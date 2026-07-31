2026-07-31 21:17 女子漾／編輯周意軒
《這一秒過火》慕容清渝是誰？付辛博7部代表作，曾是井柏然男團隊友
陸劇《這一秒過火》不只有張凌赫與王楚然的虐戀引發討論，飾演慕容清渝的付辛博也憑藉沉穩氣場受到關注。劇中的慕容清渝是慕容家重要成員，身處家族權力與情感糾葛的核心，與張凌赫飾演的慕容清嶧有不少對手戲，也成為推動劇情發展的關鍵人物。其實付辛博早在2007年便踏入演藝圈，還曾與井柏然組成男團「BOBO組合」。從選秀偶像、歌手一路轉型成演員，近年更以《慶餘年2》大皇子重新受到觀眾關注。以下整理付辛博的出道經歷與7部代表作品，一次認識《這一秒過火》裡的慕容清渝。
《這一秒過火》慕容清渝是誰？
付辛博在《這一秒過火》中飾演慕容清渝，是慕容家權力版圖中不可忽略的人物。比起慕容清嶧冷峻、偏執又充滿攻擊性的性格，慕容清渝顯得更加成熟克制，舉手投足帶有家族長兄般的穩重氣質。
隨著任素素以「方牧蘭」身分重新現身，人物之間的關係也變得更加複雜。慕容清渝不僅被捲入慕容家的內部鬥爭，也牽動任素素與慕容清嶧的感情發展，讓這名男配角的選擇成為劇情重要轉折。
付辛博參加選秀出道，曾與井柏然組男團
付辛博1987年3月5日出生於陝西西安，2007年參加東方衛視選秀節目《加油！好男兒》打開知名度，之後與同屆參賽者井柏然組成「BOBO組合」，正式以偶像歌手身分出道。
BOBO組合曾是中國早期選秀男團代表，付辛博與井柏然憑藉青春外型與舞台魅力累積大批粉絲。團體活動逐漸減少後，兩人分別展開個人發展，井柏然轉戰電影圈，付辛博則同時經營歌唱與戲劇事業。
2011年，付辛博推出個人專輯《付辛博，一個人》，之後將演藝重心逐步轉向戲劇。從古裝偶像劇、奇幻冒險到都市情感作品，他陸續累積不同類型的角色，近年也逐漸從青春男主角轉型為更成熟、有故事感的男性角色。
付辛博代表作1.《忠烈楊家將》
2013年上映的古裝戰爭電影《忠烈楊家將》，是付辛博早期具有代表性的電影作品之一。他在片中飾演楊七郎，與鄭伊健、周渝民、林峯、吳尊等演員共同詮釋楊家將的忠烈故事。
楊七郎個性直率衝動，也是楊家七兄弟中年紀最小的一位。付辛博透過這部作品挑戰戰爭、動作與兄弟情感戲，也開始擺脫單純的男團偶像形象。
付辛博代表作2.《青丘狐傳說》
古裝奇幻單元劇《青丘狐傳說》改編自《聊齋志異》中的多段故事，付辛博在〈胡四相公〉單元中飾演王富曲。劇中融合狐仙、奇幻與愛情元素，付辛博也以古裝扮相展現深情溫柔的一面，成為他轉戰戲劇後較受到觀眾注意的作品之一。
付辛博代表作3.《最好的安排》
都市愛情劇《最好的安排》由付辛博、穎兒與王耀慶主演，故事描寫職場女性面對愛情、工作與人生選擇時的掙扎。付辛博飾演個性率真、不願受到傳統框架束縛的徐天，與穎兒飾演的趙子慧發展感情。值得一提的是，付辛博與穎兒後來也從合作夥伴成為現實生活中的夫妻，因此這部作品對兩人的粉絲而言別具意義。
付辛博代表作4.《慶餘年2》
付辛博近年最具討論度的角色，莫過於《慶餘年2》中的南慶大皇子。大皇子長年駐守邊境，外型看似威嚴強勢，個性卻相當直率，面對感情時甚至帶有意外的憨厚與可愛。
他與北齊大公主之間的互動，替緊張的權謀劇情增加不少輕鬆笑點。付辛博也成功演出角色嚴肅外表下的反差感，讓許多新觀眾重新注意到他，甚至驚訝發現大皇子竟是當年與井柏然組成BOBO組合的偶像歌手。
付辛博從男團偶像轉型成熟演員
從2007年參加選秀至今，付辛博已在演藝圈發展近20年。早期的他以偶像歌手與青春男主角形象為人熟知，隨著外型、年齡與演技逐漸成熟，近年開始接演皇子、兄長及身處權力核心的角色。
《慶餘年2》的大皇子讓付辛博迎來新一波討論度，《這一秒過火》的慕容清渝則再次展現他的沉穩氣質。相較張凌赫飾演的慕容清嶧充滿侵略性，付辛博更像是慕容家裡冷靜克制的力量，兩人一冷一穩的兄弟組合，也成為劇中值得關注的看點。