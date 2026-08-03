2026-08-03 09:47 梅洛琳
《蜘蛛人：重生日》當記憶被抹去 只剩下英雄
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：彼得在無家日後被世界遺忘，僅保留蜘蛛人英雄身份。
- 重點二：本集描寫他面對感情失落、身體突變與城市犯罪的雙重壓力。
- 重點三：彼得最終選擇做自己，在英雄與素人身分間找到答案。
情緒不佳時，希望有人接得住你。從屋頂掉下來時，也希望有人接得住你，像是蜘蛛人。
自《蜘蛛人：無家日》後，彼得從世人的記憶中消失，但保留英雄身分。在《蜘蛛人：重生日》中，他依然飽受現實的孤獨與情感的失落。
世界上知道他的身分的人，也只有那台電腦了。
這次的蜘蛛人開始產生突變，在看到心愛的女人不但忘了他，還有了男朋友，深愛MJ的彼得從心靈到身體，都有巨大的改變。
對外要應付敵人，內在要應付轉變，要應付生活又要應付犯罪，沒有消滅邪惡的熱情，還真支撐不下去。
在密密麻麻又不受控的絲線當中，彼得總得找出一條道路。
在犯罪出現時，他化身為蜘蛛人，用他的超能力拯救城市，唯獨沒辦法拯救自己的感情。
當對方的腦袋裡沒有他，他連打招呼的資格都沒有。
不論是英雄還是素人，最後，彼得決定做自己。
生活中，我們面對感情，也面對現實，在這其中，偶爾也會面臨突變。如果你想知道「生活的突變」，不管是喜悅或是失落，都歡迎到我的官方網站坐坐，看更多關於創作上的變化，或是，直接在我的著作《寫作拼圖》裡，讓我們一起透過文字記錄你在生活上遇到的事。
官方網站：梅洛琳
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附錄：電影小檔案
- 台灣上映日期： 2026年7月29日（星期三）
- 導演： 達斯汀·丹尼爾·克雷頓（Destin Daniel Cretton）
- 主演： 湯姆·霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）
- 片長： 約 145 至 149 分鐘
精華 FAQ
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本片承接《蜘蛛人：無家日》之後的劇情，彼得已從世人的記憶中消失，但仍保有英雄身分，繼續以蜘蛛人守護城市。
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彼得一方面要應付犯罪與敵人，另一方面還要承受感情失落、身體突變與孤獨現實，讓他在英雄責任與個人生活之間備受拉扯。
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文章強調即使記憶被抹去、感情受挫，彼得仍選擇做自己，提醒讀者面對生活中的變化與失落，也要學會在現實中找到前進的力量。
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