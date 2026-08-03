2026-08-03 10:30 女子漾／編輯金柔葳
《喵喵博物館2：埃及寶藏》8月14日上映！萌貓闖金字塔尋寶，親子暑假必看動畫
暑假親子電影再添萌系新選擇！動畫電影《喵喵博物館2：埃及寶藏》將於2026年8月14日上映，橘貓文森、埃及貓克莉歐佩特拉與老鼠莫瑞斯再度集結，這次還帶著兩隻調皮小貓遠赴埃及，從尼羅河、金字塔一路闖進盧克索地下隧道，展開充滿笑料與危機的尋寶冒險。電影不只延續前作的跨物種友情，也加入埃及古文明、家庭成長與團隊合作等元素，打造適合大小朋友一起進戲院觀賞的暑假動畫。
文章目錄
《喵喵博物館2》劇情：一張地圖掀起埃及尋寶大戰
故事接續前作，在艾米塔吉博物館救援行動與「蒙娜麗莎失竊案」過去兩年後，文森、克莉歐佩特拉與莫瑞斯原本過著平靜生活，直到莫瑞斯意外發現一卷通往「埃及精靈」的神祕地圖。為了搶先實現願望，昔日並肩作戰的夥伴竟開始彼此競爭。眾人從壯麗金字塔一路深入盧克索地下隧道，沿途危機不斷，直到真正的危險逼近，才再次明白友情與團隊合作，才是比精靈更珍貴的寶藏。
《喵喵博物館2》看點1：原班萌寵回歸，冒險舞台直奔埃及
《喵喵博物館2：埃及寶藏》為2023年動畫電影《喵喵博物館》的續作，由導演瓦西里羅文斯基與原製作團隊再度合作。前作守護世界名畫〈蒙娜麗莎〉的橘貓文森、埃及貓克莉歐佩特拉及老鼠莫瑞斯全數回歸，這次還加入兩隻調皮小貓里歐與蒙娜，搭乘遊輪沿尼羅河前進，探索金字塔與神祕地下隧道，整體冒險規模全面升級。
《喵喵博物館2》看點2：萌貓爸媽帶娃，家庭日常更爆笑
續集中，文森與克莉歐佩特拉已成為兩隻小貓的父母。除了應付未知的尋寶危機，兩人還得隨時照顧精力旺盛、調皮搗蛋的孩子，讓冒險旅程多了不少家庭喜劇色彩。從夫妻合作、親子互動到朋友間的磨合，角色關係比第一集更加豐富，也讓家長與孩子都能從故事中找到共鳴。
《喵喵博物館2》看點3：埃及古文明融入冒險故事
電影將場景從俄羅斯聖彼得堡轉移至埃及，沿途加入尼羅河、金字塔、盧克索隧道與神燈精靈等元素，讓孩子能在觀看動畫的同時，接觸充滿神祕色彩的埃及古文明。尋寶、解謎與奇幻元素交錯，不只帶來刺激感，也讓整趟冒險更有寓教於樂的味道。
《喵喵博物館2》看點4：從互相競爭到重新合作
一張能找到埃及精靈的地圖，讓原本感情深厚的夥伴為了願望開始競爭。然而，當真正的危險降臨，大家才重新找回彼此的信任。電影透過輕鬆幽默的故事，傳達勇氣、友情與團隊合作的重要性，也讓孩子明白，願望不一定要靠魔法實現，身邊願意陪伴自己的家人與朋友，才是最珍貴的力量。
電影名稱：《喵喵博物館2：埃及寶藏》/ Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt
《喵喵博物館2：埃及寶藏》上映資訊
上映日期：2026年8月14日
類型：動畫、親子、冒險
片長：90分鐘
語言：中文配音版
精華 FAQ
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本片預定於2026年8月14日上映，片長90分鐘，屬於動畫、親子、冒險類型，並提供中文配音版，適合暑假期間闔家觀賞。
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主角包括橘貓文森、埃及貓克莉歐佩特拉與老鼠莫瑞斯，這回還加入兩隻小貓里歐與蒙娜，故事舞台則從尼羅河一路延伸到金字塔和盧克索地下隧道。
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電影透過尋寶冒險與家庭日常，強調友情、勇氣與團隊合作的重要性，也加入埃及古文明與幽默橋段，讓孩子能看得開心，家長也能從親子互動中產生共鳴。
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