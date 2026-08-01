2026夏季日劇15部大盤點：《你在夏日之中》充滿悸動的青春BL戀曲，松本若菜攜手佐野勇斗「一起可愛」！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章盤點2026夏季15部日劇，呈現日劇大復興。

文章盤點2026夏季15部日劇，呈現日劇大復興。 重點二： 題材涵蓋BL、懸疑、法庭、恐怖與社會寫實。

題材涵蓋BL、懸疑、法庭、恐怖與社會寫實。 重點三：《VIVANT 2026》《GTO》與《你在夏日之中》最受矚目。

作者：李雨莘、宋思彤

從紅遍大街小巷的現象級動漫，到攻佔各大影展的大銀幕巨作，日本流行文化總能以多元的形式席捲全球。無論是世界級 IP《鬼滅之刃》、療癒全網的《吉伊卡哇》，還是躍上國際影壇的《國寶》，都再次證明了日本故事跨越國界與世代的強大魅力。

而承載著無數人青春記憶的「日劇」，近年也在串流平台的推波助瀾下，迎來了一場相當精彩的「日劇大復興」。從大膽提升的製作規格，到頻繁的跨國合作，日劇正以大膽突破的姿態破局而出，重新驚豔全球觀眾的眼球。

延續這股強勁勢頭，2026 年的夏季日劇同樣看點十足，主要能劃分為兩大派系：一派是追求「宏大視覺與大製作」的商業大片；另一派則是深耕「細膩情感與深刻題材」的精緻好劇。

從帶著滿滿懷舊殺回螢幕的熱血經典《GTO》、卡司奢華且規格驚人的諜報巨作《VIVANT 2》，到懸疑張力拉滿的《直到 T 恤乾了為止》，這一季的遙控器可說相當難選！

在這個熱鬧非凡的夏季，究竟有哪些絕不能錯過的話題作品？我們為大家盤點 15 部優質的 2026 春季日劇：

1. 《你的喜歡是無敵的》（君の好きは無敵）

圖／Hami Video 提供

在大公司擔任顧問的草壁杏奈（松本若菜 飾），一天宣布自己財富自由，提早退休，開始做起不同的工作；在新的職場，她遇見偏執的角色設計師瀬尾深月（佐野勇斗 飾）。眼看瀬尾在工作上遭遇剝削，杏奈出手幫助卻弄巧成拙，為了賠罪只好和他一同勇闖角色IP界，朝打造出超人氣角色為目標前進。

《你的喜歡是無敵的》以可愛為核心的故事，深入描寫日本引以為傲的「可愛文化」，如何在工作人員的努力、多方協力的過程中誕生。為了讓情節更為貼近現實，劇組特別邀請到創造出 Hello Kitty 與美樂蒂等多個風靡全球IP角色的三麗鷗公司（Sanrio），提供取材協助。

製作團隊則是由《西園寺小姐不做家事》的核心三角（導演、編劇、製作人）回鍋。製作人岩崎愛奈透露，兩年前與松本若菜合作時，就非常相當期待能再次合作，因此極力促成這次的作品。她興奮地說能再次與同樣的團隊工作，讓她每天深深體會到「原來自己是『喜歡』拍戲的！」這股情緒，與「可愛」一般：純粹，而且無敵。

2. 《你在夏日之中》（君は夏のなか）

圖／東京電視台官網

平凡的高中生戶田涉（奧智哉 飾），和學校的風雲人物佐伯千晴（杢代和人 飾），因為喜歡電影而成為好友。一天，千晴向涉告白，友情昇華為愛情，進而決定展開電影聖地旅行。這段從高中至大學的戀曲，充滿初戀悸動與酸甜苦辣，為今年的夏季注入青春氣息。

《你在夏日之中》改編自同名 BL 漫畫，編劇邀請到曾執筆《40 歲以前想達成的 10 件事情》的齊藤よう；導演則由佐佐木梢氏、芳賀俊擔任，兩人分別曾參與《甜蜜餵食生活》與《25 時，赤阪見》系列。上述三部作品，皆以細膩描寫男性愛戀中酸甜為人所知，讓人相當期待此次三人的合作，會擦出何種火花。

另外，這次更選定福山雅治 16 年前推出的歌曲〈螢〉作為主題曲。這首歌曾作為日劇《美丘》的主題曲，歌詞描繪與摯愛共度時光的美好，與劇中兩位主角的故事相輔相成。接到邀請的福山雅治非常驚喜，不僅爽快地答應，還特別製作混音版，給予劇組使用，更送上祝福：「希望這次的全新版本，能夠悄爲涉與千晴帶來溫暖。」

3. 《告白-第25年的秘密-》（告白-25年目の秘密-）

圖／日本電視台

繼《最愛》將懸疑與深情完美融合後，最新日劇《告白-第25年的秘密-》將「極致守護」推向更病態的邊緣。

任職於化妝品公司的雪村爽太（松村北斗 飾）長年默默暗戀社長千金野瀨麻里子（岡崎紗繪 飾）。當兩人因業務交集時，接踵而來的危機竟與 25 年前的誘拐未遂案緊密相連。這份埋藏四分之一個世紀的情感，究竟是極致純愛還是瘋狂執念？

主演松村北斗再次展現扎實演技，精采挑戰從溫柔切換至病態執著的「雙面性格」。配角陣容同樣亮眼，飾演正義刑警的玉山鐵二，以正直的愛與爽太形成強烈對比；塩野瑛久則飾演唯一知曉爽太「25年秘密」的摯友。

四人在懸疑與情感間微妙拉鋸，維持著令人窒息的恐怖平衡，命運交錯的真相即將隨著謎團揭曉。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

4. 《請保持名偵探原來的樣子》（名探偵のままでいて）

圖／朝日電視台官網

奧田瑛二、吉川愛化身孫女檔，71 歲跟 27 歲的偵探組合，一起解決各種懸疑案件！

這部劇描述擔任小學老師的孫女，從小由祖父拉拔長大，而他在耳濡目染之下成為了推理迷。如今，祖父雖然罹患失智症，但依舊熱愛推理，尤其在面對懸案時，祖父會瞬間恢復睿智，利用清晰理路解開真相！

為了跟祖父多度過寶貴的時光，孫女開始將身邊遇到的各種日常謎題帶給祖父。然而，在解謎的同時，孫女也深刻感受到了祖父病情的不可逆推進，明白別離正悄悄臨近。與此同時，一股難以想像的「陰影」也開始向兩人逼近。

在傳統視角中，失智症患者往往被貼上失能、被照顧者的標籤，不過《請保持名偵探原來的樣子》翻轉了這層關係。劇中的祖父，成為了解決案件的靈魂角色，孫女打從心底地崇拜，也讓失智不再是一件令人哀傷的事情。

寫到這裡，同時也要推薦台灣的紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，導演徐紫柔用陪伴取代哀傷，特別邀請社區鄰居，陪阿嬤一起拍攝可愛又帶喜感的劇情短片《記憶戰隊》。雖然阿嬤已經在今年初辭世，但他在片中留下的身影，也留下最美好的記憶禮物。

5. 《直到T恤乾為止》（Tシャツが乾くまで）

圖／TBS 官網

經典電影《扶桑花女孩》近期重映，蒼井優的精湛演技再度引發熱議。而許久未主演電視劇的她，即將以全新作品《直到 T 恤乾了為止》強勢回歸！

這部劇片名看似浪漫，實則是一部交織懸疑、喪失與愛的情感再生物語。故事圍繞兩對看似幸福的夫妻，一場突如其來的事故徹底打破平靜，而隱藏在背後的「第三個星期五的祕密」，將成為動搖婚姻與信任的致命關鍵。

黃金陣容由蒼井優、中島步攜手夏帆、松山研一同台飆戲，並加入高橋文哉、齋藤飛鳥等新生代演員，層層揭開人性深處的秘密。

幕後更是一大看點！由《silent》金牌編劇生方美久首度挑戰懸疑題材，聯手《四重奏》、《花束般的戀愛》名導土井裕泰。當細膩情感遇上懸疑大師，這對強強聯手的夢幻組合，勢必再創話題高峰！

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

6. 《我明明殺了老公》（私、夫を殺しちゃった）

圖／friDay 影音提供

與丈夫慶太（渡邊圭祐 飾）關係穩定的莉乃（內田理央 飾），迎來了他們的結婚紀念日。不料，同一日，她收到匿名訊息，裡頭的連結是莉乃的先生與一名陌生女子的親密影片。

大受打擊的她，忍無可忍之下，在之後來到酒店，將慶太殺死，而自己也被情婦殺害。沒想到，莉乃卻再度回到紀念日的當天早晨，究竟該怎麼作，才能停止「殺先生」的那一天呢？

《我明明殺了老公》把不倫事件蒙上了一層懸疑的氣息，關不掉的定時器，成為惡夢開端的齒輪，不停將殺掉自己丈夫的莉乃送回那一天，無論她如何殺害對方，都會將她送回原點，「究竟事情是從什麼時候開始變調的？」這句話從莉乃口中說出的話語，或許不僅是對受困於時空循環的無力，也是對這段婚姻的詰問。

本劇改編自赤石真菜的同名熱門漫畫，她的前作《直到破壞丈夫的家庭為止》過去就曾改編為電視劇，還蟬聯多週日本影音串流平台 Tver 收視冠軍，足見此類題材深受觀眾喜愛。對於作品再度獲得改編，赤石真菜十分驚喜，她也透露劇中每個角色雖然渴望被愛，卻同時也在互相傷害。這段交織著愛與復仇的「重來人生」最終將走向何方？絕對值得觀眾拭目以待。

7. 《再見Noir》（さよならノワール）

圖／friDay 影音提供

案件發生後，「逮捕犯人」通常被視為故事的終點。然而，對被害者和他們的家屬而言，真正的考驗或許才正要開始。

《再見 Noir》將鏡頭對準案件開始到落幕後的那段時間中，承受著傷痛的被害者與家屬。警部補黑木夏海（小池榮子 飾），和心理學家石繪梨子（北香那 飾），兩人在「犯罪被害者支援室」，透過協助受害家庭，揪出案件的蛛絲馬跡，也陪伴他們走出傷痛。

黑木曾是暴力團對策科（マル暴）的班長，見識過社會底層的暴力，深諳人性的黑暗，擁有豐富的第一線資歷；而來自帝都大學、擁有心理學專業的石繪梨子，則傾向以理論與分析理解，說話也習慣直言不諱。也因此兩人的合作從一開始便充滿磨合，但這對看似矛盾的組合，卻也漸漸培養出默契。

本劇真正關注的不只是案件本身，而是案件背後那些真實且細膩的人性。這樣的創作風格，正是資深編劇井上由美子最擅長的手法。從《午後人妻》描繪禁忌戀情下，女性對愛情與婚姻的理想與現實；《BG終極保鑣》探討保鑣在責任、信念與人生選擇間的掙扎；到《愛的，學校》透過師生戀的禁忌，觸及教育困境、社會階級等議題，都能看見她關注社會的犀利筆鋒，以及對人性複雜的細膩描繪。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

8. 《GTO》

圖／翻攝 Netflix

如果説，Netflix 原創韓劇《鐵拳教育》的羅華振，在制度內用粗暴的手段，爲破敗不堪的教育現場，敲出一個讓希望透進的裂縫；那麼 1998 年《麻辣教師 GTO》的鬼塚英吉，則用更加毫無章法，且粗暴的方式，拯救那些早已對大人失望的孩子們。

時隔 28 年，熱血教師鬼塚英吉（反町隆史 飾）將重執教鞭。然而，他將面對的是令和年代下，更為複雜的校園環境：升學主義掛帥，凡事講求數據與科技的私立校園。如今的年代，將再次檢驗他的教育理念仍否適用；鬼塚英吉，還是「Great Teacher」嗎？

這次 2026 年全新版本可謂情懷滿滿。不僅再次集結 1998 年的原班製作團隊，包括編劇遊川和彥、導演中島悟，以及執行製作人安藤和久，更邀請到松嶋菜菜子回歸飾演冬月梓。

此外，1998 年版《麻辣教師GTO》曾培養出小栗旬、窪塚洋介等如今活躍於日本影壇的演員們，因而「學生演員群」成為本系列受矚目的焦點之一。因此，此次劇組特別舉辦公開海選，在三個月的時間裡，從約400位報名者中，精挑細選出28位學生演員，究竟他們將與鬼塚英吉擦出什麼樣的火花，也成為本作的一大看點。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

9. 《VIVANT 2026》

圖／friDay 影音提供

2023 年掀起現象級狂潮的日劇神作《VIVANT》，終於宣佈重磅回歸！這次不僅將以「連播兩季」的震撼規格登場，更遠赴亞塞拜然展開跨國拍攝，再次刷新日劇的製作視野。

當年憑藉宏大世界觀與神秘宣傳轟動全網的「別班」，新一季依然貫徹保密風格。令人振奮的是，奢華陣容全員回歸！除了堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李與二宮和也等原班人馬，人氣角色「富榮多拉姆」也將再次登場，更加入林遣都、小日向文世等實力派猛將，星光極其璀璨。

從官方短片《VIVANT NEXT TO YOU》可以推測，新季故事將聚焦於「別班其實就在你我身邊」，拉開一場手段更貼近生活、手段更驚心動魄的諜報對決。

導演福澤克雄更霸氣透漏：「第一季其實只是序章，真正的故事現在才要開始！」前作埋下的重重伏筆都將串聯爆發，這場感官震撼的諜報風暴，絕對值得期待！

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

10. 《氣體人第一號》（ガス人間）

圖／Netflix 官網

後疫情時代，日韓影視的跨國合作再創高峰！由 Netflix 聯手打造的全新科幻懸疑影集《

氣體人第一號》，將 1960 年的東寶經典特攝 IP 進行現代化重塑，兼具超現實驚悚與深刻的社會寫實。

幕後陣容極其豪華，由《噬亡村》導演片山慎三攜手《屍速列車》編劇延尚昊共同操刀。故事始於一場慘劇：大學教授在直播時身體膨脹爆死，自稱「氣體人」（UTA 飾）的神祕男子發出殺人預告，其化為煙霧的非人型態令全社會陷入恐慌。

演員陣容同樣堪稱頂配！小栗旬與蒼井優飾演刑警與記者，試圖剝開真相；林遣都與廣瀨鈴飾演引導輿論的網紅兄妹；竹野內豐與岡部敬史則演繹操弄災難的政商勢力，展開多方角力。

這絕非單純的怪物片，而是以科幻為外殼、切開社會現實的黑闇寓言。深刻揭露災難發生時，各方勢力如何將群眾的「恐懼」提煉為自身利益，直擊人性盲從與權力失衡的最深處。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《Legal Beat 逆轉法庭》（リーガルビート～逆転の法廷～）

圖／東京電視台官網

患有口吃的新人律師泰地空（鈴鹿央士 飾），用饒舌來減緩自己講話不流暢的問題。他與性格古怪且固執的前輩律師星秀幸（稻垣吾郎 飾）、律師事務所所長雪村明日實（小雪 飾）組成個性相差甚多的團隊，接受委託人的各種案件，對抗社會的不公與黑暗。

《Legal Beat 逆轉法庭》的口頭禪是「不打沒把握的仗」，且勝率堪稱 100% 的星律師，對泰地的滿腔理想起初感到憂心，但看著他不顧一切往前衝的身影，重新思考起自己過去「想貼近委託人」的初衷，悄悄改變了他對於案件的堅持。究竟這對凹凸組合會如何磨合，又將產生何種火花，讓人相當期待。

另外，總是避開法庭，嘴上總說著「法律是救不了人的」所長雪村，究竟是什麼樣的原因，讓她決定投身於法庭外的辯護工作；當星被各家律師事務所拒絕往來時，她爲什麼選擇與他組成事務所？法庭辯護的同時，也將一同揭開他們背後的謎團與往事。

12. 《想變得幸福的政宗君》（幸せになりたいマサムネくん）

圖／MBS 官網

面對看似穩定、卻陷入停滯的關係中，一記生活重鎚卻打在了主角吉田政宗（中澤元紀 飾）身上？

《想變得幸福的政宗君》劇如其名，男主角政宗是一個長期為靡不振的小說家，雖然他與女友早川桃花（秋田汐梨 飾）感情長跑十年，但隱藏在這其中的冷淡與不確定，讓男主角陷入了無盡的恐慌之中。

然而，政宗卻在偶然的酒吧應酬中，跟肉食系女子「○○子」（齊藤渚 飾）搭上線，發生了意想不到的一夜情。男主角在愧疚跟沉溺之中徘徊之際，卻意外發現女友居然跟「○○子」是同事關係，越發混亂的三角戲碼，成為了故事的最大看點。

雖然不鼓勵出軌，但這部劇卻如同年輕版的《金魚妻》，把愛情長跑、情感陷入倦怠及裂痕的「大人焦慮」刻劃出來。在現代世界中，這種不是大奸大惡，但極度優柔寡斷、愛找藉口的主角，成為了有點渣男、卻又難以討厭的真實角色。

山浦未陽曾經執導《那孩子的孩子》，該劇以未成年懷孕為主題，以共感代替批判的溫柔視角，將青少年男女面對未知的恐懼、體貼卻又無能為力的「空氣感」處理得極其動人。他認為，不管是哪一個角色，都在朝自己的幸福努力跌倒，他希望能夠不預設立場，溫柔且忠實地記錄下「每一次跌倒的模樣」。

13. 《Last Note》（ラストノート）

圖／富士電視台官網

心疼好友優子被愛情詐騙，一瀨葵（內田有紀 飾）決定主動出擊，把被樋口澄晴（寺西拓人 飾）騙走的幾百萬拿回來。但相處的短暫時光裡，兩人卻都無意間看見彼此脆弱的一面，讓這場逢場作戲悄然變調。

以謊言揭開序幕的成人戀愛，包裹著許多人生難題。因病決定拋棄夢想的一瀨，面對邁入5字頭的年齡，她承擔著社會給予熟齡女性的「社會時間表」，放棄升遷、選擇安逸；背負原生家庭的枷鎖，樋口面對父親的任性妄為，無能為力，更逃不開從事戀愛詐騙的絕境。

他們能否拋開種種因素，讓這段愛情揮發出最終的尾調（Last Note）呢？

或許這就是愛情帶給人類的難題。在片尾響起，椎名林檎所演唱的主題曲〈裸〉，富有文學氣息的歌詞，搭配椎名的時而呢喃、時而嘶吼的獨特嗓音，帶領觀眾更為貼近一瀨與澄晴，感受他們面對愛情時的拉扯與猶疑，體會人類面對愛情到來，欲拆解背後訊號，卻又憂慮將癡迷其中。或許最為原始的「裸」，是為這段相遇的最終解答。

14. 《大機場GATE24》（大空港～GATE24～）

圖／朝日電視台官網

2024 年在《怪物》中，以怪咖新人律師「神波亮子」在台灣爆紅的趣里，即將再度演出全新電視劇。這次，他將變身成「國境守門人」機場海關！

《大機場GATE24》將背景設定在國際交流日益頻繁，走私、跨國犯罪卻也危機四伏的日本。橫向跨部門特攻小組「GATE24」由海關、警察、入境管理局共同組成，試圖在傳統的官僚體系中競爭合作，共同守護日本邊境的安全，是兼具娛樂性、專業度的國門執法佳作！

在劇中飾演海關職員的趣里，雖然知識淵博、洞察力驚人，但極度欠缺社交情商；眞榮田鄉敦則是法務省菁英，一般一眼的性格又嚴守法規，兩人在劇中會產生哪些化學效應，令人相當期待。

本劇編劇丑尾健太郎，他是TBS「日曜劇場」的固定劇本班底，更是擅長撰寫架空組織、硬核故事的實力派編劇。包括《黑色止血鉗》、《半澤直樹》、《下町火箭》都是他的代表作。這次也讓人期待，他將如何「玩轉機場」，把守護國門化為最熱血的一場冒險！

15. 《Strange：伊藤潤二令人夜不能寐的奇妙故事》（ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-）

圖／東京電視台官網

恐怖片是許多人的夏日回憶。今年台北電影節首映的《聰明鎮》，是首部改編自伊藤潤二漫畫作品的華語影集，串連多部知名短篇故事，打造全新世界觀；而本季日劇《Strange：伊藤潤二令人夜不能寐的奇妙故事》，則集結細田佳央太、真木陽子、齋藤潤等多位演員，原汁原味重現伊藤潤二 13 部短篇作品。

〈肋骨女〉對身材的焦慮、〈偷臉賊〉求愛不得後扭曲的執念……伊藤潤二筆下的故事開端，從再平凡不過的日常，甚至一個微小的情緒開始蔓延，接著毫無預警地展開獵奇的發展：〈中古唱片〉使人發狂的專輯、〈父親的心〉化爲真實詛咒的父愛，種種變異皆無法反轉。

最後，畫面嘎然而止，正如〈富夫・紅色高領〉中扶著自己頭的富夫，至今仍深深烙印在許多讀者心中。

為呈現這部深獲讀者喜愛的作品，製作團隊的組成備受關注。電視台邀請山田篤宏、下津優太、近藤亮太三位新生代導演共同執導；腳本統籌則由曾參與電影《入住凶宅請敲門》製作，並擔任《犬鳴村》、《樹海村》、《牛首村》等「恐怖村莊系列」電影編劇的保坂大輔擔綱。他細緻刻畫懸疑故事中潛藏的恐懼和禁忌，揉捻人性心理和社會陰暗面，深獲許多導演和演員的信任，更被認為近年日本恐怖作品重要編劇之一。

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關於我

阿姞

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。