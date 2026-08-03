2026-08-03 10:12 女子漾／編輯金柔葳
2026韓綜推薦必追！《換乘戀愛4》奪上半年冠軍，安兪真、李泳知新綜藝接力登場
韓綜迷的追劇清單又要爆滿了！愛奇藝國際版公布2026年上半年韓綜人氣榜，《換乘戀愛4》奪下冠軍，羅PD團隊更包辦3個席次。下半年由安兪真、李泳知的《宇宙年糕店》打頭陣，還有舞蹈競技《街頭世界戰士：表演導演之戰》及療癒實境秀《姐姐的產地直送3》，想看爆笑創業、熱血競技或療癒美食，全都能一次追起來！
文章目錄
2026上半年韓綜人氣排行榜TOP5
1.《換乘戀愛4》
2.《花樣青春限量版》
3.《種豆得豆2》
4.《祕密好友俱樂部》
5.《請回答1988十週年》
《花樣青春限量版》、《種豆得豆2》與《請回答1988十週年》皆由羅PD團隊打造，一口氣包辦榜單3個席次。《花樣青春限量版》由鄭裕美、朴敘俊、崔宇植展開無預警窮遊，《種豆得豆2》則找來李光洙、金宇彬、都敬秀前往墨西哥探索美食文化；《請回答1988十週年》更集結李惠利、朴寶劍、柳俊烈等雙門洞原班人馬，展開兩天一夜旅行，掀起滿滿回憶殺。排名第四的《祕密好友俱樂部》則集結Jennie、DEX、高胤禎、朴寶英等豪華卡司，明星必須隱藏身分完成秘密送禮任務，充滿反轉的遊戲設定也引發不少討論。
2026上半年韓綜冠軍：《換乘戀愛4》熱度延燒
愛奇藝國際版2026年上半年韓綜人氣排行榜，由《換乘戀愛4》奪下冠軍。節目播出隔天便登上站內韓綜第一名，即使完結後仍持續帶動觀看熱度，成為上半年最受歡迎的韓綜。節目中備受關注的鄭元奎與朴智賢，最終成功復合。日前兩人在YouTube與粉絲互動時，有網友笑稱兩人看起來不像準備復合，反而像要結婚，朴智賢則甜蜜回應「快了」，讓粉絲期待這對人氣CP是否真的即將步入婚姻。
2026下半年韓綜推薦
2026下半年韓綜推薦
下半年韓綜推薦1.《宇宙年糕店》
羅PD全新綜藝《宇宙年糕店》由《Biong Biong地球娛樂室》成員李恩智、MIMI、李泳知及安兪真共同出演，四人前往全羅南道高興郡，親自製作年糕並經營店面。首集就上演主廚爭奪戰，四人必須以年糕製作創意料理，並邀請《黑白大廚》第一季冠軍、綽號「拿坡里黑手黨」的權聖晙擔任評審。最後李泳知以「小學生辣炒年糕」擊敗MIMI，成為首任主廚，還將目標營業額設定為1億韓元。不過開店過程狀況不斷，讓她在預告中崩潰直呼：「我們這輩子是不是造了很多孽啊？」
《宇宙年糕店》播出資訊
播出時間：7月31日起，每週五晚間9點30分
播出平台：愛奇藝國際版同步獨家更新
下半年韓綜推薦2.《街頭世界戰士：表演導演之戰》
喜歡舞蹈競技節目的觀眾，可以鎖定《街頭世界戰士：表演導演之戰》。節目由男團ZEROBASEONE隊長成韓彬主持，集結10位頂尖K-POP編舞家正面對決。參賽陣容包括曾以〈Smoke〉打火機舞席捲社群的Bada Lee，舞者們將賭上自己的名號，爭奪「表演導演」的最終位置，預計帶來高強度編舞挑戰與舞台競爭。
播出時間：8月19日《街頭世界戰士：表演導演之戰》播出資訊
播出平台：愛奇藝國際版全網首播
下半年韓綜推薦3.《姐姐的產地直送3》
療癒系實境節目《姐姐的產地直送3》則由廉晶雅領軍，攜手《浪漫速成班》金善映、新生代演員盧允瑞與姜有皙，組成全新的「漁村四姊弟」。成員將前往海岸地區體驗高強度勞動，親自取得當季食材，並品嚐新鮮海味。節目結合鄉村生活、美食與明星互動，適合喜歡慢節奏療癒綜藝的觀眾。
精華 FAQ
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冠軍是《換乘戀愛4》。節目播出後迅速登上站內韓綜第一名，即使完結後熱度仍持續延燒，成為愛奇藝國際版上半年最受歡迎的韓綜。
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羅PD團隊共有3部作品入榜，分別是《花樣青春限量版》、《種豆得豆2》與《請回答1988十週年》。其中前兩部主打旅行與美食體驗，後者則掀起滿滿回憶殺。
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下半年推薦包括《宇宙年糕店》、舞蹈競技節目《街頭世界戰士：表演導演之戰》，以及療癒實境秀《姐姐的產地直送3》。題材涵蓋創業、美食、競技與慢節奏療癒生活。
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