2026-08-03 12:00 巧比。針線包
烏來加九寮溪的夏日回憶：你也在巨石與雲朵間，看見側臉和義大利了嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章呈現她以想像力觀察自然，從隨機景物獲得快活。
- 重點二：她在溪流與山景間工作，同時享受大自然洗禮與靜心。
- 重點三：作者回憶婚前夏天在烏來加九寮溯溪的週末時光。
結婚之前，有一年夏天我的週末都在溯溪。除了戲水沖瀑的暢快，還可以當隊長的小幫手，順便賺點零用錢。
那陣子，我常出現在烏來加九寮，與山為伍、與溪同行，整個人徹底沉浸在大自然的洗禮中。
溪流裡別有洞天，有深潭、有溪魚，還有沿岸形狀各異的大小石頭。看顧學員的空檔，當藍天白雲從頭上悠悠飄過，就是我一路靜心的時刻。
不知從何時開始，我看東西總喜歡帶點聯想，興許是個性使然。
小時候，自己一個人就能在院子或房間玩上一整個下午，旁人常搞不懂我究竟在玩什麼，但那種「自得其樂」的特點，似乎從那時起就留了下來——所謂自己找樂子，說的就是我這種人。
譬如第一張照片：溪流裡這塊大石，順著邊緣看去，簡直就像一個正對著溪水沉思的側臉人像，連眼睛的輪廓都清晰可辨；
又或者一抬頭，那抹被陽光穿透的雲朵，形狀竟然和遠方的義大利地圖隱隱神似。
在大自然這個沒有邊界的遊樂場裡，天空、雲朵與巨石的隨機搭配，總能讓我在這樣的視覺遊戲中，尋得獨屬於一個人的快活。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數