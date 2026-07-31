2026-07-31 14:33 女子漾／編輯ANDREA
Burberry聯手Draft Land變身夏日俱樂部！Lily辣秀小蠻腰喊：小S會來偷穿
下班想喝一杯又多了一個超時髦去處！英倫精品Burberry這次超狂，直接攜手台北超人氣汲飲式調酒吧「Draft Land」信義店，打造期間限定的夏日俱樂部。不僅把倫敦街角的英式長椅、西洋棋盤搬來台灣，更推出專屬特調，活動首日更請來星二代Lily許韶恩與男星詹懷雲站台，快跟著他們的腳步，一秒飛到倫敦chill一下！
Lily學院風辣秀美腿 爆料小S最愛逛她衣櫃
這次受邀搶先體驗的時尚新寵兒Lily許韶恩，以一身鮮明的學院風驚豔全場。她穿著貝殼白短版Ladymoor外套搭配戰馬騎士Polo衫，下半身的經典格紋迷你蘇格蘭裙更是辣秀小蠻腰與美腿。被問到媽媽小S對這套穿搭的評價，Lily笑著表示媽媽看到「應該會給我100分」！她還大方爆料媽媽最近超愛去她衣櫃挑衣服，直呼這套造型也很適合媽媽，「她絕對會跟我借來穿」！此外，Lily手上提著Bloomsbury小牛皮包款，上面點綴的最新泰迪熊吊飾更是讓她當場融化，直喊好想帶回家。
而新生代男星詹懷雲則是以雙向拉鍊設計外套，層次疊搭標誌性的沙米色格紋Polo衫與條紋長袖襯衫，完美詮釋兼具機能與夏季清爽感的當代英倫型男魅力，在現場自在從容地享受悠閒的微醺時光。
滿版格紋吧台超吸睛！限定「英式特調」必喝
呼應Burberry近期企劃《A Good Sport》的色彩主題，這次Draft Land吧台全面換上柔和綠色與灰色的經典格紋，超級好拍！最不能錯過的，絕對是雙方致敬英式下午茶文化所共同推出的限定特調「Knight Pair」；將伯爵茶、杏桃果醬等英式經典風味，完美融入清爽的夏日水果茶潘趣酒中，盛裝的酒杯更搭配了印有戰馬騎士圖騰的餐巾紙，細節滿滿。
週末夜坐在戶外的英式花園長椅區，或者在特別設計的Burberry西洋棋盤前拍美照，真的有種置身歐洲街角的錯覺。
拍貼機留念、加碼送限量貼紙！
想朝聖的朋友注意啦！即日起至8月30日，只要在活動現場掃描QR Code成功加入Burberry官方LINE好友，就能到新光三越A4的Burberry專門店兌換以英倫文化為靈感的「限量品牌貼紙」。現場還同步設置了期間限定的拍照亭，趕快揪閨蜜、男友一起去微醺打卡，帶走一份專屬今夏的時尚紀念品吧！
【Draft Land Xinyi 期間限定夏日俱樂部】
地點： 台北市信義區松高路19號1樓
限定期間： 即日起至 8 月 30 日
*未滿十八歲禁止飲酒 禁止酒駕
粉綠巨型花海太好拍！Marimekko快閃店插旗勤美，滿版印花推車必朝聖
台中的朋友週末有新去處啦！喜歡北歐質感設計的你絕對不能錯過，芬蘭人氣生活風格品牌 Marimekko 這次前進台中，即日起至 8 月 31 日在「勤美誠品綠園道」打造了一間超療癒的期間限定店。這次品牌把最經典的「Unikko 游霓可印花」直接搬進商場，換上充滿夏日活力的粉紅與草綠配色，整個空間宛如一座北歐浪漫花園，保證讓你快門按不停！
絕美「粉綠巨型花牆」超欠拍！質感陳列宛如走進藝術展
走進期間限定店，第一眼絕對會被超吸睛的大型 Unikko 印花牆給驚豔到！粉嫩花朵與草綠色背景相互映襯，隨便站過去拍都超級出片。不只打卡牆用心，現場的佈置細節更是充滿巧思。從滿版花卉的展示推車、亮紅色衣桿，到木質展示桌與樹枝造型架，高低錯落的陳列設計不僅逛起來超順暢，更完美展現了 Marimekko 想傳遞「將快樂融入日常生活」的品牌哲學。
搶先看 2026 早秋新品！溫柔奶茶色、莓果色單品超生火
除了裝潢超用心，這次快閃店也超好買！現場同步展出 Marimekko 2026 早秋系列新品，無論是經典的 Unikko 印花服飾、實用包款，還是每次上架必搶的居家生活用品通通都有。這季新品以溫柔的奶茶色、質感藍與甜美的莓果色為主調，還加入了建築感條紋 Hennika、格紋 Iso Ruutu 以及 Kukasta kukkaan 花間漫舞等全新圖騰，滿滿的北歐美學真的會讓人忍不住想全部打包帶回家。
週末就出發！來場療癒的色彩體驗
勤美誠品綠園道本來就是台中最具指標性的生活聚落，這次 Marimekko 的進駐更是替這裡增添了濃濃的藝文氣息。不管你是 Marimekko 的資深鐵粉，還是剛認識這個品牌的新朋友，都很推薦親自來走一趟這座充滿印花魅力的空間，感受一下鮮豔色彩帶來的愉悅能量，幫自己的日常生活找點新靈感吧！
【Marimekko 台中勤美誠品期間限定店 資訊】
開設期間： 2026 年 7 月 24 日－8 月 31 日
地點： 勤美誠品綠園道 1F（台中市西區公益路68號1F）
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