2026-08-03 11:07 女子漾／編輯金柔葳
《英雄所賤略同》笑到長腹肌！曾國城反串潘金蓮、宋少卿下台找酒，四大嘉賓輪番失控
沉浸式教戰喜劇《會演是英雄2—英雄所賤略同 Hero Emotion》日前於台北城市舞台首演，由曾國城、唐從聖、鍾欣凌、康茵茵擔任主演，並邀請陳大天、杜詩梅、宋少卿與黃鐙輝輪番化身「巡演大賤客」，每場都靠觀眾票選角色與即興互動，玩出完全不同的爆笑劇情。台北場吸引近4千名觀眾進場，從曾國城反串潘金蓮、宋少卿走進觀眾席找酒，到黃鐙輝真的吞下塞滿哇沙比的餅乾，幾乎每一場都有意外笑點，讓觀眾直呼「笑到長出腹肌」。
四大「巡演大賤客」輪番登場，每場笑點都不一樣
身兼導演與編劇的唐從聖透露，四位巡演嘉賓的選角看似天馬行空，其實都經過仔細思考，特別挑選同時具備劇場經驗、綜藝反應與跨界能力的藝人。陳大天、杜詩梅、宋少卿與黃鐙輝也各自展現不同風格，從模仿、肢體喜劇到臨場互動，每場演出都能長出新的笑點。後續巡演還將邀請不同嘉賓加入，讓每一站都充滿未知驚喜。
鍾欣凌、杜詩梅同台變「雙胞胎」，角色分配卻完全錯位
杜詩梅一登場，就與鍾欣凌形成意外的「雙胞胎」組合，兩人外型與喜感莫名契合，角色分配卻完全錯位。鍾欣凌忍不住笑說，明明兩人看起來更像雙胞胎，結果杜詩梅演西門慶，她卻被分配演王婆。劇場出身的杜詩梅即興反應相當敏銳，面對任何空檔都能順勢接話、推進情節，甚至聊到自己經營的餐廳時，直接在台上報出地址，讓其他演員當場愣住。鍾欣凌也形容她「有縫就鑽、有機可乘」，任何細節都能變成笑料。
宋少卿走進觀眾席找酒，真的喝到啤酒全場笑炸
宋少卿登場時，四位主演甚至集體下跪迎接這位劇場大學長，而他也以精準節奏與源源不絕的笑料回敬眾人。某場演出中，宋少卿飾演西門慶，被指定要「找酒喝」，他乾脆走下舞台向觀眾索酒，原以為現場不可能真的有人帶酒，沒想到楊貴媚附近的觀眾手上，剛好拿著中場「英雄小禮包」附贈的啤酒。宋少卿立刻接過開喝，完全超出所有人預期，讓全場瞬間笑翻。
黃鐙輝哇沙比吃到爆，伍佰、劉德華都能立刻模仿
黃鐙輝則把綜藝反應與肢體靈活度發揮到極致，不論現場點名模仿伍佰、劉德華，都能立即接招，甚至即席編出押韻歌詞，以伍佰的身分帶領全場一起唱歌。更失控的是，他在演出中真的吃下塞滿哇沙比的餅乾。康茵茵坦言，自己一時失手擠得太多，反而讓黃鐙輝的真實反應成為全場爆笑焦點，笑果直接衝到最高點。
陳大天模仿政治人物神反應，岳母笑到流淚
陳大天也在舞台上展現招牌模仿功力，當劇情安排他因車禍「失憶」，化身不同政治人物時，他不只立刻接招，還能把現場環境與角色身分即席編進台詞，展現驚人的臨場反應。他形容，真正上場後比想像中更刺激，因為永遠猜不到觀眾會投出什麼劇情走向，極度考驗演員的即時反應。演出結束後，岳母更告訴他自己從頭笑到流淚，也讓他感受到創作者最直接的成就感。
曾國城反串潘金蓮，全場歡呼像世界盃奪冠
隨著連續演出，四位主演也逐漸找到與觀眾共玩的節奏。鍾欣凌坦言，首演時太過緊張，直到第三、第四場才真正放開來玩，觀眾的笑聲就像電池一樣，會不斷替演員補充能量。台北最後一場公布曾國城飾演潘金蓮時，全場歡呼聲宛如世界盃進球，觀眾幾乎一面倒將票投給他。唐從聖估計，約有八成觀眾都期待看到曾國城反串，角色尚未正式登場，劇場氣氛就已經完全沸騰。
康茵茵跪演武大郎，雙腳瘀青還沒退
由於每場角色都由觀眾重新票選，演員經常被分配到完全意想不到的角色。唐從聖原本以為自己最可能演武大郎，沒想到某場竟被票選為武松；康茵茵則意外被選中飾演武大郎，幾乎跪著完成整個下半場。高強度演出讓她雙腳至今仍留有瘀青，但也因角色錯亂，演員在台上不斷叫錯彼此名字，意外製造出更多笑果。她笑說，場面一度「很出戲、很亂倫」，卻也成為整場最難預測的爆笑亮點。
觀眾決定角色走向，讓每一場都成為限定版
《英雄所賤略同》最大特色，就是把角色分配與劇情走向交給現場觀眾決定。演員無法事先預測自己會演誰，也不知道下一秒會遇到什麼即興挑戰。從曾國城反串潘金蓮、唐從聖意外變武松，到康茵茵跪演武大郎，每場演出都可能出現全新組合。對觀眾而言，不只是在看戲，更像親手參與一場大型喜劇實驗，也讓每一場都成為無法複製的限定版本。
精華 FAQ
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最大特色是把角色分配與劇情走向交給現場觀眾決定，演員每場都可能演到不同角色，還要即時接住突發狀況，因此每一場都像全新的即興喜劇實驗。
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曾國城反串潘金蓮引爆全場歡呼，宋少卿下台向觀眾找酒並真的喝到啤酒，黃鐙輝則吃下哇沙比餅乾，陳大天與杜詩梅也靠即興反應製造大量笑點。
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因為觀眾每場都會重新投票決定角色，演員無法預先知道自己會演誰，也不知道會遇到什麼即興挑戰，所以從劇情到笑點都不重複，具有高度現場限定感。
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