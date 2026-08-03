2026-08-03 10:45 女子漾／編輯金柔葳
李千娜出道19年首解鎖女團夢！母女合體VERA炸翻北流，新專輯製作團隊曝光
李千娜出道19年再解鎖新挑戰！她受邀登上2026 T CONCERT《IDOL MEET FEST偶像相遇祭》，不僅難得與女兒顧穎同台，更攜手人氣男團VERA帶來限定唱跳舞台，接連演出5首歌曲，凍齡狀態與舞台魅力驚艷全場。這場演出也成為李千娜全新音樂計畫的起點，她首度公開新專輯製作團隊，將由金曲製作人陳君豪、米奇林共同操刀，預告曲風與形象都將迎來全新突破。
李千娜母女合體VERA，5首組曲炸翻北流
李千娜與女兒顧穎先合唱〈查某囡仔〉及盧廣仲〈我愛你〉，接著加入VERA帶來跨團限定組曲，接連演出CORTIS〈TNT〉、蕭亞軒〈愛的主打歌〉及李千娜代表作〈心花開〉。從溫馨母女合唱到高強度唱跳舞台，李千娜一口氣展現多變曲風，與偶像男團同台也毫無違和感，更被粉絲大讚狀態凍齡、舞台能量十足。
苦練兩個月挑戰唱跳，李千娜笑喊想圓女團夢
為了準備這場演出，李千娜提前兩個月接受密集舞蹈訓練，還透過網球、羽球、皮克球、瑜珈、皮拉提斯與重訓全面提升體能，希望帶來不只唱歌，更是完整的唱跳演出。她透露，加入VERA排練後立刻感受到滿滿青春能量，「等回到家才變回媽媽」。這次演出也讓她意外發現自己能駕馭唱跳舞台，甚至在練舞第一天就問女兒顧穎：「要不要組團？」笑說出道19年後，突然很想圓一個女團夢。
母女排練笑料不斷，麥克風一度被甩飛
雖然母女倆都有舞台經驗，但這次最緊張的反而是舞蹈，兩人擔心正式演出忘記動作，排練期間不斷爭取更多練習時間。李千娜還曾跳舞跳到把麥克風甩飛，身旁夥伴立刻若無其事撿起來，繼續完成排練，讓她忍不住大讚大家反應專業。演唱〈心花開〉時，李千娜與顧穎只要一對到眼就忍不住笑場，必須立刻把視線移開。她也自嘲母女倆「真的不擅長可愛路線」，錄音時更被老師笑虧比較適合組男團。
李千娜新專輯啟動，陳君豪、米奇林聯手操刀
除了唱跳挑戰，李千娜也在活動中宣布全新專輯正式啟動，邀請金曲製作人陳君豪、米奇林共同操刀。這次《偶像相遇祭》限定舞台，也是三人首度公開合作。李千娜透露，新專輯已完成整體概念，目前正式進入寫歌與邀歌階段，希望帶來過去較少嘗試的曲風與形象。她表示，首次開會時便一口氣向兩位製作人分享完整專輯構想，經過討論後，也延伸出更多音樂風格與創作方向，讓她感受到團隊合作的重要性。
新專輯曲風、形象都要突破
李千娜每張專輯都希望帶給聽眾不同面貌，這次也不打算停留在原本的音樂舒適圈。她形容，《偶像相遇祭》的合作舞台，就像替下一張專輯勾勒序章，先從唱跳舞台培養合作默契。從母女合唱、男團跨界合作，到金曲製作團隊加入，李千娜的新專輯尚未正式推出，已先讓粉絲期待值飆升。
精華 FAQ
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她先與女兒顧穎合唱〈查某囡仔〉和〈我愛你〉，再與VERA帶來限定組曲，連唱CORTIS〈TNT〉、〈愛的主打歌〉及〈心花開〉等5首歌，展現唱跳實力。
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她提前2個月進行密集舞蹈訓練，並搭配網球、羽球、皮克球、瑜珈、皮拉提斯與重訓提升體能，希望不只是唱歌，而是完整完成一場高強度唱跳表演。
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她在活動中宣布新專輯已完成整體概念，正式進入寫歌與邀歌階段，並邀請金曲製作人陳君豪、米奇林共同操刀，預告曲風與形象都會有明顯突破。
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