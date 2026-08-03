等候多時終於綻放！Ariana Grande 透過〈petal〉展現重生蛻變的堅韌內心！

AI重點 文章重點整理： 重點一： Ariana Grande 以第 8 張專輯《petal》展現重生與轉變。

Ariana Grande 以第 8 張專輯《petal》展現重生與轉變。 重點二： 同名曲〈petal〉以暗黑氣場回應質疑，延續自我表達。

同名曲〈petal〉以暗黑氣場回應質疑，延續自我表達。 重點三：MV 透過 Pepper 角色與斧鋸意象，象徵掃除控制與阻礙。

Hi there，在今年5月釋出新時代首支單曲〈hate that i made you love me〉(2026) 的Ariana Grande，終於在上週發行了最新專輯、也是他的第八張個人專輯《petal》(2026)。在發行當天開始我就迫不及待循環播放整張專輯了，不過在挑出比較喜歡的幾首歌之前，第二首單曲、也是專輯同名曲〈petal〉(2026) 實在必須好好地跟大家討論一下，這首歌象徵著 Ariana 對於此張新專輯的風格定調，無論是其中內涵或是整體氛圍都很好地展現了出來。

老實說很多歌迷在這首〈petal〉歌名公布之後，覺得或許這會是首帶有上張專輯《eternal sunshine》(2024) 那種療癒意味的抒情單曲，不過顯然地 Ariana 給了我們一個大驚喜！在上張專輯中將自己療癒完成後，他在這種專輯給出的是黑暗陰沉的情境，這是一種帶有不顧一切之感的蛻變氣勢，融進自己實際的人生經驗，將療癒的路走到最後就變成了浴火重生。

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如果先說在〈petal〉裡我最喜歡的一句歌詞，我會說「'Cause this music and I will never die.」這句完全是關鍵點！這也是 Ariana 用 petal (花瓣) 來命名這首歌、甚至整張專輯的最大原因之一，他以從水泥地中破土而生的小雛菊作為比喻，希望或是已經成為了像它一樣的堅韌生命，就像 Ariana 自己在生活有些動盪、混亂的時期，依舊堅強地將自己綻放，從音樂到電影，再從電影回到音樂，他仍然是那個勇於抒發自己的女孩。

在歌曲發行之前，Ariana 說過這首歌的氛圍會和自己的熱門單曲〈7 rings〉(2019) 十分相似，而果然在〈petal〉的第一顆效果音響起後，大家便感受到了他所說的那種類似氛圍。儘管在歌曲內容的部分不盡相同，但那種充滿自信又帶點高傲的那種感覺，真的讓人恍如看見當年那個踏上流行天后寶座的少女，如今歷經風雨過後的他，也藉著歌曲再度為自己的想法發聲，並且不僅僅是發聲，而是帶著強烈氣場的暗黑反擊！

via Ariana Grande's Instagram

在專輯《petal》剛釋出時，網路上可以看到有某部份歌迷仍然覺得非常懷念在約莫十年前、那個肆無忌憚飆著高音的 Ariana ，有些人只是懷念，但有些人卻以此作為攻擊，這些聲音在專輯發行後到〈petal〉MV 播出之間的幾個小時持續不斷，但在 MV 發行後就能夠發現 Ariana 給出了漂亮的回應，他明確地告訴大家，如果懷念過去的那個自己，那麼抱歉了他專注的是當下的自己；我很喜歡這樣的態度，因為人是隨時在前進的，並且自從大概六年前的專輯《Positions》(2020) 開始，他就開始在嘗試引導出抒發己見的音樂創作人格，那麼到現在依舊吵鬧的究竟是真粉絲還是假粉絲呢？

Ariana 將上一首單曲以電影規模製作 MV 的做法，延續到了這首〈petal〉，從上張專輯中主打單曲〈we can't be friends (wait for your love)〉(2024) MV 裡的角色「Peach」，到這次〈petal〉中的角色「Pepper」，同樣表現出了一次由自癒邁向重生的完美轉變。在這次 MV 中，面對象徵著過往遭遇難題的面試官們，在經過了幾次嘗試改變後，他終於理解了錯的不是自己、而是試圖控制自己的人們，於是便拿起電鋸將這些障礙都掃除了，最後邁向自己的巨星之路。

via Ariana Grande's YouTube

從〈petal〉的音樂本身我都蠻喜歡的，歌曲本身對於節奏、和聲的把玩十分地高明，這次 Ariana 和熟悉的製作夥伴ILYA及Max Martin合作，並且創作團隊也是相同的陣容，因此一定非常地能夠表達出他心中所想；加之這個時代已經日趨減少、對於 MV 的製作用心，一加一搭配起來的效果實在可以說真的大於二！同時也很好地將 Ariana 近期的人生經驗融入其中，可以說這是近兩年對於自身生活很精采的一次表達，放到近期樂壇也是非常成功的一個例子。

一開始大家對 Ariana Grande 這張《petal》的概念，或多或少都覺得他會延續著上一張專輯的療癒風格，畢竟在這塊耕耘的大牌歌手並不算多，或許很是可以持續引起關注度的題材。然而誰都沒想到他在首支單曲淺淺地表示了自己的不滿之後，我們會迎來〈petal〉如此憤怒的吶喊，而且也不只一間媒體認為，像這樣憤慨的 Ariana 很值得細細地去品味，因為他實在已經溫柔了太久，溫柔到幾乎讓人忘記他是那個張揚的流行天后，此次帶著怒氣回歸樂壇也無可厚非！真心推薦大家可以去好好品嚐這首〈petal〉，過陣子我也會分享在《petal》裡我最喜歡哪幾首歌，在那之前記得先把專輯循環起來吧！

「YOU BLOOM, WHEREVER YOU ARE PLANTED. (無論身處何地，你都能綻放光彩。)」

via Ariana Grande's YouTube

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🎧《petal》官方收聽連結：arianagrande.lnk.to/petal

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