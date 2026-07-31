2026-07-31 13:53 MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!!
歲月淬鍊的真摯情歌：親情歌王蔡義德，35週年陪你聽見愛的最深處
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔡義德以親情歌王形象，35年來用歌聲唱出人生堅持與感恩。
- 重點二：經典台語歌《心頭肉》以親情題材感動無數聽眾，傳遞孝道與依戀。
- 重點三：2026年將舉辦35週年《聲聲不息》演唱會，邀歌迷共赴音樂盛宴。
在人生的漫長旅途中，總有一首歌，能在夜深人靜時輕輕接住我們的脆弱；也總有一個聲音，歷經風雨卻依然溫暖如昔，彷彿在告訴我們：別怕，家永遠都在
提到用生命唱歌的歌手，許多人的腦海中一定會浮現那個總是帶著憨厚笑容、用磁性嗓音唱進無數人內心深處的身影——他，就是我們的親情歌王，蔡義德
走過風雨的堅持：用生命譜寫的音樂路
回顧蔡義德的音樂生涯，這條路走得比一般人都要來得艱辛，命運雖然在年輕時給了他沉重的考驗，讓他的身體受限於疾病，但他從未向命運低頭。相反地，他把所有的苦澀、感恩與對生命的摯愛，全部揉進了音符裡
「生命的高度，不在於雙腳能走多遠，而在於內心能愛得多深。」
蔡義德用數十年的堅持，完美詮釋了這句話，他的歌聲裡沒有過多的炫技，有的是最純粹的真誠、最厚實的情感，每一個轉音、每一句歌詞，都是他用生命歷練換來的真實告白。多年來，他的作品不僅在台語歌壇佔有一席之地，更因為總是傳遞著正能量與感恩的心，深深烙印在每一個聽眾的心底
觸動百萬人淚腺的經典：唱出天下父母心的《心頭肉》
在蔡義德眾多膾炙人口的作品中，最讓人動容的莫過於那首傳唱大街小巷的知名台語歌曲——《心頭肉》。
「我恨什麼命 我改什麼名你 我怨什麼痛 擱卡痛嘛是伊是 因為我是 你的心頭肉」
每當這熟悉的旋律響起，總能瞬間觸動無數人的心弦，《心頭肉》不僅僅是一首歌，它更是一封寫給至親最深情的告白，蔡義德以他那充滿故事性的嗓音，將為人父母的無私、子女對長輩的依戀，以及家庭之間無可取代的深厚羈絆，唱得淋漓盡致
多年來，他的作品始終致力於弘揚孝道、感人心弦，在快節奏的現代社會中，我們常常忙於追逐夢想而忽略了身邊最親的人，《心頭肉》就像是一盞溫暖的燈，提醒著我們停下腳步，回頭看看那個永遠在背後默默支持我們的避風港，每一次聆聽，都是一次心靈的洗滌；每一次合唱，都是對親情最真摯的致敬
2026聲聲不息：35週年演唱會隆重登場
光陰似箭，歲月如梭。轉眼間，這位伴隨我們走過無數歲月的親情歌王，已經迎來了出道35週年的重要里程碑
這不僅僅是一個數字的累積，更是蔡義德35年來對音樂初心的堅守，對歌迷一路相伴的感恩。為了回饋所有支持他的朋友，一場融合了感動、淚水與震撼的音樂盛宴即將展開——
🎤【蔡義德 35週年 2026 聲聲不息 演唱會】隆重登場！
這場演唱會不僅會帶來多首經典金曲，更將重現《心頭肉》那份直擊靈魂的溫暖與感動。在現場，我們將一同見證蔡義德用歌聲訴說的35年故事，感受那份穿越風雨、依然「聲聲不息」的音樂生命力
「人生最好的風景，是有人懂你的不容易，也有人陪你溫暖前行」
在這個充滿挑戰的時代，讓我們暫時放下生活的疲憊，走進演唱會的現場，讓蔡義德那溫暖厚實的歌聲，輕輕撫平你心中的褶皺，找回最初的感動
立即搶票，讓愛大聲唱出來
親情最珍貴的地方，在於及時的陪伴與表達，這個時刻，何不帶著心愛的家人，一起去聽一場會讓人紅了眼眶、卻又心頭暖洋洋的演唱會？讓《心頭肉》的旋律在全場響起，把平時說不出口的感謝，藉由歌聲傳遞給最重要的人
席位有限，感動無限
誠摯邀請每一位一路支持蔡義德的朋友，共同參與這場35週年的音樂盛會！
🎟️【訂票專線】0800-888-942
撥打專線，保留屬於您與家人的溫馨約定，2026年，讓我們與親情歌王蔡義德相約在《聲聲不息》的音樂世界裡，不見不散！
精華 FAQ
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文章指出他長年以台語歌傳遞感恩、孝道與親情，歌聲不靠炫技，而是以真誠、厚實與故事感打動人心，因此被稱為親情歌王。
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《心頭肉》被形容為寫給至親的深情告白，唱出父母無私、子女依戀與家庭羈絆，旋律一響便能勾起聽眾對家人的思念與感謝。
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2026年《聲聲不息》演唱會將集結多首經典金曲，重現《心頭肉》的溫暖感動，並呈現他35年來的音樂故事，邀請歌迷現場共度回憶。
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