2026-07-31 14:20 SWALLOW
【心理測驗】從閣樓深處的老書櫃，看穿你從原生家庭帶出來的「情感缺口」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以老書櫃心理測驗，投射原生家庭中的防衛角色。
- 重點二：四題選項分別對應情感缺口、療癒密碼與連結模式。
- 重點三：測驗旨在引導讀者覺察童年經驗與自我修復方向。
在一個下著微雨的午後，你回到好久沒回的老家。你走上頂樓的房間，看見牆角擺著一座陪伴你長大的巨大木質老書櫃。雖然有些歲月痕跡，但依然散發著淡淡的木頭香氣…
【選項】
Q1｜走近書櫃，你第一眼注意到的是書櫃的哪個部分？
- A. 擺放最整齊的上層：擺滿了皮質精裝書與幾座沉甸甸的獎牌 / 紀念品，乾淨得一塵不染。
- B. 稍微有點凌亂的中層：放著幾本折了頁的手帳、童年塗鴉本，還有幾張泛黃的家庭合照。
- C. 帶有黃銅小鎖頭的下層抽屜：緊緊關著，隱約讓人好奇裡面藏著什麼不為人知的秘密。
- D. 頂端擱置著的軟墊角落：那裡躺著一隻你小時候最愛的絨毛玩偶，雖然有點舊，但看起來非常溫暖。
Q2｜你伸手抽出一本厚厚的老相簿，翻開第一頁，你直覺映入眼簾的是哪張照片？
- A. 全家人穿得乾乾淨淨、規規矩矩拍的家族大合照，大家都對著鏡頭禮貌地微笑。
- B. 捕捉到你小時候失控大笑（或是抓周、玩泥巴）的混亂瞬間，畫面雖然有點糊，但充滿生活感。
- C. 你一個人默默坐在沙發角落玩玩具的側影，背景是大人們各自忙碌的背影。
- D. 爸媽（或長輩）溫柔牽著你的手、引導你跨出第一步的背影，光線看起來很暖。
Q3｜這時你從書櫃裡意外掉出了一個「童年小寶盒」，裡面裝著一件你小時候最珍惜的東西，你直覺那是？
- A. 一把能打開神秘小盒子的精巧金屬鑰匙
- B. 一張寫著「我很棒 / 辛苦了」的手寫折紙小卡片
- C. 一塊摸起來很柔軟、帶有熟悉味道的舊包巾碎片
- D. 一個壞掉但你捨不得丟的小鬧鐘
Q4｜整理完書櫃後，你決定帶走一樣東西放在現在的租屋處 / 自己家裡，你會選擇帶走什麼？
- A. 帶走那張泛黃的家庭合照
- B. 帶走那個帶鎖的小抽屜裡的東西
- C. 帶走那隻舊絨毛玩偶
- D. 什麼都不帶走
【答案】
Q1｜你在家庭中不自覺扮演的「防衛角色」
｜你第一眼看的視角，投射出你為了在家庭中獲得認同或安全感，而發展出的生存模式：
- A. 擺放整齊的上層 ➡️ 【優秀的照顧者 / 家族驕傲】 你在家裡往往很懂事、很聽話，或是習慣扮演「解決問題」的角色。你用「展現優秀與完美」來換取長輩的愛與認可，但這也讓你長大後極度害怕失敗，很難在別人面前展現脆弱。
- B. 稍微凌亂的中層 ➡️ 【真實的調節者 / 情緒緩衝墊】 你很在乎家庭的氛圍與連結。當家人之間有摩擦時，你常常充當調解者或搞笑擔當，試圖用軟化氣氛來維持和諧，但也容易因此吸收了過多不屬於你的家庭情緒垃圾。
- C. 帶鎖的下層抽屜 ➡️ 【獨立的觀察者 / 邊緣防禦者】 你在家裡習慣保持距離。也許是小時候覺得自己不被理解，你學會了「把心事鎖起來」。你很早就獨立自主，不給家裡添麻煩，但同時也對親密關係抱持著較高的防衛心。
- D. 軟墊角落的玩偶 ➡️ 【被渴望疼愛的受照顧者】 你內心深處非常重感情，對家有一種深深的情感依戀。你希望自己永遠能當個不必長大的孩子，但在現實生活中，你可能常常覺得自己得到的關愛或理解永遠不夠。
Q2｜你內心深處最真實的「家庭情感缺口」
｜照片的畫面，反映了你小時候最渴望、卻也最容易感到匱乏的情感養分：
- A. 規矩的家族大合照：你缺乏的是「被允許做真實自己的自由」。小時候你可能為了滿足家庭的期望，壓抑了自己的個性與真實渴望，長大後容易陷入「過度討好他人」的內耗。
- B. 混亂大笑的瞬間：你缺乏的是「穩定且可預測的安全感」。小時候的家庭環境可能情緒波動較大，或是充滿不確定性，導致你長大後對環境變化非常敏感，容易患得患失。
- C. 沙發角落的側影：你缺乏的是「被看見與被專注傾聽的陪伴」。小時候你可能常覺得自己被忽略、或是大人的需求優先於你，導致你長大後習慣隱藏個人需求，覺得「反正說了也沒人用在乎」。
- D. 長輩牽手的背影：你缺乏的是「無條件的肯定與支持」。你常覺得自己的付出需要達成某些條件才能被愛，導致你現在工作或生活中極度焦慮，總覺得自己「還不夠好」。
Q3｜你的「內在小孩療癒密碼」
｜童年寶盒裡的物件，正是你現在最需要給予自己的自癒力量：
- A. 精巧的金屬鑰匙 ➡️ 【奪回人生主控權】 你不需要再徵求任何人的同意才能過你想過的生活。你的療癒來自於「劃清界線」，允許自己勇敢對家庭或不合理的期待說「不」，拿回屬於自己的人生鑰匙。
- B. 手寫折紙卡片 ➡️ 【自我肯定與自我慈悲】 你不需要再透過別人的讚美來證明自己的價值。學習每天對自己說一句：「你已經做得很好、很辛苦了。」成為你自己最溫柔的加油隊。
- C. 舊包巾碎片 ➡️ 【無條件的自我包容】 允許自己有不完美、可以脆弱落淚的時刻。為自己創造一個絕對安全的私密空間，當你累的時候，像抱著舊包巾一樣，溫柔地抱抱那個受傷的自己。
- D. 壞掉的小鬧鐘 ➡️ 【與過往和解並停損】 過去發生的遺憾已經無法改變，但你可以選擇不讓過去定義你的未來。放下對「完美原生家庭」的執念，把焦點放在「現在你正為自己打造的新生活」。
Q4｜你與原生家庭的「成熟連結模式」
｜你選擇帶走或留下的決定，代表你目前處理家庭關係的心理成熟度：
- A. 帶走合照 ➡️ 【接納與傳承】：你已經能夠平心靜氣地看待家庭給你的影響（無論好壞）。你選擇帶著這些養分繼續前行，並在自己的生活中建立更健康的溝通模式。
- B. 帶走帶鎖抽屜 ➡️ 【勇敢面對與解封】：你正在經歷一場內在的自我療癒。你不再選擇逃避童年的陰影，而是決定像個成熟的大人一樣，陪伴自己好好梳理那些過去的傷痛。
- C. 帶走舊玩偶 ➡️ 【安撫與重塑】：你學會了「做自己的父母」。當你感到孤單或挫折時，你不再指望原生家庭來救你，而是能夠給予自己足夠的安全感與陪伴。
- D. 什麼都不帶走 ➡️ 【優雅放手與獨立】：你達成了真正的「心理斷奶」。你感謝過去發生的一切，但也明白每個人都有自己的課題。你尊重家人的選擇，同時也全然地擁抱屬於你個人的自由人生。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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它用老書櫃、相簿與童年物件作為投射題，讓讀者從選項中看見自己在家庭中的防衛角色，以及可能從原生家庭帶出的情感缺口與修復方向。
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Q1看你在家庭中的防衛角色，Q2指出最深層的情感匱乏，Q3則對應內在小孩最需要的療癒密碼，幫助理解童年經驗如何影響現在。
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Q4在判斷你目前的成熟連結模式：是接納傳承、勇敢解封、安撫重塑，或優雅放手，反映你如何面對家庭影響並建立更健康的獨立生活。
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