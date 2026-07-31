2026-07-31 12:05 女子漾／編輯劉芫榛
《殺人者的購物中心2》IMDb飆9.4分！李棟旭增重8公斤背肌升級，岡田將生雙刀開戰帥翻
Disney+動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季開播後熱度持續攀升，不只連續一週在台灣、韓國、日本收視排名前三，最新第3、4集更分別拿下IMDb 9.1與9.4高分。李棟旭、金慧埈這對亡命叔姪再度聯手，迎戰岡田將生、玄理等日韓新角色，戰火也從地下軍火購物中心一路延燒至漁村與貨櫃屋。
李棟旭增重8公斤 地表最強叔叔只為守護姪女
李棟旭回歸飾演神祕軍火購物中心創辦人鄭進灣，為呈現更強悍的角色狀態，他特別增重8公斤，幕後曝光的壯碩背肌照也迅速引發討論。
除了體態升級，第二季的鄭進灣也展現更深的情感面。李棟旭透露，這次是以「支持姪女成長」的角度詮釋角色，鄭進灣最大的目標就是守護智安直到最後一刻。他也感性表示，金慧埈為作品付出許多努力，讓他既心疼又感謝。
岡田將生首演韓劇 油頭殺手持雙刀開戰
第二季最大亮點之一，就是日本影帝岡田將生加入演出。他化身殺手集團「巴比倫」成員J，梳起俐落油頭、手持雙刀，與鄭進灣在貨櫃屋中展開近身搏鬥。
從抵達韓國時充滿殺氣的步伐，到打鬥空檔挑釁說出「Long time no see，鄭進灣」，都讓角色迅速成為討論焦點。岡田將生也透露，這是他首次參與韓國作品，最初甚至一度看不懂劇本，直到與導演見面後，才真正理解每個角色的魅力。
玄理增肌5公斤 日韓女殺手海上交鋒
由玄理飾演的「巴比倫」日本隊長Q，同樣展現驚人戰力。她率隊闖入智安藏身的漁村，冷酷下令除了智安之外，其餘人全部解決，讓戰局瞬間升級。
為詮釋角色，玄理不只剪去長髮，更特別增肌5公斤，並在數個月內往返日韓準備動作戲。她也分享，拍攝動作場面時腎上腺素與多巴胺會快速上升，甚至常在拍攝前一晚興奮到睡不著。
金海娜強勢回歸 敏慧為守護智安豁出性命
首季人氣角色敏慧由金海娜飾演，這次也在關鍵時刻霸氣回歸。她綁起頭髮、騎上重機，一邊高速狂飆，一邊展現精準槍法，並與Q從村莊一路打到漁船上。
金海娜透露，第一季的敏慧因為沒有東西可以失去，所以拚命戰鬥；第二季則因為有了想守護的人，轉而選擇豁出性命。角色從孤身作戰到為他人挺身而出，也讓動作場面多了更強烈的情感支撐。
精華 FAQ
-
第二季開播後熱度持續攀升，連續1週在台灣、韓國、日本收視排名前三，最新第3、4集更分別拿下IMDb 9.1與9.4高分，表現相當亮眼。
-
李棟旭回歸飾演鄭進灣時特別增重8公斤，讓身形更符合角色的強悍感；他也表示這一季更重視守護姪女智安的情感面，並以支持她成長的角度演出。
-
岡田將生首次參與韓國作品，化身持雙刀的殺手J；玄理增肌5公斤飾演隊長Q；金海娜則以敏慧身分強勢回歸，三人都讓日韓動作對決與情感張力明顯升級。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower