2026-08-02 20:00 巧比。針線包
消失多年的公子哥死黨：當人生劇本破滅，再現時光景已然不同
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：富家死黨昔日揮霍無度，出手闊綽卻因債務纏身而消失多年。
- 重點二：多年後同學會重逢，他才坦言移民只是躲債，人生已徹底翻轉。
- 重點三：歷經風波後他學會惜福，婉拒續攤，只想回家陪伴妻女。
這樣的日子是不是很愜意呢？平靜無難時，歲月靜好，災禍來臨時，風雲變色，
我躺在大床上看著這樣的景色，不禁憶起一件陳年往事。
家中富裕的死黨出手闊綽，買東西不看價錢，只問是否喜歡，反正都能「爸爸買給他」，不夠就說，
某一天暑假結束，他沒有回來，大家都說全家移民海外了。多年後的同學會，他樸素現身，第一句話就是好想你們，
酒過三巡大夥說起近年的遭遇，這時候我們才知道他當年發生的事，移民只是為了躲債，他沒有細說，我們也沒有追問，後來的故事就是一杯又一杯，但我很開心，因為他現在一切安好。
瞬間，就是老天爺的劇本，
美好，全憑選擇的角度，
破滅，考驗你能否再起的決心。
臨別前，朋友用力搭著我的肩膀說：「當年青春狂妄，如今不過癡人說夢」，索性親自走過這一路，懂了生活，學會惜福，珍惜感恩，今晚知道大家都好，他很開心。
有人提議換一家繼續喝，他淡淡的說：「妻女都在家，吃頓飯就好。」
現在的他不是年輕的模樣，日子改變了他，看著玻璃窗反射出我的身影，
不知我，又變了多少呢？
精華 FAQ
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故事寫一位家境富裕、過去揮霍的死黨，當年突然消失，多年後在同學會重現。眾人才知道他曾因債務問題離開，如今人生觀已經完全改變。
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因為他在暑假後就沒有再回來，外界普遍以為是全家移民海外。直到多年後重逢，他才透露真相其實是為了躲避債務，並非真正搬家。
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文章透過昔日富家子弟的轉變，表達人生劇本常會翻頁，榮華與破滅都只是片刻。真正重要的是經歷挫折後能否重新站起，並懂得珍惜當下。
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