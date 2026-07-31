2026-07-31 13:55 女子漾／編輯ANDREA
【2026夏日陸劇推薦】網評「零棄劇率」TOP5神劇，這幾部保證一集入坑！
追劇最怕遇到什麼？當然是開頭設定超精彩，中後段劇情卻狂注水，讓人忍不住想按下「棄劇」鍵！不過，最近有幾部陸劇真的是讓人「拿得起放不下」，不僅劇情緊湊、全員演技在線，一打開就忍不住狂點下一集。這次整理了5部「不容易被棄追」的2026夏日神級陸劇，快來看看你的寶藏愛劇有沒有上榜吧！
推薦1.《逐玉》
這部已經熱播完結的古裝大劇，絕對是近期討論度天花板！張凌赫在劇中的古裝扮相依舊是神仙等級，劇情節奏明快、絲毫不拖泥帶水。看著主角在權謀與愛恨間極限拉扯，那種「猜不透下一步」的懸念感，真的讓人忍不住一口氣追完，難怪被網友封為零棄劇率代表作！
推薦2. 《錦月如歌》
看膩了傻白甜？這部絕對讓你從頭爽到尾！由周也與丞磊搭檔的雙強古裝CP，上演女將軍逆境復仇、征戰沙場的熱血故事。兩人從互相試探到生死相託，深情對望的畫面簡直性張力拉滿。劇中周也更是顛覆以往甜美形象，化身英氣颯爽的女將軍，有家國情懷又有絕美愛情，保證你看一集就徹底淪陷。
推薦3. 《梟起青壤》
這對「濃顏系CP」光是站在一起就是一場絕佳的視覺饗宴！改編自尾魚的人氣原著小說，奇幻懸疑的設定超級帶感。迪麗熱巴化身神祕組織的民間獵人，與陳星旭在危機四伏中從針鋒相對到彼此依賴。打戲流暢帥氣，劇情反轉再反轉，讓人捨不得快進任何一秒鐘！
推薦4. 《野狗骨頭》
7月初剛上線就話題滿滿！ 這部現代愛情劇跳脫了傳統的浪漫套路，宋威龍和張婧儀攜手演繹破碎家庭背景下的禁忌與救贖。兩位高顏值演員將角色內心的掙扎與情感的拉扯詮釋得淋漓盡致，劇情充滿張力，讓人忍不住想跟著他們一起在逆境中尋找光芒，絕對是這個夏天不能錯過的虐心好劇。
推薦5. 《這一秒過火》
7月開播就引爆話題！ 張凌赫換上民國裝扮，與王楚然上演一段虐戀情深。這部劇的畫面質感極佳，復古氛圍感拉滿。兩人在劇中相愛相殺，極致的拉扯感讓人看得心跳加速。劇情節奏緊湊，情感鋪墊細膩，絕對會讓你一集接著一集，完全停不下來！
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