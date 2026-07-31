2026-07-31 18:00 睿忒
眾所矚目的第三張專輯！Olivia Rodrigo 翻轉厭世形象、展現戀愛的少女情懷！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Olivia Rodrigo 第3張專輯改走甜蜜少女情懷。
- 重點二：〈drop dead〉、〈stupid song〉、〈u + me = ˂3〉展現戀愛衝勁。
- 重點三：專輯首度合作Robert Smith，風格轉向更輕快。
Hi there，不曉得大家聽過Olivia Rodrigo的新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》(2026) 了嗎？雖然我在專輯發行後就立刻聽過幾遍了，不過總覺得直到前陣子才消化了一些，因為這張專輯和他前兩張帶有厭世氛圍的專輯蠻不一樣的，這次專輯從4月釋出的第一首單曲〈drop dead〉(2026) 開始，就顯露出了滿滿的少女情懷，並且讓人驚喜的是 Olivia 詮釋這種風格竟也非常不錯，然而想想也對，雖然他廣為人知的歌曲都以強烈的反叛風格聞名，但他畢竟還是正值青春年華的少女啊！
因此在商業成績沒有像前兩張專輯這麼強勢的情況下，我還是很推薦可以聽聽踏入樂壇之後就較沒有展露過可愛少女面向的 Olivia，在經歷了兩張專輯對於感情的怒吼之後，現在迎來了他的甜蜜樣貌，這不是很令人感到好奇嗎？下面選了三首我喜歡的歌曲來分享，聽完專輯真的讓人莫名覺得很愉快啊！
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˙〈drop dead〉Olivia Rodrigo
老實說這首專輯的第一單曲，當時釋出之後我消化了好一陣子，不過除了風格、內容和過往的 Olivia 不太相同之外，其實從歌聲的演繹還是能夠聽出熟悉的樣貌，畢竟上一張專輯也才是兩、三年前的事情，唱功大幅變化的機率也不大，因此在變與不變之間，讓我感受到很有趣的氛圍，尤其在過往對於感情十分忿恨不平的 Olivia，竟也唱出了願意為了愛而不顧一切的那份感情，實在令人值得反覆品味。
而對於這首〈drop dead〉，我很喜歡 Olivia 在歌唱和念唱之間來回切換的感覺，雖說之前他也常使用類似的方式讓融進歌曲當中，不過這次的運用倒讓我覺得更有一分從容的感覺，因此他不再是要為了感情而奮力擺脫低潮的情緒，而是勇於為了愛情大聲歌唱的愉悅，因此這首歌的一切我會用「別緻」來形容，帶給人既青春又發自內心的那種舒暢感。
˙〈stupid song〉Olivia Rodrigo
對我來說，這首〈stupid song〉讓我聯想到了 Olivia 的爆紅單曲〈driver license〉(2021)，從歌曲的鋪墊到詞曲的編排，都讓我有類似的感覺，不過就如同前面一直提到的，這首歌跟專輯一樣，也充滿了對於愛情的嚮往及喜悅。Olivia 曾表示會創作這首歌的靈感來自於法國作家Annie Ernaux的《Simple Passion》(1991)，這是本多次再版、描述真實婚外情事件的小說，老實說會以這麼複雜心情的小說作為靈感，進而創作出這首〈stupid song〉讓我有點意外，不過仔細想想卻好像又有些理所當然。
關於〈stupid song〉中的心情非常複雜，自己本身充滿了愛人的衝動及活力，不過對方卻未必是同樣的狀態，甚至是對自己不來電或已經離去的情形，在這樣的氛圍下便成為了歌曲中覺得自己很「愚蠢」的樣貌，並且有趣的是，這種面貌之下的自己通常仍然執迷不悔，依舊想要為了心中的目標人物付出，旁人看來或許實在蠢笨，但這樣的愛情衝勁不也讓人覺得青春無比嗎？這也或許就像是成年人看著青少年談戀愛後所感到的莞爾一樣吧。
˙〈u + me = ˂3〉Olivia Rodrigo
從歌名就可以看出非常地少女心，這種符號構成的顏文字很符合年輕人的感覺，並且又是一首對於愛情非常渴望又直直向前衝的歌曲。我首先是被〈u + me = ˂3〉的歌名吸引，而後在聽過歌曲則是覺得歌詞非常地可愛，於我而言這首歌的歌詞似乎比旋律更加強烈，因為可以在歌詞裡看到 Olivia 真正屬於少女的那面，在聽過了他這麼多憤怒或傷心的歌曲之後，總算看到他年少輕狂、對於愛情的那種傻勁，這讓人感覺十分地可愛。
而在表明自己對於愛情的橫衝直撞之餘，他也表示自己明白了愛情的不可預測性，即便唱出了買巧克力、徹夜講電話這種少女心事，他也清楚了解愛情的特性，只不過就和這首歌要表達的無畏一樣，就算 Olivia 再怎麼清楚愛情，他還是決定先愛了再說，這倒是有點人不輕狂枉少年的感覺。總之，這樣一首奮不顧身追求愛情的輕搖滾情歌，令人聽了都感覺跟著年輕了起來呢！
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總而言之，我認為 Olivia Rodrigo 的這張新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》很不一樣，除了風格、概念上的變換之外，也誕生了 Olivia 專輯作品中的第一首合作曲，也就是專內收錄、和Robert Smith合作的〈what's wrong with me〉。因此即便不是多麼地鐵粉，但我還是很推薦大家聽看看這張新專輯，聽聽現在這位當紅新生代歌手是如何投注自身情緒在音樂當中，並且帶給這個世界屬於他這個年紀本該有的單純衝勁！
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🎧《you seem pretty sad for a girl so in love》官方收聽連結：oliviarodrigo.lnk.to/girlsoinlove
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精華 FAQ
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文章認為她的新專輯不再延續前2張的厭世與憤怒，而是轉向充滿少女情懷、對愛情更直率也更甜蜜的表達，呈現出更輕快的青春氣息。
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作者推薦〈drop dead〉、〈stupid song〉與〈u + me = ˂3〉，因為它們都把戀愛中的衝動、可愛與執迷悔意寫得很鮮明，能聽出 Olivia 少女心的一面。
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文章提到這是 Olivia 專輯作品中第一首合作曲，與 Robert Smith 合作的〈what's wrong with me〉是亮點之一，也象徵她在概念與音樂風格上都有新嘗試。
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