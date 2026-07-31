2026-07-31 14:13 女子漾／編輯劉芫榛
《背著善宰跑》導演新作《殺手媽咪》來了！孔曉振產後成為傳奇女殺手，人妻、媽媽、殺手三重身分反差超大
孔曉振睽違再推新作，這次不談浪漫愛情，改拿起武器化身傳奇女殺手！漫改韓劇《殺手媽咪》結合動作、懸疑、家庭與喜劇元素，描述一名職場媽媽結束育嬰假後重返工作，卻必須一邊執行危險任務、一邊瞞著家人維持平凡生活。影集將於8月1日起在friDay影音獨家上線，每週六、日更新。
孔曉振首演女殺手 最難的是回家秒變普通媽媽
《殺手媽咪》改編自同名人氣網路漫畫，孔曉振飾演被譽為「私刑正義王者」的傳奇殺手「翠鳥」。她消失三年後重新現身，真實身分卻是一名剛休完育嬰假的職場媽媽，必須同時扛起殺手、妻子與母親三種角色。
孔曉振坦言，真正困難的地方並非動作戲，而是如何在兩種截然不同的狀態之間切換。前一刻還是冷靜執行任務的殺手，回家後卻要面對丈夫、女兒與婆婆，重新變回平凡人妻。她也笑說，由於角色個性沉默寡言，反而成為自己演藝生涯中台詞最少的一部作品。
婚後生活成表演教材 孔曉振笑稱與婆婆更合拍
孔曉振於2022年與歌手Kevin Oh結婚，她透露，婚姻生活確實幫助自己理解劇中角色，也讓她更能掌握人妻與媳婦的日常狀態。
她分享，劇中婆婆總把自己視為搶走兒子的媳婦，但現實生活中，她與婆婆個性相近，有時甚至比和丈夫還要合得來。她也透露，目前仍常聽到丈夫以「我的寶貝」稱呼自己，甜蜜新婚生活意外成為詮釋角色的重要參考。
鄭準元苦練撒嬌 自認100分卻被打槍
鄭準元在劇中飾演溫柔深情的丈夫，不過現實中的他自認個性理性又直接，與角色設定差距不小。為了演出自然的夫妻互動，他在拍攝期間接受導演與孔曉振的密集指導，努力練習撒嬌與柔情表現。
他笑說，原本以為自己的撒嬌程度已經達到100分，沒想到身邊的人都說連10分都不到，讓記者會現場笑聲不斷。
《背著善宰跑》導演新作 把焦點放在女性三重身分
《殺手媽咪》由《背著善宰跑》導演尹鍾鎬執導，也是他相隔兩年推出的新作。導演表示，希望觀眾不要只把這部劇當成動作或犯罪題材，真正核心是角色如何面對家庭與工作。
過往殺手作品多以男性為主角，這次則改由一名同時身為母親、妻子與殺手的女性帶領故事。她必須在守護家人與完成任務之間不斷拉扯，這份反差也是全劇最大的魅力。
李相二喊話收視破11％ 要和導演跳迷因舞
記者會上，主演群也公開收視公約。李相二表示，若《殺手媽咪》收視率突破11％並持續上升，他將在達標的那一週，與導演一起挑戰當週最流行的迷因舞蹈。
精華 FAQ
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她飾演被稱為「私刑正義王者」的傳奇殺手「翠鳥」，表面上是剛休完育嬰假的職場媽媽，實際上必須同時扮演殺手、妻子與母親。
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作品以女性多重身分為核心，將動作、懸疑、家庭與喜劇融合，重點在於主角如何在執行危險任務的同時，回家迅速切換成平凡媽媽。
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李相二表示，如果《殺手媽咪》收視率突破11%並持續上升，他將在達標那週和導演一起挑戰當週最流行的迷因舞蹈，藉此帶動話題。
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