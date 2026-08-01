2026-08-01 11:34 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】果農、果販與充滿韌性卻逐漸崩塌的台灣「水果王國」—《摩天嶺俱樂部》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《摩天嶺俱樂部》從果農與果販家庭出發，描繪台灣水果產業全貌。
- 重點二：作品呈現水果王國名號背後，農業高齡化、外銷困境與市場生計壓力。
- 重點三：作者藉回鄉調養與觀察家人，記錄地方勞動者的韌性與求生故事。
以前，我曾以為台灣是「水果王國」，但走近細看，看到的卻是種水果之艱辛、賣水果如賣命。水果王國已處在崩落邊緣，有一幫人卻仍守在第一線撐起國本。吃果子拜樹頭。而我所寫的，是一群在自己家鄉，拚命到最後一刻的人。
被稱為「台灣甜柿故鄉」，位在台中和平區的「摩天嶺」是作者廖哲琳的故鄉，但直到為了在生育期間調養身體回到這裡，她似乎才真正能夠細細地觀察這個地方，以及在這塊土地上努力求生的家人們。從果園、農舍到市場，跟著她的目光，台灣水果產業的輪廓展現在讀者面前，同時我們也會看見一路走來始終充滿韌性的「水果王國」，如今卻越來越渺茫的命運。
果販與果農之女眼中的「水果王國」
上次去買水果是什麼時候？這個問題似乎也暗示著水果在現代人的生活當中越來越稀薄的存在感，儘管手搖店越來越常出現與水果有關的品項，買水果的經驗與挑水果的技藝卻逐漸在年輕世代失傳。對比台灣「水果王國」的名號，以及馳名國際的改良技術，這樣的轉變更讓人感到疑惑，《摩天嶺俱樂部》提到關於水果產業的種種，則更進一步顯現「水果王國」正在崩壞當中。
「摩天嶺俱樂部」取自於父親的 工寮，整本作品則分成「山上」與「山下」兩個部分，並且各自包含「果園生長」、「果農生存」，與「果市生意」、「果販生計」等各兩個次要章節。從它們的名稱，可以大概了解它們分別想要表達的面向，並且綜合起來讓《摩天嶺俱樂部》成爲一幅台灣水果產業的眾生相。
父輩是果農，母親的事業則在水果批發及零售，這種一條龍的產業關係，為作者呈現這些後台景象提供了絕佳的條件。包含甜柿在台灣的發展史、中部果農生態、本土農業高齡化、移工如何參與，以及批發的眉角、零售攤販各自的生命故事，雖然這些文字的出發點是家庭羈絆，卻同時輻射出了廣闊的產業風景。
「你寫這些歹命的小教事，市場每個人都有，要寫寫不完啦！但是現在會紅的書，都是教你怎麼把一句話說得很漂亮。」
已在崩落邊緣的水果王國 與其中堅毅求生的人們
或許就像作者的母親在書中的反饋，《摩天嶺俱樂部》大概很難達到暢銷榜等級，但它呈現的其實是台灣社會極少看見、並且經常被忽略的一個部分，而「水果王國」的名號，更有很大一部分是由他們撐起。近年來因爲外銷事件，讓農產的產銷不時會躍上媒體版面，但除此之外呢？
《摩天嶺俱樂部》對於作者是一場和解，但藉由這樣一位農產家庭子女的發聲，也能讓更多相關產業有更多機會被理解。閃耀著台灣人民自古以來堅毅求生的精神，這些商販與農民以各自的方式成為社會運轉的一份子，如此的生命與付出，也值得更多肯定與尊重。
精華 FAQ
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本書以作者自身的果農、果販家庭為核心視角，從果園、農舍到市場一路追蹤，呈現甜柿產業、批發零售、生計壓力與地方勞動者的日常面貌。
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文章認為這個稱號背後其實充滿危機，包含產業高齡化、年輕世代與挑果經驗流失、外銷與產銷問題等，顯示水果王國正走向崩落邊緣。
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作者因生育期間回到故鄉調養，重新細看家鄉與家人，進而寫下這本書。作品不只是一場自我和解，也讓外界看見常被忽略的農民與果販付出。
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