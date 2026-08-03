2026-08-03 10:42 女子漾／編輯ANDREA
2026「最讓人期待」待播陸劇TOP5！肖戰《十日終焉》高智商博弈、吳磊《劍來》神級卡司必追
劇迷們注意！騰訊視頻在年度發布會上一口氣釋出超過120部新劇預告，從懸疑生存、武俠奇幻到古裝權謀與甜寵現偶應有盡有，簡直要承包我們未來的追劇時間！如果覺得劇單太長無從下手，小編特別精選出網路討論度最高、爆款相十足的5部重點待播陸劇。不只題材新穎，卡司更是強到讓人尖叫，趕快先把這份超狂片單加入收藏吧！
1. 《十日終焉》：肖戰挑戰高智商極限生存局
主演： 肖戰
這部絕對是騰訊的年度重點大戲！肖戰這次大膽突破以往形象，飾演心理學碩士兼職業騙子「齊夏」。劇情講述他與一群人困在神祕的「終焉之地」，必須在死亡與記憶抹除的輪迴中尋找求生機會。無限流加上高智商懸疑賽局的設定，光看簡介就緊張感拉滿，再加上肖戰近年極具爆發力的演技，未播就已經在全網掀起超高話題度！
2. 《劍來》：吳磊領銜！神仙級實力派爆款大IP
主演： 吳磊（實力派加盟：張震、張新成、高圓圓、段奕宏等）
改編自烽火戲諸侯超人氣同名小說的《劍來》，由吳磊飾演出身貧寒、一路逆天改命的少年「陳平安」。大男主武俠題材最怕失去原著精髓，但《劍來》除了由吳磊挑大樑，竟然還召集了張震、高圓圓、張新成、段奕宏等影帝與實力派神仙陣容！頂級的製作質感與超強陣容，讓原著書粉與劇迷都直呼「這部非追不可」！
3. 《愛在無盡夏》：丁禹兮、孟子義二搭！氛圍感滿分的治癒現偶
主演： 丁禹兮、孟子義
喜歡高甜現偶劇的女孩們請鎖定這部！丁禹兮與孟子義繼上次合作後展現出超強CP感，這次火速「二搭」合作新劇《愛在無盡夏》，消息一出立刻讓粉絲嗨翻。故事主打久別重逢與治癒系愛情，兩人充滿化學反應的眼神對戲與濃濃的夏日氛圍感，被看好是極有機會突圍而出的質感現代黑馬劇！
4. 《歸鸞》：張凌赫、林允「雙強逆襲」古裝權謀
主演： 張凌赫、林允
顏值與劇情兼具的《歸鸞》，走的是極具張力的古裝權謀路線。由張凌赫與林允搭檔，講述亡國公主與權勢男主在朝堂拉扯中的雙強逆襲。劇情不只有高濃度的感情線，更加入了步步為營的智鬥布局與精彩翻盤，對於喜歡看大女主成長與強強對決情節的觀眾來說，絕對是不可錯過的過癮大戲！
5. 《尚公主》：孟子義、李昀銳！拉扯感十足的古裝甜虐大戲
主演： 孟子義、李昀銳
近年人氣爆棚的孟子義，另一部話題古裝劇《尚公主》同樣呼聲極高！她搭檔新生代男神李昀銳，飾演嬌貴的丹陽公主與寒門書生言尚。劇中兩人帶有階級落差與權力試探的情感拉扯，眼神交鋒處處都是戲。只要精緻服化道與流暢節奏到位，這類充滿火花與氛圍感的古裝作品絕對會讓大家上頭追不停！
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