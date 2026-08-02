2026-08-02 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【看電影】短短十幾秒的勝負 承載的是面對人生的態度與哲學—《一百公尺》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《一百公尺》以短距離賽跑切入，探討運動、壓力與人生哲學。
- 重點二：富樫與小宮因不同跑步信念，在追逐勝利中逐漸迷失自我。
- 重點三：影片藉百米賽跑映照人生選擇，卻受Netflix翻譯品質拖累。
「跑步」可以說是最單純的運動，過去也曾聽過不少人因為覺得無聊而對它產生反感；或許就是因為這樣的刻板印象，讓不少讀者與觀眾對三浦紫苑的《強風吹拂》印象深刻，並且第一次看見這項運動獨特的魅力。然而，相對於長距離的馬拉松式競走，改編自日本漫畫家魚豊作品的動畫《一百公尺》則選擇了短距離的賽跑作為主題，嘗試在這個極度講求速度及爆發力的世界，探討對於運動、對抗壓力與人生態度的哲學。
《一百公尺》主角富樫從小就是個擅長跑步的人，不只連連打破紀錄，甚至被認為是這項運動的新未來；另一方面，某天轉到班上小宮則是把跑步當成一種逃避現實的方式，儘管總是不得要領，卻依舊逼迫自己邁開腳步。同樣的運動、不同的態度，讓兩人的百米賽道從此走向不同的道路，一個是把跑步當成人生的價值所在，另一個則企圖從中找到人生意義；從國小、高中到職業選手，他們在不同的階段相遇，以不同的信念奔跑，卻不約而同迷失在追求勝利的過程當中，他們各自有過勝負，到頭來卻發現自己或許一直都搞錯了重點。
原本以為只是單純的熱血動畫，《一百公尺》卻在持續重複這短短十幾秒的比賽過程中，延伸出大量值得思考的哲學。劇中有一句台詞是：「只要能夠在百米賽跑中獲勝，人生所有的問題都能迎刃而解。」一開始其實不太能理解，隨著劇情演進才會意識到它談的早就不是單純的跑步或運動，而是一種面對困難、壓力與人生的態度。
除了天才主角富樫、把跑步當成人生意義的小宮，片中的主要跑者還有眾人追逐的財津、萬年老二海棠，以及受到富樫刺激與傷勢影響一度退出賽場的前輩仁神，這些跑者各自因為不同的信念而跑，並且也反映著他們自己的人生哲學。儘管多少會疑惑跑者是否真的會有那麼多的內心戲，卻依舊因為他們各自發出的感觸而開始反思。
作為一個代表，「百米賽跑」可以轉化成各種我們人生熱愛的事物，因此那些跑者的思想，也會讓觀眾反思自己的人生，進而因為我們各自的選擇，對特定的主角產生認同。只可惜現在獨家播映的Netflix翻譯真的不優，甚至連到底是中學、高中或大學都傻傻分不清楚，讓這部精彩的作品失色了不少。
看似關於跑步，卻又絕對不僅僅是跑步，相對於《強風吹拂》，《一百公尺》用了另一種極端來呈現這個運動的迷人之處。看完整部電影之後，或許也有種人生就像是跑百米的感覺，而能夠看見什麼風景、有怎樣的感觸，都取決於我們決定如何跑完這短短的旅程。
精華 FAQ
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它不只是講跑步，而是把短短十幾秒的百米賽跑，延伸成對運動、壓力、勝負與人生態度的思考，讓觀眾看見競速背後的哲學意義。
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富樫把跑步視為人生價值與天賦所在，小宮則把跑步當成逃避現實、尋找生命意義的方式。兩人的差異讓賽道成了各自人生觀的投射。
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文章認為《一百公尺》把百米賽跑拍出強烈的哲學層次，能引發觀眾反思自己如何面對人生；但Netflix翻譯不佳，削弱了作品的完整表現。
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