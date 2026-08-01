2026夏季日劇15部大盤點：《你在夏日之中》充滿悸動的青春BL戀曲，松本若菜攜手佐野勇斗「一起可愛」！

2026-08-01 23:33 六六 LiuLiu
2026 夏季日劇。（圖／翻攝網路劇照）
2026 夏季日劇。（圖／翻攝網路劇照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章盤點2026夏季15部日劇，呈現日劇大復興。
  • 重點二：題材涵蓋BL、懸疑、法庭、恐怖與社會寫實。
  • 重點三：《VIVANT 2026》《GTO》與《你在夏日之中》最受矚目。

作者：李雨莘、宋思彤


從紅遍大街小巷的現象級動漫，到攻佔各大影展的大銀幕巨作，日本流行文化總能以多元的形式席捲全球。無論是世界級 IP《鬼滅之刃》、療癒全網的《吉伊卡哇》，還是躍上國際影壇的《國寶》，都再次證明了日本故事跨越國界與世代的強大魅力。

而承載著無數人青春記憶的「日劇」，近年也在串流平台的推波助瀾下，迎來了一場相當精彩的「日劇大復興」。從大膽提升的製作規格，到頻繁的跨國合作，日劇正以大膽突破的姿態破局而出，重新驚豔全球觀眾的眼球。

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延續這股強勁勢頭，2026 年的夏季日劇同樣看點十足，主要能劃分為兩大派系：一派是追求「宏大視覺與大製作」的商業大片；另一派則是深耕「細膩情感與深刻題材」的精緻好劇。

從帶著滿滿懷舊殺回螢幕的熱血經典《GTO》、卡司奢華且規格驚人的諜報巨作《VIVANT 2》，到懸疑張力拉滿的《直到 T 恤乾了為止》，這一季的遙控器可說相當難選！

在這個熱鬧非凡的夏季，究竟有哪些絕不能錯過的話題作品？我們為大家盤點 15 部優質的 2026 春季日劇：

1. 《你的喜歡是無敵的》（君の好きは無敵）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


大公司擔任顧問的草壁杏奈（松本若菜 飾），一天宣布自己財富自由，提早退休，開始做起不同的工作；在新的職場，她遇見偏執的角色設計師瀬尾深月（佐野勇斗 飾）。眼看瀬尾在工作上遭遇剝削，杏奈出手幫助卻弄巧成拙，為了賠罪只好和他一同勇闖角色IP界，朝打造出超人氣角色為目標前進。

你的喜歡是無敵的》以可愛為核心的故事，深入描寫日本引以為傲的「可愛文化」，如何在工作人員的努力、多方協力的過程中誕生。為了讓情節更為貼近現實，劇組特別邀請到創造出 Hello Kitty 與美樂蒂等多個風靡全球IP角色的三麗鷗公司（Sanrio），提供取材協助。

製作團隊則是由《西園寺小姐不做家事》的核心三角（導演、編劇、製作人）回鍋。製作人岩崎愛奈透露，兩年前與松本若菜合作時，就非常相當期待能再次合作，因此極力促成這次的作品。她興奮地說能再次與同樣的團隊工作，讓她每天深深體會到「原來自己是『喜歡』拍戲的！」這股情緒，與「可愛」一般：純粹，而且無敵。

2. 《你在夏日之中》（君は夏のなか）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


平凡的高中生戶田涉（奧智哉 飾），和學校的風雲人物佐伯千晴（杢代和人 飾），因為喜歡電影而成為好友。一天，千晴向涉告白，友情昇華為愛情，進而決定展開電影聖地旅行。這段從高中至大學的戀曲，充滿初戀悸動與酸甜苦辣，為今年的夏季注入青春氣息。

你在夏日之中》改編自同名 BL 漫畫，編劇邀請到曾執筆《40 歲以前想達成的 10 件事情》的齊藤よう；導演則由佐佐木梢氏、芳賀俊擔任，兩人分別曾參與《甜蜜餵食生活》與《25 時，赤阪見》系列。上述三部作品，皆以細膩描寫男性愛戀中酸甜為人所知，讓人相當期待此次三人的合作，會擦出何種火花。

另外，這次更選定福山雅治 16 年前推出的歌曲〈螢〉作為主題曲。這首歌曾作為日劇《美丘》的主題曲，歌詞描繪與摯愛共度時光的美好，與劇中兩位主角的故事相輔相成。接到邀請的福山雅治非常驚喜，不僅爽快地答應，還特別製作混音版，給予劇組使用，更送上祝福：「希望這次的全新版本，能夠悄爲涉與千晴帶來溫暖。」

3. 《告白-第25年的秘密-》（告白-25年目の秘密-）

圖／日本電視台
圖／日本電視台


繼《最愛》將懸疑與深情完美融合後，最新日劇《告白-第25年的秘密-》將「極致守護」推向更病態的邊緣。

任職於化妝品公司的雪村爽太（松村北斗 飾）長年默默暗戀社長千金野瀨麻里子（岡崎紗繪 飾）。當兩人因業務交集時，接踵而來的危機竟與 25 年前的誘拐未遂案緊密相連。這份埋藏四分之一個世紀的情感，究竟是極致純愛還是瘋狂執念？

主演松村北斗再次展現扎實演技，精采挑戰從溫柔切換至病態執著的「雙面性格」。配角陣容同樣亮眼，飾演正義刑警的玉山鐵二，以正直的愛與爽太形成強烈對比；塩野瑛久則飾演唯一知曉爽太「25年秘密」的摯友。

四人在懸疑與情感間微妙拉鋸，維持著令人窒息的恐怖平衡，命運交錯的真相即將隨著謎團揭曉。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

4. 《請保持名偵探原來的樣子》（名探偵のままでいて）

圖／朝日電視台官網
圖／朝日電視台官網


奧田瑛二、吉川愛化身孫女檔，71 歲跟 27 歲的偵探組合，一起解決各種懸疑案件！

這部劇描述擔任小學老師的孫女，從小由祖父拉拔長大，而他在耳濡目染之下成為了推理迷。如今，祖父雖然罹患失智症，但依舊熱愛推理，尤其在面對懸案時，祖父會瞬間恢復睿智，利用清晰理路解開真相！

為了跟祖父多度過寶貴的時光，孫女開始將身邊遇到的各種日常謎題帶給祖父。然而，在解謎的同時，孫女也深刻感受到了祖父病情的不可逆推進，明白別離正悄悄臨近。與此同時，一股難以想像的「陰影」也開始向兩人逼近。

在傳統視角中，失智症患者往往被貼上失能、被照顧者的標籤，不過《請保持名偵探原來的樣子》翻轉了這層關係。劇中的祖父，成為了解決案件的靈魂角色，孫女打從心底地崇拜，也讓失智不再是一件令人哀傷的事情。

寫到這裡，同時也要推薦台灣的紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》，導演徐紫柔用陪伴取代哀傷，特別邀請社區鄰居，陪阿嬤一起拍攝可愛又帶喜感的劇情短片《記憶戰隊》。雖然阿嬤已經在今年初辭世，但他在片中留下的身影，也留下最美好的記憶禮物。

5. 《直到T恤乾為止》（Tシャツが乾くまで）

圖／TBS 官網
圖／TBS 官網


經典電影《扶桑花女孩》近期重映，蒼井優的精湛演技再度引發熱議。而許久未主演電視劇的她，即將以全新作品《直到 T 恤乾了為止》強勢回歸！

這部劇片名看似浪漫，實則是一部交織懸疑、喪失與愛的情感再生物語。故事圍繞兩對看似幸福的夫妻，一場突如其來的事故徹底打破平靜，而隱藏在背後的「第三個星期五的祕密」，將成為動搖婚姻與信任的致命關鍵。

黃金陣容由蒼井優、中島步攜手夏帆、松山研一同台飆戲，並加入高橋文哉、齋藤飛鳥等新生代演員，層層揭開人性深處的秘密。

幕後更是一大看點！由《silent》金牌編劇生方美久首度挑戰懸疑題材，聯手《四重奏》、《花束般的戀愛》名導土井裕泰。當細膩情感遇上懸疑大師，這對強強聯手的夢幻組合，勢必再創話題高峰！

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

6. 《我明明殺了老公》（私、夫を殺しちゃった）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


與丈夫慶太（渡邊圭祐 飾）關係穩定的莉乃（內田理央 飾），迎來了他們的結婚紀念日。不料，同一日，她收到匿名訊息，裡頭的連結是莉乃的先生與一名陌生女子的親密影片。

大受打擊的她，忍無可忍之下，在之後來到酒店，將慶太殺死，而自己也被情婦殺害。沒想到，莉乃卻再度回到紀念日的當天早晨，究竟該怎麼作，才能停止「殺先生」的那一天呢？

我明明殺了老公》把不倫事件蒙上了一層懸疑的氣息，關不掉的定時器，成為惡夢開端的齒輪，不停將殺掉自己丈夫的莉乃送回那一天，無論她如何殺害對方，都會將她送回原點，「究竟事情是從什麼時候開始變調的？」這句話從莉乃口中說出的話語，或許不僅是對受困於時空循環的無力，也是對這段婚姻的詰問。

本劇改編自赤石真菜的同名熱門漫畫，她的前作《直到破壞丈夫的家庭為止》過去就曾改編為電視劇，還蟬聯多週日本影音串流平台 Tver 收視冠軍，足見此類題材深受觀眾喜愛。對於作品再度獲得改編，赤石真菜十分驚喜，她也透露劇中每個角色雖然渴望被愛，卻同時也在互相傷害。這段交織著愛與復仇的「重來人生」最終將走向何方？絕對值得觀眾拭目以待。

7. 《再見Noir》（さよならノワール）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


案件發生後，「逮捕犯人」通常被視為故事的終點。然而，對被害者和他們的家屬而言，真正的考驗或許才正要開始。

再見 Noir》將鏡頭對準案件開始到落幕後的那段時間中，承受著傷痛的被害者與家屬。警部補黑木夏海（小池榮子 飾），和心理學家石繪梨子（北香那 飾），兩人在「犯罪被害者支援室」，透過協助受害家庭，揪出案件的蛛絲馬跡，也陪伴他們走出傷痛。

黑木曾是暴力團對策科（マル暴）的班長，見識過社會底層的暴力，深諳人性的黑暗，擁有豐富的第一線資歷；而來自帝都大學、擁有心理學專業的石繪梨子，則傾向以理論與分析理解，說話也習慣直言不諱。也因此兩人的合作從一開始便充滿磨合，但這對看似矛盾的組合，卻也漸漸培養出默契。

本劇真正關注的不只是案件本身，而是案件背後那些真實且細膩的人性。這樣的創作風格，正是資深編劇井上由美子最擅長的手法。從《午後人妻》描繪禁忌戀情下，女性對愛情與婚姻的理想與現實；《BG終極保鑣》探討保鑣在責任、信念與人生選擇間的掙扎；到《愛的，學校》透過師生戀的禁忌，觸及教育困境、社會階級等議題，都能看見她關注社會的犀利筆鋒，以及對人性複雜的細膩描繪。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

8. 《GTO》

圖／翻攝 Netflix
圖／翻攝 Netflix


如果説，Netflix 原創韓劇《鐵拳教育》的羅華振，在制度內用粗暴的手段，爲破敗不堪的教育現場，敲出一個讓希望透進的裂縫；那麼 1998 年《麻辣教師 GTO》的鬼塚英吉，則用更加毫無章法，且粗暴的方式，拯救那些早已對大人失望的孩子們。

時隔 28 年，熱血教師鬼塚英吉（反町隆史 飾）將重執教鞭。然而，他將面對的是令和年代下，更為複雜的校園環境：升學主義掛帥，凡事講求數據與科技的私立校園。如今的年代，將再次檢驗他的教育理念仍否適用；鬼塚英吉，還是「Great Teacher」嗎？

這次 2026 年全新版本可謂情懷滿滿。不僅再次集結 1998 年的原班製作團隊，包括編劇遊川和彥、導演中島悟，以及執行製作人安藤和久，更邀請到松嶋菜菜子回歸飾演冬月梓。

此外，1998 年版《麻辣教師GTO》曾培養出小栗旬、窪塚洋介等如今活躍於日本影壇的演員們，因而「學生演員群」成為本系列受矚目的焦點之一。因此，此次劇組特別舉辦公開海選，在三個月的時間裡，從約400位報名者中，精挑細選出28位學生演員，究竟他們將與鬼塚英吉擦出什麼樣的火花，也成為本作的一大看點。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

9. 《VIVANT 2026》

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


2023 年掀起現象級狂潮的日劇神作《VIVANT》，終於宣佈重磅回歸！這次不僅將以「連播兩季」的震撼規格登場，更遠赴亞塞拜然展開跨國拍攝，再次刷新日劇的製作視野。

當年憑藉宏大世界觀與神秘宣傳轟動全網的「別班」，新一季依然貫徹保密風格。令人振奮的是，奢華陣容全員回歸！除了堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李與二宮和也等原班人馬，人氣角色「富榮多拉姆」也將再次登場，更加入林遣都、小日向文世等實力派猛將，星光極其璀璨。

從官方短片《VIVANT NEXT TO YOU》可以推測，新季故事將聚焦於「別班其實就在你我身邊」，拉開一場手段更貼近生活、手段更驚心動魄的諜報對決。

導演福澤克雄更霸氣透漏：「第一季其實只是序章，真正的故事現在才要開始！」前作埋下的重重伏筆都將串聯爆發，這場感官震撼的諜報風暴，絕對值得期待！

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

10. 《氣體人第一號》（ガス人間）

圖／Netflix 官網
圖／Netflix 官網


後疫情時代，日韓影視的跨國合作再創高峰！由 Netflix 聯手打造的全新科幻懸疑影集《

氣體人第一號》，將 1960 年的東寶經典特攝 IP 進行現代化重塑，兼具超現實驚悚與深刻的社會寫實。

幕後陣容極其豪華，由《噬亡村》導演片山慎三攜手《屍速列車》編劇延尚昊共同操刀。故事始於一場慘劇：大學教授在直播時身體膨脹爆死，自稱「氣體人」（UTA 飾）的神祕男子發出殺人預告，其化為煙霧的非人型態令全社會陷入恐慌。

演員陣容同樣堪稱頂配！小栗旬與蒼井優飾演刑警與記者，試圖剝開真相；林遣都與廣瀨鈴飾演引導輿論的網紅兄妹；竹野內豐與岡部敬史則演繹操弄災難的政商勢力，展開多方角力。

這絕非單純的怪物片，而是以科幻為外殼、切開社會現實的黑闇寓言。深刻揭露災難發生時，各方勢力如何將群眾的「恐懼」提煉為自身利益，直擊人性盲從與權力失衡的最深處。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《Legal Beat 逆轉法庭》（リーガルビート～逆転の法廷～）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


患有口吃的新人律師泰地空（鈴鹿央士 飾），用饒舌來減緩自己講話不流暢的問題。他與性格古怪且固執的前輩律師星秀幸（稻垣吾郎 飾）、律師事務所所長雪村明日實（小雪 飾）組成個性相差甚多的團隊，接受委託人的各種案件，對抗社會的不公與黑暗。

《Legal Beat 逆轉法庭》的口頭禪是「不打沒把握的仗」，且勝率堪稱 100% 的星律師，對泰地的滿腔理想起初感到憂心，但看著他不顧一切往前衝的身影，重新思考起自己過去「想貼近委託人」的初衷，悄悄改變了他對於案件的堅持。究竟這對凹凸組合會如何磨合，又將產生何種火花，讓人相當期待。

另外，總是避開法庭，嘴上總說著「法律是救不了人的」所長雪村，究竟是什麼樣的原因，讓她決定投身於法庭外的辯護工作；當星被各家律師事務所拒絕往來時，她爲什麼選擇與他組成事務所？法庭辯護的同時，也將一同揭開他們背後的謎團與往事。

12. 《想變得幸福的政宗君》（幸せになりたいマサムネくん）

圖／MBS 官網
圖／MBS 官網


對看似穩定、卻陷入停滯的關係中，一記生活重鎚卻打在了主角吉田政宗（中澤元紀 飾）身上？


《想變得幸福的政宗君》劇如其名，男主角政宗是一個長期為靡不振的小說家，雖然他與女友早川桃花（秋田汐梨 飾）感情長跑十年，但隱藏在這其中的冷淡與不確定，讓男主角陷入了無盡的恐慌之中。

然而，政宗卻在偶然的酒吧應酬中，跟肉食系女子「○○子」（齊藤渚 飾）搭上線，發生了意想不到的一夜情。男主角在愧疚跟沉溺之中徘徊之際，卻意外發現女友居然跟「○○子」是同事關係，越發混亂的三角戲碼，成為了故事的最大看點。

雖然不鼓勵出軌，但這部劇卻如同年輕版的《金魚妻》，把愛情長跑、情感陷入倦怠及裂痕的「大人焦慮」刻劃出來。在現代世界中，這種不是大奸大惡，但極度優柔寡斷、愛找藉口的主角，成為了有點渣男、卻又難以討厭的真實角色。

山浦未陽曾經執導《那孩子的孩子》，該劇以未成年懷孕為主題，以共感代替批判的溫柔視角，將青少年男女面對未知的恐懼、體貼卻又無能為力的「空氣感」處理得極其動人。他認為，不管是哪一個角色，都在朝自己的幸福努力跌倒，他希望能夠不預設立場，溫柔且忠實地記錄下「每一次跌倒的模樣」。

13. 《Last Note》（ラストノート）

圖／富士電視台官網
圖／富士電視台官網


心疼好友優子被愛情詐騙，一瀨葵（內田有紀 飾）決定主動出擊，把被樋口澄晴（寺西拓人 飾）騙走的幾百萬拿回來。但相處的短暫時光裡，兩人卻都無意間看見彼此脆弱的一面，讓這場逢場作戲悄然變調。

以謊言揭開序幕的成人戀愛，包裹著許多人生難題。因病決定拋棄夢想的一瀨，面對邁入5字頭的年齡，她承擔著社會給予熟齡女性的「社會時間表」，放棄升遷、選擇安逸；背負原生家庭的枷鎖，樋口面對父親的任性妄為，無能為力，更逃不開從事戀愛詐騙的絕境。

他們能否拋開種種因素，讓這段愛情揮發出最終的尾調（Last Note）呢？

或許這就是愛情帶給人類的難題。在片尾響起，椎名林檎所演唱的主題曲〈裸〉，富有文學氣息的歌詞，搭配椎名的時而呢喃、時而嘶吼的獨特嗓音，帶領觀眾更為貼近一瀨與澄晴，感受他們面對愛情時的拉扯與猶疑，體會人類面對愛情到來，欲拆解背後訊號，卻又憂慮將癡迷其中。或許最為原始的「裸」，是為這段相遇的最終解答。

14. 《大機場GATE24》（大空港～GATE24～）

圖／朝日電視台官網
圖／朝日電視台官網


2024 年在《怪物》中，以怪咖新人律師「神波亮子」在台灣爆紅的趣里，即將再度演出全新電視劇。這次，他將變身成「國境守門人」機場海關！

 《大機場GATE24》將背景設定在國際交流日益頻繁，走私、跨國犯罪卻也危機四伏的日本。橫向跨部門特攻小組「GATE24」由海關、警察、入境管理局共同組成，試圖在傳統的官僚體系中競爭合作，共同守護日本邊境的安全，是兼具娛樂性、專業度的國門執法佳作！

在劇中飾演海關職員的趣里，雖然知識淵博、洞察力驚人，但極度欠缺社交情商；眞榮田鄉敦則是法務省菁英，一般一眼的性格又嚴守法規，兩人在劇中會產生哪些化學效應，令人相當期待。

本劇編劇丑尾健太郎，他是TBS「日曜劇場」的固定劇本班底，更是擅長撰寫架空組織、硬核故事的實力派編劇。包括《黑色止血鉗》、《半澤直樹》、《下町火箭》都是他的代表作。這次也讓人期待，他將如何「玩轉機場」，把守護國門化為最熱血的一場冒險！

15. 《Strange：伊藤潤二令人夜不能寐的奇妙故事》（ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


恐怖片是許多人的夏日回憶。今年台北電影節首映的《聰明鎮》，是首部改編自伊藤潤二漫畫作品的華語影集，串連多部知名短篇故事，打造全新世界觀；而本季日劇《Strange：伊藤潤二令人夜不能寐的奇妙故事》，則集結細田佳央太、真木陽子、齋藤潤等多位演員，原汁原味重現伊藤潤二 13 部短篇作品。

〈肋骨女〉對身材的焦慮、〈偷臉賊〉求愛不得後扭曲的執念……伊藤潤二筆下的故事開端，從再平凡不過的日常，甚至一個微小的情緒開始蔓延，接著毫無預警地展開獵奇的發展：〈中古唱片〉使人發狂的專輯、〈父親的心〉化爲真實詛咒的父愛，種種變異皆無法反轉。

最後，畫面嘎然而止，正如〈富夫・紅色高領〉中扶著自己頭的富夫，至今仍深深烙印在許多讀者心中。

為呈現這部深獲讀者喜愛的作品，製作團隊的組成備受關注。電視台邀請山田篤宏、下津優太、近藤亮太三位新生代導演共同執導；腳本統籌則由曾參與電影《入住凶宅請敲門》製作，並擔任《犬鳴村》、《樹海村》、《牛首村》等「恐怖村莊系列」電影編劇的保坂大輔擔綱。他細緻刻畫懸疑故事中潛藏的恐懼和禁忌，揉捻人性心理和社會陰暗面，深獲許多導演和演員的信任，更被認為近年日本恐怖作品重要編劇之一。

延伸閱讀


2026 夏季日劇推薦：從《VIVANT 2》到日韓合製《氣體人第一號》，如何看懂「日劇復興」？ 

看日劇的都是老人？黃金時代回不去了？──採訪日劇專家、譯者，分析收視疲軟的「內憂外患」

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關於我

阿姞

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡

精華 FAQ

  • 文章一次整理15部2026夏季日劇，涵蓋青春戀愛、懸疑推理、職場、法庭與恐怖等類型，並以多部重磅卡司與高規格製作凸顯日劇近年的復興趨勢。

  • 最受矚目的包括《你在夏日之中》的青春BL戀曲、《VIVANT 2026》的跨國諜報規格，以及《GTO》的經典回歸；此外，《告白-第25年的秘密-》與《直到T恤乾為止》也以懸疑情感受到期待。

  • 整體來看，2026夏季日劇呈現兩大方向：一是追求大製作、強卡司與續作情懷，二是聚焦細膩情感與社會議題；串流平台與跨國合作也讓日劇的題材與視野更廣。

六六 LiuLiu

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影評、台日劇評、人物專訪、專題趨勢觀察

#蒼井優 #中島步 #松本若菜 #佐野勇斗 #日劇推薦

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

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🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

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✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

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✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

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🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

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1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

圖片來源：나무위키
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挑情醜聞》改編自法國 18 世紀著名情慾小說《危險關係》，同時也是 2003 年裴勇俊、全度妍主演的現象級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的全新重塑劇版。

故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

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#韓劇 #韓國 #池昌旭 #孫藝珍 #孫藝真 #危險關係 #情慾韓劇 #挑情醜聞 #Netflix #NETFLIX

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寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼
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寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
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不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

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【看電影】無厘頭、黑色幽默加上滿滿血漿 稱不上美學但絕對讓觀眾大呼過癮的娛樂爽片—《他們要殺你》

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#黑色幽默 #西堤 #哈利波特 #電影

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.07.31 31
眾所矚目的第三張專輯！Olivia Rodrigo 翻轉厭世形象、展現戀愛的少女情懷！

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睿忒 2026.07.31 27
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