問他接近自己的真正目的，雷修遠坦承自己受到威脅，甚至握住她的手，主動將匕首刺進胸口，以命證明並非故意欺騙。姜黎非原以為只是苦肉計，看到他滿身傷痕後仍心軟救治，也猜出幕後之人可能正是震雲子。

換上女裝的姜黎非驚豔眾人，卻因完全不會御劍而挨餓，還誤食靈魚，被附身後把雷修遠與紀桐周打成熊貓眼。她為打聽大師兄下落，拿出吳艮留下的畫像詢問胡嘉平，對方雖然否認認識，反應卻明顯不自然。

《千香》第5集分集劇情

姜黎非希望重鑄爐鼎，拉著金靈根的雷修遠前往朱翁藥園尋找奇珍，卻意外碰觸建木，讓千年靈木瞬間失去光芒。雷修遠看著姜黎非時，再度將她與夢中的仙女重疊，甚至失控想要親吻她，幸好被姜黎非用匕首及時制止。姜黎非靠符文成功改寫法陣，第一次順利御劍，卻又被胡嘉平放出的蜜蜂追得墜落，與雷修遠一同掉進廚房。兩人夜闖書塔尋找修復爐鼎的方法，姜黎非修煉時突然爆發建木氣息，額間花鈿若隱若現，最後在強大靈力中昏迷，被雷修遠飛身接住。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第6集分集劇情

書塔出現金龍追擊，雷修遠一度失去理智攻擊紀桐周，直到姜黎非醒來才恢復正常。左丘召集眾人調查夜闖書塔之人，宗權更利用法器鎖定姜黎非，雷修遠為保護她受傷，其他弟子也紛紛出手相助，讓左丘出面阻止宗權帶走眾人。姜黎非向墨言凡索要能感應同伴安危的法器，原本是想送給雷修遠，最後又替紀桐周多要一份。三人因此締結「千香引」，從此能共同感受彼此的疼痛與危險，也約定生死與共。月考開始後，宗權暗中襲擊姜黎非，雷修遠為救她與她一同墜落。

《千香》第7集分集劇情

雷修遠替姜黎非擋下攻擊後重傷昏迷，姜黎非餵他吃下黑石精靈送來的朱果，沒想到雷修遠突然魔氣纏身，掐住她的脖子。姜黎非情急反擊，身上爆發綠色力量，竟讓四周枯萎的花草重新恢復生機。

雷修遠清醒後因姜黎非身上的香氣失控，忍不住咬上她的脖頸，卻對其他人隱瞞此事。樂采苓暗中試探雷修遠，更稱呼他為「尊上」，暗示他的身分並不單純。宗權再次以術法控制姜黎非離開書院，雷修遠趕來保護，卻遭宗權重創。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第8集分集劇情

紀桐周、葉燁與百里歌林等人聯手對抗宗權，日炎也現身擊退敵人，但雷修遠傷勢過重，只能前往青丘尋找甘華之境。姜黎非為救雷修遠不惜割掌放血，甚至想取出內丹，被紀桐周及時阻止。

姜黎非想起小時候吳艮曾帶她進入神祕山洞，終於找到能修復經脈的斷木。她以自身靈力替雷修遠療傷，成功讓他恢復，自己卻昏迷三天。醒來後她激動抱住雷修遠，紀桐周在一旁看著兩人相擁，眼中第一次流露明顯嫉妒。

《千香》第9集分集劇情

眾人在青丘共度中秋，姜黎非希望大家永遠團圓，左右手分別挽住雷修遠與紀桐周，兩人看向她的眼神都藏著愛意。喝醉後，姜黎非拉著雷修遠不肯放手，還咬上他的脖子，宣告兩人互相咬過，雷修遠從此就是她的人。

雷修遠收到震雲子傳訊，得知魯山華命在旦夕，姜黎非與紀桐周主動陪他前往星正館。震雲子以魯山華性命逼迫雷修遠抽離日炎，雷修遠最後仍心軟斬斷術法，震雲子卻親自出手攻擊姜黎非，讓三人全部陷入危機。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第10集分集劇情

震雲子控制失去神智的魯山華攻擊雷修遠，魯山華短暫恢復清醒，哭著要求雷修遠親手殺死自己。雷修遠含淚結束魯山華性命，眼睜睜看著他化作光芒消失，姜黎非與紀桐周目睹一切，對雷修遠徹底失望。

姜黎非回到書院後宣布與雷修遠劃清界線，認為他從接近自己開始便步步算計。她試圖解除千香引，卻被告知必須三人心意一致才能成功。另一方面，沈蕉為愛追到書院，公開與墨言凡的過往，也讓姜黎非重新思考感情是否真的能一刀兩斷。

《千香》第11集分集劇情

墨言凡準備離開書院前，替姜黎非、雷修遠與紀桐周解除千香引，卻發現三人都對彼此懷有深厚情義，只要其中一人仍放不下，契約便無法解除。紀桐周坦承喜歡姜黎非，也邀請她前往越國，姜黎非卻只想尋回吳艮，過普通人的生活。

書院最終試煉遭到魔氣侵襲，雷修遠為替姜黎非與紀桐周爭取時間，以自身鮮血吸引魔物，幾乎化為石像。三人成功點燃鍛劍爐後結束試煉，但蘭雅因多次傷害同門被逐出書院。無月廷前來招收弟子，廣微真人看中雷修遠，卻嫌棄姜黎非資質太差，雷修遠因此提出只有帶上姜黎非才願意入門。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第12集分集劇情

姜黎非四處拜託無月廷長輩收徒，最後以「不想再被欺負，也想保護重要的人」打動衝夷，正式拜入墜玉峰。百里歌林則決定離開姐姐與葉燁，獨自前往萬仙門，眾人在離開雛鳳書院前重遊舊地，約定三年後海隕來臨時再度相聚。

進入無月廷後，姜黎非靠一桌好菜迅速收服師門，並四處打聽大師兄下落。雷修遠則被樂采苓提醒不要耽誤修行，卻仍一心尋找姜黎非與吳艮相關卷宗，也顯示他始終放不下姜黎非。

《千香》第13集分集劇情

姜黎非跑遍無月廷十六峰仍找不到大師兄，雷修遠則屢次偷偷跟在她身後，她闖入幻月祠查閱卷宗時，雷修遠以隱身術幫忙，還替她擋下廣微真人的攻擊，自己因此被困入必須突破三階才能離開的法陣。

姜黎非偷走六稜鏡闖入禁地，終於見到胡嘉平，對方親口承認自己就是她一直尋找的大師兄。胡嘉平要求她暫時不要追查吳艮，並傳授靜心訣。另一方面，秦揚靈暗中藏下魔族功法，逐漸對力量產生執念，也開始注意姜黎非純淨特殊的靈力。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第14集分集劇情

雷修遠想以禁術把靈力轉給姜黎非，卻被她痛斥總是以保護之名替別人作決定。姜黎非心脈受損，被衝夷安排到月蓮池修煉，秦揚靈則故意以受傷為由接近她，還送出珍貴飛綾，引發雷修遠強烈醋意。

無月廷弟子頌風因修煉魔功失控，雷修遠出手制伏，獲贈龍淵劍並負責調查魔功來源。姜黎非在月蓮池遭魔氣干擾，秦揚靈趁機想吸收她的純靈之力，雷修遠及時救人，隨後又冒險潛入池底替她採摘靈珠果，卻被秦揚靈鎖在水底，雙眼也在危急時變成異樣紅色。

《千香》第15集分集劇情

雷修遠爆發魔氣掙脫鎖鏈，卻為隱瞞身分，把靈珠果交給秦揚靈代送，導致所有人誤以為救姜黎非的人是秦揚靈。姜黎非後來得知真相，開始重新看待雷修遠對自己的付出。頌風公開指控雷修遠是魔族奸細，姜黎非不顧兩人仍在冷戰，主動站出來替他作證。翠玄檢查後發現雷修遠身上有左丘封印，暫時洗清嫌疑。蓍草珠大試正式開始，雷修遠為幫姜黎非尋找吳艮決定參賽，姜黎非也靠各種出其不意的招式一路晉級。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第16集分集劇情

無月廷展開魔功清查，唐德因偷練禁術失去比賽資格，姜黎非意外進入四強。秦揚靈以協助修煉為由，要求與姜黎非靈力相融，還向她告白，姜黎非明確拒絕，雷修遠也及時出手斬斷束縛她的飛綾。

姜黎非靠紀桐周送來的赤焰石，以及雷修遠暗中指點成功奪勝。決賽本應由她對上雷修遠，雷修遠卻故意以受傷為由棄權，把魁首讓給她，並向樂采苓表明自己心中只有姜黎非。姜黎非利用蓍草珠詢問吳艮下落，卻反而吸收珠中全部靈力，也夢見滿身傷痕的師父被困在楓林。

《千香》第17集分集劇情

眾人進入栗烈谷加固魔族封印，姜黎非發現大量魔族骸骨被鐵鏈囚禁，開始質疑仙門口中的正邪界線。秦揚靈趁她昏迷吸取靈力，沒想到反被姜黎非倒吸力量，只能倉皇逃走。

雷修遠遭朱厭襲擊後魔化，再次咬上姜黎非脖頸，姜黎非以自身靈力讓他恢復。秦揚靈反過來指控姜黎非是魔族，東陽以真話靈芝查明真相。姜黎非逐漸懷疑雷修遠與金瞳魔君夜叉有關，雷修遠則從樂采苓口中得知，前往白崖便能知道自己的真正身世。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第18集分集劇情

翠玄帶領弟子進入白崖異民墓，眾人遭魔陣與魔氣圍困。姜黎非與雷修遠以為必死無疑，終於說出埋藏已久的真心，姜黎非坦承自己早已原諒雷修遠，正因曾經最信任他，遭到背叛時才會如此難過。雷修遠隨後被魔氣帶走，吸收夜叉力量後徹底化身金瞳魔君。姜黎非沒有下殺手，反而咬破舌尖吻住他，以自己的鮮血喚回雷修遠神智。兩人在水下找到一截神祕斷臂，斷臂更直接融入雷修遠體內，讓他開始相信自己可能真的就是夜叉。

《千香》第19集分集劇情

紀桐周趕到端明城與姜黎非、雷修遠重逢，三人再度聚首，但紀桐周得知雷修遠曾多次保護姜黎非後，對兩人的關係產生更深戒心，雷修遠詢問姜黎非，如果自己真是夜叉，她是否會殺了他，姜黎非堅定表示他永遠只是雷修遠。

眾人登島搜查魔族時接連陷入夢魘，姜黎非夢見夜叉殺死吳艮，雷修遠則夢見自己再次傷害姜黎非。紀桐周的夢境中，他與姜黎非成親當日失去所有親人，透露出他最深的恐懼，就是得到姜黎非後又被徹底拋下。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第20集分集劇情

魔物突破屏障攻入城內，雷修遠被穹奇跪拜為尊上，卻命令魔族撤退，不許傷害百姓。姜黎非等人發現施承天利用毒物操控妖靈，決定冒險劫獄，即使與仙門翻臉也要救出無辜者。紀桐周為保護姜黎非，當眾向玄山表示要與她結為道侶，甚至拿出祝融石作為定情信物。日炎與燕坊主出面救下妖靈後準備前往海外，離開前警告雷修遠不得辜負姜黎非。雷修遠也在摩崖向姜黎非承諾，千香不滅、生死不離，永生永世都想與她在一起。

《千香》第21集分集劇情

施承天供出自己受紅衣魔族指使下毒，仙門內部暫時停止互相猜疑。百里唱月、葉燁與百里歌林也終於解開感情心結，葉燁向唱月求婚，歌林則選擇放下，並接受陸離以鳳族名義許下的守護誓言。越國突然遭宗權攻陷，紀桐周趕回星正館，只看見滿地屍體與皇兄的遺骸。玄山為保護他使出玄華聖火，最終戰死，紀桐周在夢中不斷呼喊師父與皇兄，醒來後一度失去求生意志，雷修遠提醒他仍有百姓與責任需要守護。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第22集分集劇情

紀桐周決定振作，救回太子景梧與越國百姓。蘭雅與宗權合作設局，妙青則暗中救出景梧並照顧至今。紀桐周利用蘭雅對自己的感情，假意承諾只要她殺死宗權，便讓她成為唯一的皇后。蘭雅交出同心蠱試探紀桐周，他表面毫不猶豫服下，實際早有防備。眾人聯手圍攻宗權，姜黎非爆發建木力量，雷修遠則施展魔族功法將其斬殺。宗權死前認出姜黎非就是建木，也讓她開始懷疑自己與雷修遠的前世宿命。

《千香》第23集分集劇情

紀桐周撕破與蘭雅的虛假約定，指責她協助宗權滅掉自己全族，最終以玄華聖火將蘭雅焚燒。翠玄隨後以尋找建木為由包圍越國府邸，姜黎非假裝虛弱拖延時間，衝夷則暗中提醒她盡快逃走。

為轉移翠玄注意，紀桐周與雷修遠設局，由妙青假扮姜黎非進入祭天台，結果妙青遭釋火丹重傷。姜黎非深感自責，雷修遠提出兩人回青丘隱居，蓋房、種花、養雞鴨，過最平凡的日子。就在兩人準備離開時，胡嘉平傳訊，透露吳艮被困在胡射峰。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第24集分集劇情

姜黎非與雷修遠闖入翠玄的小千世界，發現遍地花草竟由魔靈元神煉化，也找到奄奄一息的吳艮。吳艮用最後力量震碎小千世界，逼姜黎非離開，自己則死在翠玄手中。回到青丘後，姜黎非沉浸在失去師父的悲痛裡，雷修遠卻因傷勢與魔性逐漸失控。樂采苓化身羅剎現身，揭露夜叉一族的詛咒，每一代魔君都會愛上建木，又必須吸食建木才能活命，雷修遠若不吞噬姜黎非，最終便會撕魂裂魄而死。

《千香》第25集分集劇情

羅剎指責姜黎非貪生怕死，不願犧牲自己救雷修遠，姜黎非卻拒絕接受宿命，認為若她死去，雷修遠同樣會生不如死，兩人應該一起尋找活下去的方法，即使最後失敗，也可以一起死。姜黎非在谷底看見吳艮留下的文字，終於得知完整真相。吳艮就是仙門高手青城，姜黎非則是建木果實化成的女孩，雷修遠是被青城封印魔力、送入雷家的夜叉。青城為讓姜黎非平安長大，放棄成仙化名吳艮，將她視如親生女兒照顧，最後卻被翠玄設局殺害。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第26集分集劇情

雛鳳書院將建木現世的消息傳遍各大門派，眾人表面要公審姜黎非，實際都想瓜分她的力量。翠玄要求姜黎非交出森羅大法，並承認自己殺害青城，就是為了得到建木、突破修為並掌控仙門。公審當日，姜黎非利用回溯術公開翠玄殺害青城、吸食建木力量的真相，仙門眾人卻仍像失去理智般撲向她。雷修遠以夜叉身分現身，斬斷囚禁姜黎非的鎖鏈。廣微真人在混亂中提醒雷修遠莫忘本心，讓仙魔兩股力量在他體內激烈衝撞。

《千香》第27集分集劇情

雷修遠魔性大發，表面上攻擊姜黎非，實際是藉由力量替她打破封印，他履行不傷害姜黎非的承諾後，身體逐漸消散，千香引也隨之熄滅，姜黎非以為雷修遠已死，當場崩潰痛哭。

紀桐周趕到後保住姜黎非，卻開始暗中吸取她的建木之力，甚至拉著妙青一起恢復傷勢。另一方面，羅剎與穹奇帶回雷修遠肉身，等待他重新甦醒，魔族也以葉燁等人的性命威脅仙門交出姜黎非。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第28集分集劇情

司墨遭魔族殺害，葉燁與百里唱月被俘，姜黎非決定以自己交換兩人。她與紀桐周設局接近雷修遠，甚至用祝融石困住他，雷修遠悲痛請求姜黎非相信自己，並承諾只想帶族人返回故鄉。

姜黎非雖然仍相信雷修遠，卻無法接受魔族持續殺人。紀桐周則因嫉妒逐漸失控，要求妙青變成姜黎非的模樣陪伴自己。胡嘉平也向阿慕坦白，他其實是夜叉護法，卻因青城多年照顧，最終選擇延續青城促成仙魔和平的遺願。

《千香》第29集分集劇情

雷修遠的詛咒開始發作，若不吸食姜黎非便會魂魄撕裂。姜黎非則準備前往端明城對抗海隕，衝夷雖然極力反對，最後仍把青城留下的兕之角交給她，並約定一定要平安回來。

沈先生突然遇害，現場留下鳳羽，陸離成為最大嫌疑人，姜黎非相信這是離間計，調查時又落入震雲子陷阱，雷修遠暗中救人，最後親手殺死害死魯山華的震雲子。兩人短暫重逢，卻因紀桐周趕來，只能再次分開。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第30集分集劇情

姜黎非以建木力量淨化修煉魔功的百姓，雷修遠則隱身在她身後輸送力量。為阻止仇恨擴大，雷修遠帶走穹奇，姜黎非也勸他率領族人離開中土，並表示若他再次闖入結界，兩人便只能成為敵人。

紀桐周公開宣稱姜黎非是自己的道侶，姜黎非因感覺時間所剩不多，取回曾拒絕的玉佩，決定完成與紀桐周的婚約。婚禮當日，雷修遠與胡嘉平設局引開仙門，姜黎非卻發現紀桐周聯手翠玄埋伏，轉而與雷修遠並肩作戰，最終聯手殺死翠玄，替青城報仇。

《千香》第31集分集劇情

姜黎非被紀桐周以聖火囚禁，紀桐周聲稱只有自己能保護她，實際卻想吸取建木力量突破玄華聖火第五層。秦揚靈闖入後承認自己才是殺害昭月的真兇，並與紀桐周一起吸收姜黎非力量，結果魔氣全數轉入紀桐周體內。

紀桐周徹底瘋魔，失手掐住姜黎非，隨後又因聽見雷修遠名字，殺死前來勸阻的葉燁與百里唱月。海隕正式爆發，雷修遠啟動玄天碧羅盤為族人打開歸鄉通道，羅剎與穹奇卻在幫助他時被暗靈吞噬，姜黎非也因聖火重傷昏迷。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》第32集分集劇情

東陽與朱翁耗盡修為替姜黎非修復經脈，也揭露海隕真相。一千年前，仙門因恐懼建木的力量，圍殺能吸收天地靈氣的女子，引發天罰，海隕並非魔族造成，而是仙門排斥異類、貪婪殺戮的代價。

姜黎非決定以建木之力終結海隕，雷修遠也陪她共同承受天雷。兩人在日炎守護下消失，換來海面恢復平靜。十年後，姜黎非與雷修遠其實已破除詛咒、結為夫妻，紀桐周卻因執念徹底墮落，不但殺死葉燁與唱月，還囚禁歌林，逼陸離帶姜黎非回到中土。

《千香》第33集分集劇情

姜黎非與雷修遠回到雛鳳書院，與歌林、陸離、邓溪光等人聯手對抗紀桐周。眾人利用乾坤伏魔陣讓紀桐周進入幻境，他再次回到所有人都還活著的書院，也看見自己最渴望卻再也回不去的幸福時光。紀桐周清醒後仍執迷不悟，歌林一劍刺向他，妙青卻主動擋在面前。妙青臨死前表示自己從未真正恨過紀桐周，紀桐周終於明白自己失去了一直真心陪伴他的人，抱著妙青痛哭離去，三人手中的千香引也正式消失。

最終仙門與海外魔族共同進入雛鳳書院修行，延續青城期盼的和平。姜黎非與雷修遠回到青丘生活，她負責寫話本，雷修遠為她做飯，日炎在旁嫌棄兩人天天放閃，三人打鬧追逐，青丘也再次充滿久違的歡笑。

《千香》劇照。圖片來源：官方微博
《千香》劇照。圖片來源：官方微博

《千香》大結局解析：姜黎非與雷修遠最後在一起了嗎？

《千香》大結局中，姜黎非與雷修遠成功活下來並正式成親，兩人在海隕之戰共同承受天雷，最終破除建木與夜叉延續多世的詛咒，雖失去強大靈力，卻得以回到青丘過上寫話本、做飯相伴的平凡生活。紀桐周則因接連失去親人，又被復仇與佔有慾吞噬，逐漸走向黑化，甚至殺死葉燁與百里唱月，還將妙青視為姜黎非的替代品，直到妙青為他擋劍身亡，他才真正明白自己親手失去了最真心陪伴的人，最後只能抱著妙青的遺體，帶著悔恨孤獨活下去。

精華 FAQ

  • 姜黎非、雷修遠與紀桐周因法器千香引建立共感關係，能共享彼此疼痛與危險，也因此在修行、戰鬥與情感上彼此牽動，成為故事最核心的宿命組合。

  • 雷修遠其實是夜叉魔君轉世，姜黎非則是建木化身，兩人的真身揭露後，愛情不再只是相戀，而是牽動仙魔平衡與詛咒存亡的關鍵，讓衝突全面升級。

  • 結局中紀桐周被幻境喚回過往溫情，終於看清自己執念帶來的失去，妙青以性命喚醒他；千香引消失後，仙魔達成和平，姜黎非與雷修遠也回到青丘相守。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#千香 #陸劇 #鞠婧禕 #宋威龍 #分集劇情 #古裝陸劇

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
往下滑看更多精彩文章
鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
往下滑看更多精彩文章
謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
往下滑看更多精彩文章
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

編輯推薦

做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #星座運勢

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
往下滑看更多精彩文章
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

編輯推薦

1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

圖片來源：나무위키
圖片來源：나무위키

挑情醜聞》改編自法國 18 世紀著名情慾小說《危險關係》，同時也是 2003 年裴勇俊、全度妍主演的現象級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的全新重塑劇版。

故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓劇 #韓國 #池昌旭 #孫藝珍 #孫藝真 #危險關係 #情慾韓劇 #挑情醜聞 #Netflix #NETFLIX

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
往下滑看更多精彩文章
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看

《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看

2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供

Netflix台劇聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供
伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供

文章目錄

《聰明鎮》第1集分集劇情

在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。

梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供
陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第2集分集劇情

經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。

以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供

沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。

梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第3集分集劇情

崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。

資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供
資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。

來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供
來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第4集分集劇情

玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供
鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。

整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第5集分集劇情

玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。

邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供
邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供

兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第6集分集劇情

書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。

以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供

另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。

潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供
潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第7集分集劇情

王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。

佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。

余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供
余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第8集分集劇情

佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。

宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。

宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第9集分集劇情

佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。

書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。

孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供
孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第10集分集劇情

一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。

精華 FAQ

  • 故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。

  • 濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。

  • 在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#富江 #恐怖 #台劇 #天心 #聰明鎮 #梁詠琪 #陳姸霏 #分集劇情 #Netflix

熱門文章

鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

hotNews__list__item--img

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多
hotNews__list__item--img

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
hotNews__list__item--img

單人參團旅遊趨勢 何時旅遊11/11起實施「領隊不配房」 落單更免收單房差
hotNews__list__item--img

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看
hotNews__list__item--img

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

最新文章

兩度流產又罹病！住進風水「下下籤」的房子10年 她悟出真正的改命之道

兩度流產又罹病！住進風水「下下籤」的房子10年 她悟出真正的改命之道

#風水

Nadine的心靈風水教室 2026.08.03 59
大老婆拿走3億股票、拋棄繼承卻免繳稅？「誰拿財產、誰繳稅」遺產稅修法來了!

大老婆拿走3億股票、拋棄繼承卻免繳稅？「誰拿財產、誰繳稅」遺產稅修法來了!

#遺產稅 #股票 #意外

廖嘉紅 2026.08.03 19
剖腹產挑吉時真的能改命？命理師揭剖腹產擇日背後真相

剖腹產挑吉時真的能改命？命理師揭剖腹產擇日背後真相

#剖腹產

Nadine的心靈風水教室 2026.08.03 29
等候多時終於綻放！Ariana Grande 透過〈petal〉展現重生蛻變的堅韌內心！

等候多時終於綻放！Ariana Grande 透過〈petal〉展現重生蛻變的堅韌內心！

#歌手 #新歌推薦 #歌單推薦 #全新專輯 #新歌

睿忒 2026.08.03 24
《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看

《千香》33集分集劇情＋結局解析！宋威龍、鞠婧禕身世藏玄機，三人宿命糾葛一次看

#千香 #鞠婧禕 #宋威龍 #分集劇情 #陸劇 #古裝陸劇

女子漾／編輯王廷羽 2026.08.03 44
趙正平睽違1年登《不熙娣》！脫口「林襄是小S 2.0」小S秒暴走轟出場

趙正平睽違1年登《不熙娣》！脫口「林襄是小S 2.0」小S秒暴走轟出場

#林襄 #小S #趙正平 #小姐不熙娣 #徐熙娣 #東森綜合台

女子漾／編輯ANDREA 2026.08.03 41
烏來加九寮溪的夏日回憶：你也在巨石與雲朵間，看見側臉和義大利了嗎？

烏來加九寮溪的夏日回憶：你也在巨石與雲朵間，看見側臉和義大利了嗎？

#烏來 #義大利 #溯溪

巧比。針線包 2026.08.03 18
鬼門開反而更旺！命理專家點名「4生肖」財運噴發，第一名談加薪必成、投資回本

鬼門開反而更旺！命理專家點名「4生肖」財運噴發，第一名談加薪必成、投資回本

#生肖 #鬼門開 #財運 #鬼月 #偏財運 #貴人 #金錢運

女子漾／編輯ANDREA 2026.08.03 36
《英雄所賤略同》笑到長腹肌！曾國城反串潘金蓮、宋少卿下台找酒，四大嘉賓輪番失控

《英雄所賤略同》笑到長腹肌！曾國城反串潘金蓮、宋少卿下台找酒，四大嘉賓輪番失控

#英雄所賤略同 #台北 #曾國城 #康茵茵 #唐從聖 #鍾欣凌 #舞台劇

女子漾／編輯金柔葳 2026.08.03 20
《天才女友》開播討論度高！田曦薇、胡一天從同桌甜到成年，人物介紹＋6大劇情亮點

《天才女友》開播討論度高！田曦薇、胡一天從同桌甜到成年，人物介紹＋6大劇情亮點

#天才女友 #田曦薇 #女友 #胡一天 #青春愛情陸劇 #陸劇 #陸劇推薦 #青春校園

女子漾／編輯周意軒 2026.08.03 127
18+