好的歷史，不該只留在課本：楊双子用穿越小說，讓更多人願意走進1926年的台灣

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊双子以穿越小說帶讀者回到1926年台灣。

楊双子以穿越小說帶讀者回到1926年台灣。 重點二： 再版修訂細究夜空、器物與生活細節。

再版修訂細究夜空、器物與生活細節。 重點三：作品以入口形式降低閱讀門檻，推廣歷史文學。

八月一日，我到野人讀冊店參加《花開時節》、《花開少女華麗島》再版新書分享會。

​原本以為，再版只是修改錯字、潤飾文字，聽完楊双子的分享，我才知道，原來一本歷史小說裡，藏著許多作者不說，讀者永遠不會發現的細節。​更讓我印象深刻的是，她談到為什麼要用「穿越小說」來書寫歷史。

​那一刻，我忽然理解，想讓更多人願意接近嚴肅的命題，也許真的不能一開始就把它包裝成嚴肅的樣子。

​前幾天，我才剛寫過一篇文章，談自己如何運用新聞事件吸引讀者點進來，再慢慢帶出真正想討論的理念。有人笑說這是不是一種「騙」。​我想了想，或許真的是，只不過騙的不是流量，而是先讓人願意靠近，再陪他走向更深的地方。

​如果一本小說，把你送回一百年前，卻不是為了改變歷史，而是想讓你重新認識今天，你還願意翻開第一頁嗎？

​從 1993 年席絹《交錯時光的愛戀》掀起華文穿越小說風潮，到後來網路文學百花齊放，穿越時空始終是許多人逃離現實的一種想像。

​但楊双子選擇了一條完全不同的路。

​她帶著讀者從 2016 年回到 1926 年，不是尋找另一種人生，而是重新理解這塊土地曾經發生過的一切。

​她也提到，過去許多穿越故事，總是穿越到歷史上的首都。這背後，其實反映了我們長久以來接受的漢民族線性歷史教育。

​歷史彷彿只存在帝王將相所在的地方，而台灣似乎始終站在故事邊緣。

​於是，她選擇把故事帶回台灣，把穿越變成一座橋，讓更多人願意走進原本陌生的歷史。

從 2017 年《花開時節》初版出版，到 2025 年歷經八年重新修訂，她始終相信一句話：

回到過去，是為了走向未來。

​聽完這場講座，我才發現，她想帶讀者抵達的地方，從來都不是一百年前，而是我們每天生活其中、卻未必真正理解的現在。

​一本修訂版，竟然修到一百年前的夜空

​我一直以為，修訂版只是修改錯字、調整語句。

​直到聽見楊双子分享，我才知道，有人真的會重新追查一百年前的一片夜空。

​她重新確認玉蘭花究竟種在哪裡才符合當年的生活習慣，也重新查證台中大宅「知如堂」裡牛隻應該安置於哪一種建築結構。

​最讓我印象深刻的是，她反覆辨析日治時期「浴」與「廁」的定義。

​洗澡與如廁，在當時的居住空間裡並不是今天所理解的樣子，只要一個名詞用錯，整個生活場景便會失去說服力。

​她甚至重新確認滿月那一晚是否看得見星星，也重新考據鳳片糕究竟是否已經出現在 1926 年的台灣。

​那一刻，我忽然理解，這些細節不是吹毛求疵。

​她在意的不是自己有沒有寫錯，而是不願讓今天的人，相信一個其實不存在的 1926 年。

​每一個生活細節，都是通往那個年代的一把鑰匙。

​為什麼偏偏是 1926 年？

​這不是一個隨手挑選的年份。1926 年，是台灣女性開始大量走出家庭、走向公共空間的重要轉捩點。

​《花開時節》透過單一女性視角，把那個年代女性面對的新世界、舊束縛，以及每一步踏出去的重量，都放進故事裡。

​讀者閱讀的不只是角色的人生，也是在理解一個時代如何慢慢改變。

​但楊双子也很清楚，一個人的眼睛終究有限。

​因此，《花開少女華麗島》延續前作角色，把鏡頭拉向另一個同樣重要的課題──階級。

​如果《花開時節》記錄的是女性經驗，《花開少女華麗島》則補上不同階級的人如何共同生活在那個年代。

​兩部作品彼此呼應，也讓日治時期的台灣，有了更完整的樣貌。

​後來出版的《臺灣漫遊錄》，則是在這兩部作品累積的基礎上，發展得更加成熟，也更容易親近。

​它像是一扇門，先邀請更多讀者走進來，再慢慢帶他們認識更深層的歷史。

​歷史真正留下來的，永遠是人的故事

​精準的考據，可以還原時代。真正讓人記住一本小說的，還是裡面的人。

​楊双子在講座中提到，《我家住在張日興隔壁》的文字，其實更接近她生活中的自己。

​當讀者知道，創作者並不是站在歷史之外，而是同樣經歷生活裡的困惑、挫折與感受，作品裡的人物便有了真正的重量。

​也因此，《花開時節》修訂版留下了一句讓我反覆咀嚼的話：

用盡全副心神去愛吧，愛著這個殘酷的世界。

知道歷史有遺憾，知道許多人沒有等到更好的時代，故事依然值得被寫下去。

​因為只要還有人閱讀，那些曾經活過的人，就不會只是史料上的一個名字。

​有些作品，是入口；有些作品，需要慢慢走進去

​談到自己的創作布局，楊双子說得很坦白。

​她希望《臺灣漫遊錄》成為更多人接觸台灣歷史文學的第一本書，因此採取較容易閱讀的寫法，降低閱讀門檻。

​她坦言，這是一種減輕讀者認知負擔的方法。先讓大家因為故事願意留下來，再慢慢理解那些原本看似遙遠的歷史。

​聽到這裡，我一直想到自己的教學，也想到自己的寫作。

​身為教師，我很清楚，如果一開始就把知識包裝得艱深，學生往往還沒開始就已經放棄。

​同樣地，寫作者如果只顧著表達自己心中的大道理，很容易變成只有自己感動自己。

​好的引子，不是妥協，而是一種邀請。先讓人願意跨進門，後面的風景才有機會被看見。

​如果青山千鶴子來到今天，她會先吃什麼？

​講座最後，有人提出一個有趣的問題。

​如果《臺灣漫遊錄》的主角青山千鶴子真的來到現代，最想帶她吃什麼？

​楊双子的答案是：「鹽酥雞」和「剉冰」。

​全場都笑了。

​可是越想，越覺得這個回答很有意思。

​今天的一份鹽酥雞，炸油、雞肉品種、調味方式，都累積了一百年的改變；一碗剉冰裡的水果、配料、糖漿與製冰技術，也是一百年來不斷演變的結果。

​我們每天吃得理所當然，在一百年前的人眼中，每一口都是陌生的新世界。

​離開野人讀冊店後，我腦中一直盤旋著另一個念頭。

​無論是小說、教學，還是寫作，我們都希望更多人願意靠近那些真正有價值的內容。

​可如果入口太高、語言太硬、姿態太嚴肅，多數人可能連第一步都跨不出去。

​楊双子用穿越小說帶大家認識歷史，我則希望透過新聞事件、生活故事，把更多人帶進閱讀與思考。

​形式不同，心裡想做的事情卻很接近。​也因此，我想把最後一個問題留給大家。

​如果想讓更多人願意認識一件重要的事情，你會選擇直接講大道理，還是先說一個精彩的故事，讓他願意一路讀下去？