2026-07-31 11:50 新頭條Thehubnews
2026七夕禮盒怎麼挑？3款木質調護手霜、香氛組合依送禮情境推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Lingscent 推出 2026 七夕限定 Gift Collection
- 重點二：三款組合對應日夜陪伴、香氣選擇與正式送禮。
- 重點三：木質調護手霜結合睡眠噴霧，強調日常實用性。
七夕送禮不只講求心意，也要兼顧實用性與日常陪伴感。面對不同香氣偏好與使用情境，台灣香氛品牌 Lingscent 以山林氣息為靈感，從適合日夜使用的雙香調設計到完整禮盒搭配，提供消費者更多貼近生活的送禮選擇。
台灣香氛品牌 Lingscent 於2026年七夕檔期推出限定 Gift Collection，以木質調護手霜與睡眠噴霧為核心，規劃「晨霧入夢組合」、「嶼林對影組合」及「時序三景禮盒」三款送禮組合，分別對應日夜陪伴、香氣選擇與正式送禮等情境，讓消費者能依對象與使用習慣，挑選適合的七夕禮盒。
Lingscent指出，相較只從包裝或價格選擇，這次的禮盒設計更著重實際使用情境。從每天都能使用的護手霜，到可輕噴於枕邊、衣物及室內空間的香氛噴霧，讓禮物不只停留在節日當下，也能自然進入收禮者的生活。
把白天的照顧延伸到夜晚——晨霧入夢組合
擔心禮物送出後被收進櫃子，或希望對方在不同時段都能使用，可從兼具日間保養與夜間香氣體驗的組合著手。
「晨霧入夢組合」包含一支「01霧嶺曉光護手霜」與一瓶「02山嵐入夢睡眠噴霧」。護手霜由甜梨與檸檬展開，接續佛手柑、茉莉，最後落在岩蘭草、雪松與琥珀的木質氣息；睡眠噴霧則以檸檬、苦橙葉為前調，融合雪松、檜木與尤加利，呈現接近山林空氣的沉靜層次。
白天可將木質調護手霜放在辦公桌或隨身包中，夜晚則可將噴霧輕噴於枕邊、衣物或室內空間，營造放慢步調的睡前氛圍。對於希望禮物不只在七夕當天被看見，而是能持續陪伴日常的人來說，這款組合提供了較明確的使用場景。
不確定對方喜歡木質還是花香——嶼林對影組合
香氛送禮常見的難題，是無法確定對方偏好沉穩木質調，還是帶有花香層次的氣味。與其只選擇單一香型，也可透過兩款護手霜組合，保留更多選擇空間。
「嶼林對影組合」由「01霧嶺曉光護手霜」及「03花嶼留香護手霜」組成。霧嶺曉光以梨子、柑橘、雪松及岩蘭草交織出較清爽沉穩的木質輪廓；花嶼留香則從小荳蔻與佛手柑展開，經過乳香、鳶尾，最後停留在玫瑰、雪松與琥珀之間，木質基調中帶有較細緻的花香變化。
兩款香氣可依場合、季節或當天心情交替使用，也降低送禮者必須猜中單一香味偏好的壓力。對正在尋找護手霜推薦或初次挑選香氛產品的人而言，雙香調組合也較容易從日常使用中找到自己偏好的方向。
Lingscent 表示，這份禮物所傳達的，不只是選擇了一種味道，而是把選擇的空間一併留給對方。
從指尖到生活空間的完整心意——時序三景禮盒
若送禮對象是重要伴侶、家人、長輩或商務往來對象，通常會更重視禮盒的完整度與正式感。
「時序三景禮盒」一次收錄「01霧嶺曉光護手霜」、「03花嶼留香護手霜」及「02山嵐入夢睡眠噴霧」，涵蓋木質香、木質花香與木質森林三種氣味層次，也將使用範圍從指尖保養延伸至枕邊、衣物與室內空間。
收禮者可在白天依場合選擇兩款不同香氣的護手霜，夜晚再透過香氛噴霧營造較安靜的生活節奏。三件式配置在視覺與內容上較具份量，適合需要表達正式心意，又不希望禮物過度張揚的送禮情境。
對重要的人而言，完整不一定代表繁複，而是讓對方在不同時刻，都能找到適合自己的使用方式。
木質香氣成為日常送禮選項
Lingscent 以台灣島嶼與山林氣味為靈感，產品設計著重亞洲氣候下的使用感受。品牌木質調護手霜訴求滋潤但不過度油膩，香氣則避免過於濃烈，讓使用者可在工作、通勤與居家等日常場景中使用。
睡眠噴霧除了可用於枕邊，也能作為室內噴霧輕噴於空間、衣物或布料，讓香氣不侷限在特定時段。對不確定該送香水、保養品或居家香氛的人來說，將護手霜與空間香氣結合，也成為相對容易使用的送禮推薦選項。
七夕限定優惠8月1日起登場
Lingscent 2026七夕限定 Gift Collection 活動期間為8月1日至8月20日，活動期間於品牌官網購物，單筆消費滿新台幣1,700元現折170元；滿2,000元現折220元；滿3,000元現折350元；滿4,000元另贈品牌限定禮，數量有限，送完為止。
不論是送給另一半、家人、重要的人，或是在節日裡為自己留下一份日常氣味，都可依使用情境與香氣偏好挑選。更多七夕送禮及香氛禮盒推薦資訊，可至 Lingscent 官網禮盒專頁查詢：https://lingscent.com/collection/gift-set
精華 FAQ
-
品牌推出「晨霧入夢組合」、「嶼林對影組合」及「時序三景禮盒」3 款限定選擇，內容以木質調護手霜與睡眠噴霧為主，分別對應不同送禮需求。
-
這組合包含 01 霧嶺曉光護手霜與 02 山嵐入夢睡眠噴霧，白天可作保養，夜晚可噴於枕邊、衣物或室內空間，適合希望禮物能陪伴日夜的人。
-
活動自 8月1日至8月20日，官網單筆消費滿 1,700 元折 170 元，滿 2,000 元折 220 元，滿 3,000 元折 350 元，滿 4,000 元再送品牌限定禮。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數