潮人都在爬山露營？「輕奢露營」讓女生也能優雅享受自然的玩法

2026-07-31 14:56 台灣房地產知識通
潮人都在爬山露營？「輕奢露營」讓女生也能優雅享受自然的玩法
潮人都在爬山露營？「輕奢露營」讓女生也能優雅享受自然的玩法

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：輕奢露營主打免搭帳、免裝備的一站式入住體驗。
  • 重點二：獨立衛浴、精緻餐飲與美學佈置提升戶外舒適感。
  • 重點三：大地色穿搭、防曬防蚊與保暖準備能讓旅程更優雅。


近年戶外風潮轉型，「輕奢露營（Glamping）」成為兼具質感生活與自然體驗的新興生活型態。傳統露營常因裝備重、搭帳繁瑣與衛浴不便讓許多女性望而卻步，而輕奢露營透過免搭帳免裝備服務、獨立衛浴、風格美學佈置與精緻野奢餐飲，提供輕鬆且優雅的戶外體驗。本文客觀解析輕奢露營的核心特質、裝備挑選與風格規劃指南，助您無痛解鎖質感戶外之旅。

一、 前言：戶外美學質變，從「野外生存」到「輕奢生活」

過往提及爬山與露營，大眾腦海中浮現的常是背負重裝、攀爬陡峭山道、野外搭帳及應對不便衛浴的堅毅形象。這類傳統重裝露營雖然具備高度的挑戰性與成就感，卻也因較高的門檻，將許多希望親近自然、追求舒適度的族群拒之門外。

然而，隨著「山系美學」與「戶外生活風格」的普及，露營已不再只是單純的野外生存挑戰，而是演變成一種展現個人品味與生活態度的型態。

「輕奢露營（Glamping，由 Glamorous 與 Camping 組合而成）」應運而生。它打破了傳統戶外活動的刻板印象，將高質感的居住體驗、美學設計與精緻餐飲融入大自然環境中。這種「無需重裝負負、也能優雅擁抱自然」的玩法，吸引了廣大潮流人士與女性族群，成為當代休閒旅遊的熱門選擇。

二、 為什麼女性特別偏愛「輕奢露營」？四大核心優點解析

輕奢露營之所以能迅速席捲戶外市場，關鍵在於它精準解決了傳統露營對於女性與戶外新手最常面臨的痛點：

1. 免搭帳、免裝備，輕鬆入住（免除重勞力）

傳統露營需要自行準備帳篷、天幕、睡袋、折疊桌椅及烹飪器具，不僅事前整備繁瑣、車廂空間吃緊，抵達營地後還需耗費大量體力搭帳與搭設天幕。輕奢露營則提供「一站式服務」，營地已預先搭設好堅固美觀的神殿帳、神木帳或奢華球型帳，並配備床墊、冷暖氣及完整家具，實現真正的「行李箱一拉即可入住」。

2. 獨立衛浴與飯店級備品（解決衛生與隱私痛點）

傳統露營區的公共衛浴常面臨排隊時間長、環境潮濕或昆蟲干擾等問題。現代高品質的輕奢露營區多規劃有乾濕分離的獨立衛浴，甚至配備免治馬桶、恆溫熱水系統與高級沐浴備品，讓女性在戶外活動一整天後，依然能享有乾淨、舒適且具備隱私的梳洗體驗。

3. 絕佳的自然景觀與拍照美學（滿足社群分享與美感）

輕奢露營高度重視空間的視覺營造。從北歐風木質家具、波西米亞風編織毯、暖色系串燈到大地色系的戶外裝備，整體風格呈現極高的審美水準。營地多選址於森林、山谷或湖畔等絕佳地理位置，讓人在親近自然的同時，隨手就能拍出具備視覺質感的戶外大片。

4. 精緻野奢餐飲服務（告別繁瑣炊事）

無須自行備料、洗菜與收拾油膩的餐具。許多輕奢露營 package 包含了主廚等級的無菜單料理、精緻海陸燒烤套組或精緻下午茶，甚至配備專人代烤與調酒服務，使戶外用餐轉化為一場優雅的饗宴。

三、 女生優雅體驗輕奢露營的 4 大穿搭與隨身指南

即使是無需搬運裝備的輕奢露營，身處戶外自然環境，合理的穿搭與隨身準備依然能顯著提升旅程的舒適度：

1. 大地色系「洋蔥式」機能穿搭

山區溫差大，建議採用多層次穿搭法。可選擇卡其、米白、橄欖綠或暖棕等大地色系，不僅能完美融入自然景觀，視覺上也具備高質感。內層選擇排汗透氣材質，中間層配置保暖抓絨或輕薄羽絨，外層則選用具備防風防潑水功能的戶外風衣。

2. 兼具抓地力與美感的戶外鞋款

營地碎石路或草地常有晨露，避免穿著高跟鞋或薄底平底鞋。建議挑選具備防水機能（如 Gore-Tex）且底紋抓地力佳的低彩度戶外健行鞋或休閒越野鞋，既能確保行走安全，又能維持整體穿搭風格。

3. 防曬與環境友善保濕護膚

戶外紫外線強烈，應攜帶寬簷防曬帽與太陽眼鏡。保濕與防曬產品建議挑選成分單純、海洋友善的配方，避免對營地周邊的自然生態造成化學負擔。

4. 物理防蚊與溫差防護

自然環境難免有蚊蟲，除了攜帶天然精油成分的防蚊噴霧外，傍晚溫度下降時，穿著輕薄長袖長褲亦是防蚊與保暖的最佳物理防線。

四、 常見問題解答 (FAQ)

Q1：完全沒有露營經驗的女生，第一次體驗輕奢露營需要注意什麼？

解答：第一次體驗建議選擇「全包式營地」，即包含一泊二食及獨立衛浴的方案。預訂前可向營地確認房內是否配備冷暖氣機與吹風機，並了解山區夜晚溫度狀況，準備適當的保暖衣物即可輕鬆前往。

Q2：輕奢露營區通常可以攜帶寵物嗎？

解答：這取決於各營地的規定。許多輕奢露營區為了維護內部高檔床墊與波西米亞地毯的整潔，設有禁帶寵物的限制；但也有部分營地特別規劃了「寵物友善專區帳篷」。若計畫帶寵物前往，務必在預訂前向營方確認寵物入帳規定與相關清潔費用。

Q3：萬一遇到下雨天，輕奢露營的體驗會大打折扣嗎？

解答：相較於傳統露營，輕奢露營對天候的抗性高出許多。品質優良的輕奢露營帳篷多採用高磅數防水帆布與架高木地板設計，內部設有堅固的結構與冷暖氣系統。聽著雨聲在舒適的室內享用美食或閱讀，反而能體驗另一種詩意與放鬆的戶外氛圍。


五、 結論：以舒適的方式，重新建構與自然的連結

「輕奢露營」的興起，並非否定傳統戶外活動的價值，而是為現代忙碌的都市人提供了一種更具包容性、更平易近人的選擇。

它讓親近自然不再與繁重、不便劃上等號。

透過貼心的服務、優雅的美學設計與舒適的居住環境，不論是戶外新手或追求質感的女性，都能無後顧之憂地走進森林與山谷，在星空與微風中釋放壓力，重新找回生活與自然的和諧節奏。

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精華 FAQ

  • 因為它把傳統露營最麻煩的搭帳、搬裝備和衛浴不便都簡化了，改成一站式入住；同時兼具舒適床墊、獨立衛浴與漂亮場景，降低心理與體力門檻。

  • 建議優先選擇含一泊二食與獨立衛浴的全包式營地，並確認是否有冷暖氣、吹風機與夜間溫度資訊；若同行有寵物，也要先問清楚營地是否允許攜帶。

  • 可採大地色系洋蔥式穿搭，內層排汗、中層保暖、外層防風防潑水；鞋款選抓地力好的戶外鞋，另備防曬帽、太陽眼鏡、防蚊用品與輕薄長袖更安心。

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#露營 #女性 #女生 #懶人露營

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海

2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚

2026-07-24 09:27 胡靖韋
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博
《功夫女足》遭轟梗老、特效假 鐵粉拆解4層深意平反：你根本沒看懂周星馳！小時候看笑話，長大後全是眼淚。圖片來源：微博

批《功夫女足》好難看？那是你不懂「辛金卯月」的孤傲，與周星馳藏了 20 年的告別！

當我看到大陸主持人林海在看完《功夫女足》後，在網路上留下那句「星爺，不欠你了好難看。」，甚至大言不慚地補充「梗是老的、演員是過火的、劇本是脆弱的」時，作為一個從小看星爺電影長大的影迷，我內心感到無比不爽，妳更本不懂星爺。

​這些自以為「客觀」的評論家，真的懂周星馳嗎？他們帶著高高在上的姿態，自以為是在「還電影票」，卻根本看不出星爺藏在電影裡最深層的悲憫與自我和解。我分享那些被忽視的細節、被誤解的用心，以及星爺用一生在電影裡佈下的局，徹徹底底說清楚。

第一層誤解：所謂的「特效假」與「梗老」，是你不懂的「反精緻」美學

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人跟林海一樣，一走出戲院就批評《功夫女足》特效粗糙、AI感重，但他們這部總投資高達 3.8 億元人民幣的電影，有將近四成（約 1.5 億元）的預算全砸在特效上！ 全片超過 1200 個特效鏡頭，由操刀過《流浪地球》、《哪吒》的頂尖視效團隊「藝匠視效」負責，手握硬實力科幻代表作的頂尖團隊，難道做不出逼真的畫面？

這種「粗糙」與「虛假」，是導演周星馳主動要求的「反精緻」選擇，視效團隊透露，他們專門定制了這種反常規的視覺效果，刻意弱化真實質感、放大招式的荒誕趣味，這才是「周氏無厘頭漫畫風格」的正宗延續。

片中「守門員變僵硬被抬下場」的橋段，明知是假人卻能在路演現場引發爆笑，印證了「粗糙感」本身就是笑點來源。那些批評「梗老」的人，永遠只停留在尋求「即時滿足」的低階刺激。周星馳的喜劇，從來不是為了解決你當下的無聊，而是用最荒誕的形式，去解構最沉重的現實。

​如果你覺得不好笑，那是因為你大腦預期要吃甜點，送上來的卻是苦咖啡，這種預期心理的錯位讓你產生了不適。就像 1995 年《大話西遊》剛上映時被痛罵「不知所雲」，直到多年後觀眾經歷了愛恨別離，才猛然看懂那超越時代的藝術價值。

​《功夫女足》現在面臨的兩極化評價（豆瓣 6.6 分對比貓眼 9.4 分），正是這種認知時差的再次重演。

第二層誤解：看不懂《功夫女足》裡的「傷官見官」，就別說你懂周星馳

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

我看了周爺的八字核心性格是日柱辛金與月柱午月、正官與傷官的自我拉扯。辛金代表精緻、敏感、孤傲與對卓越的偏執追求，這解釋了他在片場為何是個完美主義的暴君。

丙午正官代表體制與規矩，這兩者的衝突，造就了他電影裡永遠的主題：想反抗體制、卻被體制壓得喘不過氣的小人物。他的年柱是「壬水傷官」，代表天馬行空的才華與反傳統的幽默感，「傷官見官」在命理上是衝突，但在他的電影裡，這就是創作密碼：他用最荒謬的笑料（傷官），去解構最沉重的現實（正官）。

到了 2026 丙午年，流年直接與他的月柱「丙午」形成「伏吟」，伏吟代表重疊、再現，是一場與自己深刻的生命回顧與內心情感的海嘯，在《功夫女足》裡，我們看到了這種極致的內省與和解。

當年的《少林足球》，五師兄是一定要打入決賽、獲得冠軍，有一種對勝利極度強烈的渴望，在《功夫女足》中，星爺的表達完全相反，主角到後面不再執著於輸贏，而是純粹享受比賽本身，最終致勝的一球甚至帶有一種「反高潮」的處理。

這才不會是他江郎才盡，而是那個曾經用「傷官」去憤怒對抗體制的星爺，在歷經歲月後，選擇了與現實、與自己的執念達成和解。

他放下了當年那種必須贏的狠勁，轉而告訴現在被內卷、焦慮籠罩的年輕人：不必執著輸贏，堅持熱愛本身就是勝利，那些批評劇本脆弱的人，根本看不懂這份看破不說破的慈悲與釋懷。

第三層誤解：你以為他在賣情懷？其實這是他藏了 20 年的私心與告別

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

很多人批評《功夫女足》只是《少林足球》的「換皮復刻」，但只要你細心看，這部電影裡藏著的，全是周星馳對過往歲月的深情與不捨。片尾彩蛋中，鏡頭掃過觀眾席，六師弟坐在一旁，而阿星的背影出現，腳上穿著《少林足球》裡阿梅親手縫製卡通圖案的舊球鞋，最讓人淚崩的是，阿星與六師弟中間，特意留出了一個空位。

​沒有任何文字說明，但所有老影迷都知道，那個位置，是留給他一生的黃金搭檔「達叔」的。

劇組也邀請達叔兒子一起入戲，甚至專門從吳孟達家屬手中借來了當年《少林足球》的原版手寫拍攝手稿，作為片中教練的戰術筆記本，這不是賣情懷，這是跨越生死、無聲的思念與告別。

電影裡還出現了《喜劇之王》尹天仇的標誌性道具《演員的自我修養》，以及《功夫》裡代表純真與治癒的棒棒糖。這些細節串聯起了他四十多年的演藝生涯。

周星馳已經 64 歲了，他清楚自己沒辦法一直站在鏡頭前，所以他在這部電影裡，刻意給了張藝興、迪麗熱巴等年輕演員大量的發揮空間，甚至手把手教張藝興復刻《國產凌凌漆》梳頭的經典動作。他這是在為無厘頭喜劇尋找接班人，他希望這種為底層小人物發聲的喜劇形式，不會隨著一代人的老去而消失。

第四層誤解：小時候看全是笑話，長大後看全是眼淚

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

周星馳電影最厲害的地方，在於「悲喜同源」的極致反差，他習慣把生存的掙扎、愛情的錯過，用最低俗、誇張的笑料包裝起來。就像一顆糖衣錠，當下看只覺得甜，等到幾年後、十幾年後，現實的生活把那層糖衣磨光了，裡面的苦澀與後勁才真正擴算開來。

​《功夫女足》聚焦了一群平均年齡 35+、被外界看扁的女性。張小斐飾演的雙雙和迪麗熱巴飾演的鈺瓏（致敬當年的「玉面雙飛龍」），她們背負著原生家庭的創傷或是婚姻的失敗。

這不是一部簡單的體育喜劇，它延續了星爺永遠的核心：平凡普通人，身處困境依舊保有善意與堅持。當我們在社會上打拼，被現實無情嘲弄時，我們就是那個在菜市場殺豬的阿漆、那個拿不到便當的尹天仇，也是這群在球場上跌倒又爬起來的女足姑娘。

​周星馳幫所有在現實裡咬牙堅持的小人物，保留了一種「哪怕卑微，也要活得有骨氣」的黑色幽默。

​我們從來不曾「欠」過周星馳電影票，是我們欠自己一個真正讀懂他的機會

功夫女足。圖片來源：官方微博
功夫女足。圖片來源：官方微博

林海的那句「星爺，不欠你了」，傲慢得令人心寒。周星馳曾說過：「我演了三十年的悲劇，你們卻說是喜劇。」

​當一個導演將自己本命裡對情感的深刻、敏感與不安全感全部投射進電影，當他在 64 歲滿頭白髮時，還在路演現場躬身坦言「很怕辜負了大家的支持」，怎麼可能用「好難看」三個字，去抹殺他對電影、對小人物長達四十年的溫柔與堅持？

​《功夫女足》或許在某些人眼中敘事節奏太快、特效太過誇張，但它絕對不是一部爛片。它是一部充滿著中年人的釋懷、對故人的緬懷，以及對無厘頭精神傳承的誠意之作。

小時候我們看周星馳，是在看「故事」，長大後看周星馳，是在看「事故」那些關於人生的碰撞與無奈。如果那些批評者只能看到表面的「梗老」，那只能說明，他們的人生經歷還不足以讓他們品出這碗老酒真正的驚心動魄。

​星爺，懂你的人自然會懂，你從來不需要向那些只追求速食笑料的人證明什麼，這張電影票，我買得心甘情願，並且，依然會為你流淚。​

世人笑我太瘋癲
我笑他人看不穿
不見五陵豪傑墓
無花無酒鋤作田

#周星馳 #功夫女足

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孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看

2026-07-27 01:12 女子漾／編輯桑泥
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix
孫藝珍、池昌旭共譜禁忌愛情！Netflix《挑情醜聞》劇情亮點搶先看。 圖片來源：Netflix

今年下半年 Netflix 韓劇再添一部話題鉅作！大家的韓劇女神「孫仙」孫藝珍，這次竟然攜手「行走的荷爾蒙」池昌旭，以及擁有世界最美臉蛋的 Nana，上演一場全網瘋傳的 19 禁危險遊戲！孫藝珍與池昌旭兩人首度合作就挑戰充滿情慾、權謀與心理攻防的禁忌愛情故事，消息一出就引發韓網熱烈討論。

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1. 改編情慾經典《危險關係》，19 禁大尺度挑戰韓國影史傳奇

圖片來源：나무위키
圖片來源：나무위키

挑情醜聞》改編自法國 18 世紀著名情慾小說《危險關係》，同時也是 2003 年裴勇俊、全度妍主演的現象級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的全新重塑劇版。

故事背景設定在禮教嚴苛的朝鮮時代，講述貴族男女們在壓抑的社會規範下，私底下拉開的一場關乎誘惑、謊言與心機的危險賭局。這次 NETFLIX 砸重金以 8 集影集形式呈現，並被列為「19禁」大尺度劃分，畫面與情感張力絕對刺激爆表！


2. 孫藝珍顛覆形象，化身暗黑腹黑「趙氏夫人」

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

還記得《愛的迫降》裡甜美深情的孫藝珍嗎？這次孫仙要徹底撕下清純標籤了！她在劇中飾演女主角「趙氏夫人」是一位才華橫溢、心思縝密，卻因時代限制而無法施展抱負的貴族女性。

不甘於被命運與禮教束縛的她，表面上是端莊賢淑的貴婦，私底下卻是掌控棋局的頂級謀略家。為了證明愛情的虚偽，她向愛慕自己的花花公子提議了一場以人性為籌碼的誘惑賭局。這種兼具妖豔、高智商與危險魅力的反派角色，絕對是孫藝珍演藝生涯最狂的反轉！


3. 池昌旭挑戰風流浪子「趙元」，與孫藝珍展開危險博弈

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

有了腹黑女主角，當然要有一個能與她勢均力敵的男人！池昌旭這次飾演朝鮮時代的頭號花花公子「趙元」。他不求功名仕途，不信真愛，只享受將愛情當成遊戲征服女人的快感，為了贏得趙氏夫人的心，趙元接受了這場荒謬又危險的賭局，目標是征服一位誓言終身守貞的寡婦。


4. Nana 加入三角關係，禁忌愛情全面升溫

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

除了孫藝珍與池昌旭之外，Nana 也將擔任女主角之一，飾演年輕守寡、多年恪守貞節的淑夫人。她原本過著平靜生活，卻因趙元的接近而逐漸動搖信念，也讓三人之間展開一場關於慾望、愛情與道德的心理角力。三位主演的對手戲，被外界視為本劇最大亮點之一。

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寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼

2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
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不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
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太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
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有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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