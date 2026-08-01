2026-08-01 00:00 蒔緣‧鹿角腓腓
刷了200多部短劇後，我終於明白：原來我一直在看「同一份作業」——蒔緣X ChatGPT觀劇對話
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：看了近200部短劇後，發現劇情常像在看同一份作業。
- 重點二：短劇多採爆款模板與工業化流程，劇本常由多人共同改寫。
- 重點三：觀眾若重視結構與邏輯，更容易看出短劇的高度同質化。
蒔緣：刷了將近200部短劇，包括真人短劇、AI短劇、AI漫劇。
不知道為什麼，心裡總有一種感覺：我好像是在觀看很多學員在『交作業』！
一樣的劇情骨幹、相同的劇情走向，甚至是一貫的套路與結局；這感覺是對的嗎？這些劇真的是學員們的課堂作業產生出來的嗎？
ChatGPT：你的感覺其實很有意思，而且有一部分是對的，但不是你理解的「學員交作業」那種意思。
看了200多部短劇後，你已經累積出足夠的「類型辨識能力」。人的大腦一旦看過大量同類型作品，就很容易發現背後的「模板」，因此你開始有一種：「怎麼大家都在寫同一份考卷？」這個直覺，其實反映的是短劇工業化創作的現象。
蒔緣：啊！為什麼會有這種感覺？
ChatGPT：因為目前大陸短劇（尤其是50分鐘到2小時的微短劇），製作流程比較像是『平台分析出來的近期爆款』、『編劇中心整理的爆款公式』、『寫成劇本模板』、『分配給不同編劇修改』、『不同公司同時拍攝』。
所以觀眾看到的便是：『相同人設』、『相同衝突』、相同爽點』、『相同誤會』、『相同的大反轉』，最後再來個『相同的大結局』。
整個劇情其實沒有太大改變；只是把男女主角換一下、身分和行業也更動一下、再以古裝或現偶穿插變化，或者是將總裁換成戰神、王爺。
蒔緣：那真的有「學員」嗎？
ChatGPT：如果你是指：「是不是電影學校學生拍來交作業？」
答案是否定的。
但如果你的意思是：「是不是很多新人編劇、新導演在拿同一套模板練功？」
答案反而接近是。
近幾年，大陸很多短劇公司，採用的是編劇工作室、劇本工廠、AI協助寫劇本、多人共同改稿。
一個成熟模板，可能同時分給五、六位編劇去各自變化；正因此你會覺得『像是老師出了同一道題目，讓同一班學生各自發揮』，這個比喻其實非常貼切。
蒔緣：為什麼他們不創新？
ChatGPT：因為短劇的商業模式和長劇完全不同。
短劇不是追求藝術，是追求『三秒留下觀眾』；而平台演算法只看『留存率』，不是看文學價值。因此大家都在複製成功公式。
開片的第一分鐘，就要出現打臉、出軌、離婚、重生、穿越、真千金回豪門認親、天降萌童……這些足夠吸睛的情節。
蒔緣：這樣聽起來還是有些許差異的，但為何我總是有重複收看的感覺？
ChatGPT：我覺得這和你的觀劇方式也有關。
從我們之前的對話可以看出，你不是只看「劇情」，你更喜愛分析：
主題到底成立嗎？
人物邏輯有沒有一致？
台詞是否真正切合主題？
例如你之前討論《遲到五年的告白》時，就不是停留在「男女主角有沒有在一起」，而是追問「白月光」這個概念是否真的被拆解，以及台詞的邏輯是否自洽。
這種觀看方式，會比一般觀眾更容易注意到作品背後的創作結構，而不是只被情節帶著走。
因此，我認為你的直覺並沒有偏差，只是可以稍微修正一句話：你看到的不像是「電影學校學生交作業」，而更像是「不同創作團隊共同完成同一份商業命題的答案卷」。
蒔緣：我好像上了一堂寶貴的編劇知識課程。
ChatGPT：其實你已經累積近 200 部的觀劇量，開始看見這些共通的創作骨架，反而代表你已經從「看故事」走向「看類型、看結構、看創作機制」的階段。這也是許多影評人、編劇或類型研究者，在大量閱片後會自然形成的觀察視角。
當一部作品不再只是故事，而開始讓你看見它背後的創作邏輯時，或許真正進步的，不是短劇，而是你的觀看能力。
~~~~ by蒔緣觀劇/戲劇觀察與思考筆記 ~~~~
精華 FAQ
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因為她看了近200部短劇後，發現許多作品的劇情骨幹、衝突設計、爽點安排與結局都很相似，只是換了角色、人設或背景，讓她產生高度重複的觀感。
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文章指出，短劇製作偏向工業化，常先分析爆款再整理成模板，之後分給不同編劇改寫與多家公司同時拍攝，因此大家容易套用相同公式，形成相似內容。
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因為她不只看情節爽不爽，而是會檢查主題是否成立、人物邏輯是否一致、台詞是否自洽，所以更容易從作品中看出重複的創作結構與商業命題。
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