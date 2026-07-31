2026-07-31 14:38 女子漾／編輯周意軒
《這一秒過火》樂安是誰的小孩？任素素帶球跑6年，生父真相讓慕容清嶧崩潰
陸劇《這一秒過火》劇情越演越狗血，張凌赫、王楚然從相愛、決裂一路虐到「帶球跑」，任素素身邊突然出現的兒子樂安，也成為觀眾最關心的角色之一。樂安究竟是慕容清嶧還是李柏則的小孩？其實答案早已藏在兩人的北平往事中。
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以下內容涉及《這一秒過火》後續劇情，尚未追到最新進度的觀眾請斟酌閱讀。
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《這一秒過火》樂安是誰的小孩？
任素素生下的兒子樂安，親生父親就是慕容清嶧。慕容清嶧與任素素在北平重逢後，原本充滿誤解與防備的關係逐漸緩和。兩人在小木屋裡確認彼此心意，也真正成為戀人，任素素隨後懷上慕容清嶧的孩子。不過，這段感情很快又被家族恩怨與滅門血仇摧毀。兩人從相愛走向決裂，任素素更選擇隱瞞懷孕真相，讓慕容清嶧多年來都不知道自己已經當爸爸。
任素素為什麼說孩子是李柏則的？
任素素之所以謊稱孩子是李柏則的，並不是因為她真的愛上李柏則，而是想逼慕容清嶧徹底放手。經歷任家滅門、身分祕密與接連不斷的誤會後，任素素認為自己只會為慕容清嶧帶來更多危險。為了不讓他繼續被捲入仇恨，她故意說出最傷人的謊言，將腹中孩子推給李柏則。這句話也成功擊中慕容清嶧最脆弱的地方。他以為任素素不僅離開自己，甚至還懷了別人的孩子，兩人的關係因此徹底破裂。
任素素獨自生下樂安，躲了整整6年
離開慕容清嶧後，任素素獨自前往貴州，躲在偏僻簡陋的茅草屋裡生下兒子，並替他取名「樂安」。「樂安」這個名字也藏著任素素最簡單的願望。她經歷家破人亡、愛人決裂與逃亡生活，已經不再奢求榮華富貴，只希望孩子能夠平安快樂地長大。此後六年，任素素獨自撫養樂安，母子相依為命。慕容清嶧則始終被蒙在鼓裡，完全不知道任素素當年已經懷孕，更不知道自己還有一個兒子。
慕容清嶧曾與親生兒子擦肩而過
最虐心的是，慕容清嶧其實曾經在街頭遇見樂安。當時的他並未認出眼前的小男孩就是自己的親生兒子，只將對方當成普通孩子，父子就這樣在毫不知情的情況下擦肩而過。對觀眾來說，這場戲也格外諷刺。慕容清嶧多年來始終放不下任素素，卻不知道她不只活著，還替自己生下了一個孩子。
樂安身世如何曝光？
直到六年後，慕容清嶧整理大哥留下的辦公室與遺物時，意外發現一封遺書，才終於拼湊出當年的完整真相。他這才知道，任素素當年所說的話全是謊言，樂安並非李柏則的孩子，而是自己的親生骨肉。真相曝光後，慕容清嶧除了震驚，也充滿憤怒與心痛。他錯過任素素懷孕、生產，以及樂安六年的成長時光，甚至曾經與親生兒子見面卻沒有認出對方。
《這一秒過火》帶球跑為什麼這麼虐？
《這一秒過火》改編自匪我思存小說《如果這一秒，我沒遇見你》，由張凌赫飾演軍閥少爺慕容清嶧、王楚然飾演任素素。故事從青梅救贖、家族滅門一路發展到假死、叔嫂戀、誤會分離與帶球跑，將民國虐戀劇常見的狗血元素幾乎一次集滿。樂安的出現，不只是男女主角感情延續的證明，也讓兩人的六年分離變得更加殘酷。任素素以為隱瞞真相能保護慕容清嶧，卻也讓父子失去彼此最重要的六年。