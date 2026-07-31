2026-07-31 15:19 女子漾／編輯劉芫榛
《迪士尼金曲派對》台北世界首演！Red Velvet WENDY夢幻登台，售票時間、場次一次看
迪士尼與皮克斯經典金曲將一次搬上台北舞台！全新節目《迪士尼金曲派對》Disney Hits LIVE! 將於9月26日、27日在臺北流行音樂中心舉行世界首演，邀請Red Velvet主唱WENDY擔任特別嘉賓，攜手五位百老匯暨迪士尼音樂劇歌手與紐約百老匯Live Band，重新演繹多首經典歌曲。
WENDY首登Disney Concerts舞台
Red Velvet主唱WENDY此次首度以特別嘉賓身分參與Disney Concerts系列演出，也是《迪士尼金曲派對》世界首演的一大亮點。
WENDY以溫暖細膩的音色與高音實力受到喜愛，過去曾演唱多首韓劇OST，也曾與John Legend合作。這次她將走進迪士尼音樂世界，與百老匯歌手同台，帶來流行唱腔與音樂劇表演交織的全新舞台。
五位百老匯歌手齊聚台北
演出卡司集結多位百老匯與迪士尼音樂劇演員，包括曾參演《漢密爾頓》的DeMarius R. Copes、《SIX》原創卡司Gabriela Carrillo，以及曾參與《阿拉丁》、《冰雪奇緣》等音樂劇的Olivia Donalson、Preston Perez與Hatty Ryan King。
六位歌手將在迪士尼御用音樂總監Benjamin Rauhala帶領下，搭配紐約百老匯Live Band現場演奏，重新詮釋觀眾熟悉的迪士尼金曲。
《冰雪奇緣》《獅子王》經典歌曲一次聽
《迪士尼金曲派對》歌單橫跨迪士尼與皮克斯作品，包括《獅子王》、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》、《小美人魚》、《可可夜總會》、《花木蘭》、《阿拉丁》、《大力士》與《海洋奇緣》。
近年熱門動畫《魔法滿屋》、《動物方程式》的歌曲也將登場，從童年經典一路唱到新世代作品，滿足不同年齡層的迪士尼粉絲。
台灣限定驚喜 《歌舞青春》名曲首度加入
世界首演選在台灣登場，節目也特別準備台灣觀眾限定驚喜，將首度演唱《歌舞青春》經典曲目〈We're All in This Together〉。
這首歌曲自2006年推出後成為系列代表作，此次透過現場樂團與百老匯歌手重新演繹，預計將喚醒觀眾的青春回憶。現場也會搭配巨型LED動畫與燈光舞台，打造沉浸式迪士尼音樂體驗。
《迪士尼金曲派對》售票與演出資訊
售票時間：8月5日中午12點在MNA售票網開賣
演出時間：9月26日15：00、19：30 9月27日13：00、17：00
精華 FAQ
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售票時間為8月5日中午12點，於MNA售票網開賣；演出則在9月26日與27日於臺北流行音樂中心舉行，共有4場，分別是9月26日15:00、19:30，以及9月27日13:00、17:00。
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WENDY以Red Velvet主唱身分首度擔任Disney Concerts系列特別嘉賓，將與百老匯歌手同台合作。她的溫暖嗓音和高音實力，將為迪士尼金曲帶來流行與音樂劇融合的全新呈現。
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歌單涵蓋《獅子王》、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》、《小美人魚》等多部作品，也包括《魔法滿屋》、《動物方程式》等新世代歌曲；台灣限定驚喜則是首度演唱《歌舞青春》的〈We're All in This Together〉。
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