《天才女友》開播討論度高！田曦薇、胡一天從同桌甜到成年，人物介紹＋6大劇情亮點

田曦薇、胡一天主演的青春愛情陸劇《天才女友》，8月2日於愛奇藝突然上線，幾乎「零預熱空降」的播出方式，讓不少劇迷又驚又喜。這次兩人組成「天才少女×陽光學霸」的高顏值校園CP，從解題較勁、同桌互助，一路寫到青春錯過與成年重逢。《天才女友》改編自素光同的同名小說，由田羽生執導，全劇共28集。首播後，有觀眾大讚校園畫面清新、男女主角互動自然，直呼「好清新的校園生活，好好看」。不過，這部劇只有甜甜戀愛嗎？以下整理人物介紹、劇情亮點與首播觀察，帶你判斷值不值得追。

AI摘要 文章摘要整理： 《天才女友》由田曦薇、胡一天主演，零預熱上線後以清新校園感和天才少女、陽光學霸的反差CP引發討論，並以青春群像、家庭變故與成年重逢拉出完整情感線。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《天才女友》零預熱空降上線，田曦薇胡一天組青春校園CP

《天才女友》零預熱空降上線，田曦薇胡一天組青春校園CP 重點二： 林知夏天才卻不擅社交，與江逾白從競爭同桌發展為雙向陪伴。

林知夏天才卻不擅社交，與江逾白從競爭同桌發展為雙向陪伴。 重點三：劇情結合校園群像、成年重逢與家庭變故，甜中帶有成長感。

數學天才林知夏性格直率，卻不擅長社交。進入省一中後，她因解題比拚認識陽光學霸江逾白，兩人意外成為同桌，從競爭對手慢慢變成彼此最重要的夥伴。江逾白早已悄悄喜歡上林知夏，原本打算在畢業旅行告白，卻因母親捲入詐騙案件突然離開。多年後兩人再次相遇，除了重新確認彼此的心意，也必須面對當年沒能說出口的真相。

《天才女友》人物介紹

田曦薇飾演林知夏

林知夏是數學天賦極高的天才少女，擅長處理公式與難題，面對複雜的人際關係卻經常不知所措。她個性直接、不愛拐彎抹角，也因為不擅長察言觀色，從小幾乎沒有真正的朋友。她並非傳統校園甜寵劇裡迷糊柔弱的女主角，反而擁有自己的目標與強項。遇見江逾白後，她開始接觸友情、團體生活與愛情，也逐漸明白，有些人生問題並沒有唯一正解。

圖片來源：微博@天才女友官微

胡一天飾演江逾白

江逾白是性格陽光、懂得與人相處的學霸，與不擅社交的林知夏形成鮮明對比。他起初因解題比拚與林知夏較勁，成為同桌後，卻慢慢發現她單純又真誠的一面。他不只幫助林知夏融入班級，也陪她參加社團與數學競賽。隨著相處時間增加，江逾白率先動心，卻遲遲沒有勇氣告白，最後更因家庭變故被迫離開，成為兩人青春裡最大的遺憾。

圖片來源：微博@天才女友官微

厲嘉琪飾演湯婷婷

湯婷婷是林知夏進入省一中後認識的重要朋友，也是她走出封閉生活、逐漸融入群體的關鍵人物。她和段啟言、沈負暄、金百慧等人共同組成校園好友群，讓故事不只聚焦男女主角，也保留熱鬧的青春群像。

圖片來源：微博@天才女友官微

鄔家楷飾演林澤秋

林澤秋是林知夏生命中相當重要的人物，也牽動她的家庭與成長線。相較於校園裡輕鬆明亮的氛圍，他的角色有望帶出林知夏面對親情、責任與人生選擇時，更成熟的一面。

夏浩然飾演段啟言

段啟言是主角朋友圈中的活力人物，參與校園活動與同學事件，也為較偏理性、安靜的主線增添輕鬆感。他與其他同學的互動，讓《天才女友》更像一群少年共同長大的青春故事。

圖片來源：微博@天才女友官微

賴偉明飾演沈負暄

沈負暄是林知夏與江逾白在高中時期認識的朋友之一，也是校園群像的重要成員。他與湯婷婷、段啟言等人共同見證兩位主角從互相競爭、成為朋友，再到產生曖昧情愫。

圖片來源：微博@天才女友官微

安沺飾演金百慧

金百慧同樣是林知夏進入高中後結識的朋友。不同個性與成長背景的同學聚在一起，也讓原本只習慣獨自解題的林知夏，第一次真正學習如何經營友情與理解他人。

圖片來源：微博@天才女友官微

《天才女友》劇情亮點1：天才少女不走「傻白甜」路線

《天才女友》最吸引人的設定，就是女主角林知夏真的很聰明。她不需要男主角替自己解題，也不是等待別人拯救的校園女孩，反而經常在課業上幫助江逾白。她的弱點並非智商或能力，而是如何理解人與人之間的情感。這種「會解數學題，卻看不懂喜歡」的反差，既能製造笑點，也替角色留下明確的成長空間。田曦薇原本就擅長演繹靈動、直率的角色，這次加入理性與社交遲鈍的設定，甜美外型與天才腦袋形成反差，也讓林知夏不會落入千篇一律的校園女主角模板。

圖片來源：微博@天才女友官微

《天才女友》劇情亮點2：胡一天重回最熟悉的校園賽道

胡一天曾因校園愛情劇受到關注，這次再度穿上校服飾演學霸江逾白，對不少觀眾來說頗有「青春回來了」的感覺。不過，江逾白並非單純複製高冷男神設定。他性格陽光、擅長社交，懂得在林知夏不知所措時替她解圍；面對感情卻變得小心翼翼，明明早已心動，仍選擇把喜歡藏在心裡。「對所有人都游刃有餘，唯獨拿天才同桌沒辦法」的反差，也讓江逾白的暗戀線變得更有看頭。

圖片來源：微博@天才女友官微

《天才女友》劇情亮點3：從解題競爭到雙向陪伴

林知夏與江逾白不是一見面就陷入愛情，而是從解題比拚、同桌磨合開始，慢慢建立信任。江逾白幫助林知夏融入團體，林知夏則用自己擅長的方式協助他的課業，兩人的關係建立在互相欣賞與陪伴之上。比起一開場就強吻、誤會或灑糖，這種從朋友慢慢走向喜歡的設定，更能累積戀愛氛圍。對喜歡細水長流、雙向成長型CP的觀眾來說，應該會相當好嗑。

《天才女友》劇情亮點4：田曦薇、胡一天身高差太吸睛

田曦薇與胡一天首次搭檔，兩人外型氣質一甜一清冷，站在一起還有明顯的身高差。從同桌對視、並肩騎單車到校園互動，都有青春偶像劇的清新感。尤其江逾白已經悄悄陷入愛情，林知夏卻可能還在用理性分析他的行為，形成「男主暗戀到快藏不住，女主完全沒接收到訊號」的反差。只要感情發展不過度拖延，這組CP很有機會成為全劇最大追劇動力。

圖片來源：微博@天才女友官微

《天才女友》劇情亮點5：不只有戀愛，還有青春群像

除了林知夏與江逾白，《天才女友》也安排湯婷婷、段啟言、沈負暄與金百慧等同學，陪伴兩位主角走過社團活動、同學受騙事件及數學競賽。這群人的出現，讓故事不會只剩下男女主角談戀愛。對林知夏而言，學會交朋友甚至可能比參加數學競賽更困難；她如何從習慣獨處，慢慢接受別人的關心，也是全劇值得關注的成長線。

圖片來源：微博@天才女友官微

《天才女友》劇情亮點6：從校園純愛寫到成年重逢

《天才女友》並不只停留在高中時期。林知夏獲得保送復旦大學的機會後，江逾白原本準備在畢業旅行告白，卻因母親捲入詐騙案而突然離開，讓兩人的感情被迫中斷。這段安排也讓劇情從清新的校園純愛，逐漸進入家庭壓力、人生選擇與成年重逢。少年時沒有說出口的喜歡，經過多年後是否還能保留原來的模樣，將是中後段最重要的情感看點。

圖片來源：微博@天才女友官微