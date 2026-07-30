2026-07-30 21:56 女子漾／編輯周意軒
Netflix 2026上半年華語劇TOP10！《逐玉》破千萬奪冠，暑假追劇片單一次看
暑假不知道要追什麼劇？Netflix公布2026年上半年觀看報告，華語劇榜單從古裝愛情、民俗奇幻到犯罪懸疑都有，其中張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》以1160萬次觀看強勢奪冠，更是榜上唯一突破千萬觀看的作品。台劇表現同樣亮眼，《乩身》以490萬次觀看拿下第二名，《百萬人推理》也以300萬次觀看位居第四。以下整理Netflix 2026上半年華語劇觀看數TOP10，還沒看過的人，正好趁暑假一次補完。
暑假追劇推薦1.《逐玉》：先婚後愛甜到停不下來
主演：張凌赫、田曦薇
類型：古裝、愛情、先婚後愛
《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，故事從一段各取所需的婚姻開始。出身平凡、個性果斷的樊長玉，為了守護家人，與身分成謎的落難貴族謝征成婚，兩人從互相試探、並肩作戰，逐漸成為彼此最可靠的依靠。
除了先婚後愛的高甜設定，劇中也加入家族祕密、戰場危機與身分反轉。張凌赫的病弱貴公子形象搭配田曦薇的霸氣女將軍氣場，反差感成為最大看點，最適合喜歡古裝戀愛與強強CP的觀眾。
暑假追劇推薦2.《乩身》：台灣宮廟文化變身奇幻英雄劇
主演：柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏
類型：民俗、奇幻、動作
想換點不同口味，《乩身》絕對是暑假片單中的特色選擇。影集融合台灣宮廟信仰、乩童文化與現代奇幻世界觀，打造出宛如「東方驅魔神探」的故事。《乩身》上線後短短48小時便登上Netflix台灣及香港影集排行榜冠軍，也曾進入全球非英語影集排行榜第六名。柯震東在劇中捲入橫跨人間與靈界的宿命戰爭，王柏傑、薛仕凌等實力派演員也加入陣容，讓民俗題材多了動作大片般的爽感。
暑假追劇推薦3.《驕陽似我》：顧漫式浪漫再度攻陷少女心
主演：宋威龍、趙今麥
類型：都市愛情、職場、小說改編
《驕陽似我》改編自顧漫同名小說，描述聶曦光曾在大學時期經歷一段沒有結果的單戀，踏入職場後，遇見外冷內熱的林嶼森，逐漸學會放下過去，重新面對愛情。宋威龍與趙今麥的高顏值組合，加上從誤會到雙向靠近的戀愛節奏，讓不少原著粉直呼「像從小說走出來」。喜歡職場戀愛、暗戀成長及溫柔系男主角的人，可以放心加入片單。
暑假追劇推薦4.《百萬人推理》：網紅預言死亡，百萬網友一起找凶手
主演：鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜
類型：犯罪、懸疑、推理
《百萬人推理》是榜單中表現最亮眼的台劇之一。故事從神祕塔羅算命師「巴巴女巫」開始，她接連準確預言網紅死亡事件，引爆全網討論，也讓刑警陳家任開始追查她的真實身分。鄭伊健飾演資深刑警，與婁峻碩飾演的網紅合作查案，從槍擊事件、網路輿論一路挖出連續命案。全劇共8集，篇幅不算長，懸念卻一集接一集，很適合週末直接追完。
暑假追劇推薦5.《翹楚》：陳都靈、周翊然共闖古裝權謀局
主演：陳都靈、周翊然
類型：古裝、愛情、權謀
《翹楚》以210萬次觀看排名第五，由陳都靈與周翊然搭檔演出。作品結合朝堂局勢、家族恩怨與感情拉扯，不只看男女主角談戀愛，也有大量身分博弈及權力布局。陳都靈的古裝造型向來備受討論，搭配周翊然較為清冷的少年感，兩人的同框畫面相當養眼。喜歡感情線慢慢醞釀、角色彼此試探的觀眾，可以列入暑假長假片單。
暑假追劇推薦6.《唐宮奇案之青霧風鳴》：白鹿、王星越聯手查大唐命案
主演：白鹿、王星越
類型：古裝、探案、懸疑
《唐宮奇案之青霧風鳴》將古裝權謀與單元探案結合，描述果斷剛毅的縣主，與頭腦靈活的調查官組成搭檔，聯手破解多起離奇案件，並逐步揭開大唐盛世底下的腐敗真相。白鹿、王星越再度合作，也讓這部劇未開播就累積高度期待。除了案件本身的反轉，兩位主角從互不相讓到建立默契的互動，也是追劇重點，推薦給喜歡《唐朝詭事錄》類型的觀眾。
暑假追劇推薦7.《月鱗綺紀》：捉妖姐妹闖入人妖兩界
主演：鞠婧禕、曾舜晞
類型：古裝、奇幻、捉妖
《月鱗綺紀》以人族、妖族共存的奇幻世界為背景，女主角露蕪衣與姊姊共同追捕逃亡妖怪，過程中卻不得不與競爭對手合作，也逐漸發現各方勢力都在覬覦神祕力量。劇中有捉妖冒險、家族情感與浪漫感情線，鞠婧禕的華麗古裝造型與曾舜晞的俠氣形象也相當吸睛。偏愛仙俠、奇幻世界觀的人，可以趁暑假慢慢追。
暑假追劇推薦8.《偷偷藏不住》：開播多年仍有人重刷
主演：趙露思、陳哲遠
類型：青春、暗戀、甜寵
雖然《偷偷藏不住》並非2026年新劇，仍以120萬次觀看登上第八名，可見桑稚與段嘉許的戀愛故事依舊具有強大重刷魅力。從少女時期的祕密暗戀，到長大後再次重逢，《偷偷藏不住》沒有複雜權謀或燒腦案件，主打輕鬆、高甜與陪伴感。暑假想找一部不用動腦、能夠一路姨母笑的作品，選它就對了。
暑假追劇推薦9.《難哄》：久別重逢的成年人愛情
主演：白敬亭、章若楠
類型：都市愛情、久別重逢
同樣改編自竹已小說的《難哄》，講述溫以凡與高中同學桑延多年後重逢，兩人意外成為同住一個屋簷下的室友，也讓過去沒有說出口的感情再度浮現。相較《偷偷藏不住》的甜，《難哄》多了成年人的壓抑、遺憾與互相治癒。白敬亭與章若楠的氛圍感，也讓不少觀眾看完後遲遲走不出劇情，適合喜歡慢熱愛情的人。
暑假追劇推薦10.《入青雲》：宿敵相遇卻談起危險戀愛
主演：侯明昊、盧昱曉
類型：古裝、仙俠、愛情
《入青雲》以仙俠世界中的宿敵關係為主軸，男女主角各自懷有目的接近對方，從互相設局、猜疑到逐漸動心，感情線充滿危險感。侯明昊與盧昱曉的古裝適配度，加上雙強角色設定，讓這段戀情不只是單純撒糖。喜歡敵對變戀人、男女主角智商都在線的觀眾，不妨趁暑假補追。